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Политика

Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Россией. Военная операция, день 902-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 902-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили 14 БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. Конфликт вокруг Украины начался из-за «глупых вещей», которые сделал президент США Джо Байден, например, заявлений, что Украина может быть в НАТО, заявил в интервью Илону Маску бывший глава государства Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:29

08:23

Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Около одной тысячи жителей находятся в пунктах временного размещения.

08:17

Бывший президент США и участник нынешней предвыборной гонки Дональд Трамп дал интервью предпринимателю Илону Маску. Вот что Трамп сказал о конфликте вокруг Украины:

— «Когда я ушел [с поста президента США], они начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО»;

— «Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет»;

— «Россия победила Германию вместе с нами. Наполеона. У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Мы в ужасном положении»;

— «Я сказал Владимиру Путину: «Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Наступят плохие дни. Не делай этого». Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: «Это невозможно». Я сказал: «Еще как возможно». Это был наш последний разговор. Он бы никогда этого не сделал. Я ладил с ним. Я надеюсь и сейчас с ним поладить. Это будет очень хорошо».

— «Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая».

08:12

30 из 38 ударных беспилотников были нейтрализованы ночью в небе над Украиной, две баллистических ракеты сбить не удалось, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

ПВО работала в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

08:06

За ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 украинских БПЛА над Курской областью и по одному над Белгородской и Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 902-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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