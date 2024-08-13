Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Россией. Военная операция, день 902-й

08:17

Бывший президент США и участник нынешней предвыборной гонки Дональд Трамп дал интервью предпринимателю Илону Маску. Вот что Трамп сказал о конфликте вокруг Украины:

— «Когда я ушел [с поста президента США], они начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО»;

— «Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет»;

— «Россия победила Германию вместе с нами. Наполеона. У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Мы в ужасном положении»;

— «Я сказал Владимиру Путину: «Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Наступят плохие дни. Не делай этого». Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: «Это невозможно». Я сказал: «Еще как возможно». Это был наш последний разговор. Он бы никогда этого не сделал. Я ладил с ним. Я надеюсь и сейчас с ним поладить. Это будет очень хорошо».

— «Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая».