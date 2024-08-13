«Удар превзойдет все, что было раньше». Чем Россия ответит на операцию ВСУ в Курской области Полковник Ходаренок: ВС РФ нанесут контрудар в Курской области в ближайшее время

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области поставил задачу выбить ВСУ из региона и обеспечить надежное прикрытие госграницы. Глава государства отметил, что противник получит «достойный ответ» на свою провокацию. Как российские военные будут организовать контрнаступление, что нужно для проведения наступательной операции и чего ожидать ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области на данный момент в целом остановлено. Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов региона. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска захватили территорию площадью около 1000 кв. км. При этом врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что глубина проникновения украинской армии составляет 12 км, ширина — 40 км.

Выбить противника из Курской области и восстановить положение по государственной границе с военной точки зрения значит организовать и провести контрудар, а по сути дела — наступательную операцию. Вполне возможно, что именно о ней и шла речь на совещании у президента России Владимира Путина 12 августа. При этом глава государства отметил, что противник получит «достойный ответ» на свою провокацию.

Что значит провести наступательную операцию?

При разработке плана операции для начала надо учесть возможности быстрого выдвижения и развертывания привлекаемых войск, положение соединений и частей, прочно удерживающих оборонительные рубежи, удаление резервов от рубежей и районов развертывания, готовность войск к действиям.

Иными словами, на подготовку операции требуется время. Есть основания полагать, что на совещании 12 августа верховный главнокомандующий определил все временные рамки проведения операции. Вполне возможно, что и подписал оперативную директиву.

Важнейшие условия успеха наступательной операции — скрытность ее подготовки, внезапность проведения, надежное огневое поражение противника, а также защита выдвигающихся и развертывающихся войск в первую очередь от ударов беспилотников. Вполне вероятно, что и этим вопросам на совещании у президента было уделено первостепенное внимание.

Можно и не сомневаться, что цель предстоящей операции сформулирована предельно конкретно и жестко — разгром противостоящего противника, выход на государственную границу, перенос боевых действий на территорию Украины.

В оперативной директиве верховного главнокомандующего, наверняка уже подписанной Владимиром Путиным, этот пункт начинается со слова «РЕШИЛ». Оно так и пишется в этих документах – прописными буквами. А после этого слова в тексте директивы есть и такие фразы: «нанести главный удар в общем направлении», «нанести поражение», «при обнаружении отхода организовать преследование отступающего противника».

Массированный удар

Но к такой операции необходима и соответствующая подготовка — она, как минимум, включает подготовку войск, организацию всестороннего обеспечения и управления, развертывание войск и занятие ими исходных районов для перехода в наступление.

close Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Спутниковый снимок поврежденного пограничного перехода в районе города Суджи



Курская область, Россия 6 августа 2024 года Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Полную галерею можно посмотреть

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Командующие, начальники родов войск, специальных войск и служб после постановки задачи должны лично выехать в подчиненные объединения и части, чтобы организовать помощь и контроль, проверку единого понимания и точного выполнения отданных директив и боевых приказов.

Кроме того, нельзя исключать, что перед началом наступления в Курской области будет проведен массированный огневой удар по объектам на территории Украины с привлечением всех имеющихся возможностей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, ракетных войск и артиллерии.

В перечень целей такого удара, скорее всего, уже включены объекты, составляющие основу военного и военно-экономического потенциала Украины, пункты высших звеньев управления, узлы связи, взлетно-посадочные полосы, самолеты на аэродромах, средства разведки и радиоэлектронной борьбы, объекты оперативного и войскового тыла, базы снабжения, хранения и ремонта, узлы коммуникаций и объекты инфраструктуры.

И похоже, что этот массированный удар по количеству привлеченных сил и средств превзойдет все, что было раньше, все осуществленные акции подобного рода. Вполне возможно, что все необходимые задачи по подготовке и осуществлению подобного удара уже поставлены на совещании.

Есть основания полагать, что именно это и имел в виду Владимир Путин, когда сказал, что противник получит достойный ответ на свои действия в российском приграничье.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).