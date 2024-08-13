«Блицкриг Зеленского завершен»: военные рассказали, когда выбьют ВСУ из Курской области «Ахмат» заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Глава спецназа «Ахмат» заявил об остановке сил противника в Курской области. ВСУ больше не могут «бесконтрольно кататься» по региону, хотя возможны единичные ДРГ. Генерал Алаудинов подчеркнул, что каждый день Украина теряет множество техники и солдат. Киев пытается закрыть эти потери переброской сил с других направлений, однако это уже не переломит ситуацию. Полковник Авидзба объяснил, что такое массированное наступление ВСУ сразу отразить невозможно и предложил подождать 10 дней.

Большую часть ВСУ из «первого эшелона» в Курской области уничтожили, враг больше не может наскоками передвигаться по региону, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире программы «60 минут».

«Бесконтрольное катание противника уже остановили, третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы», — передал Алаудинов.

Идет зачистка населенных пунктов, которые успели занять ВСУ. По словам командира, российские силы уничтожают врагов хорошими темпами и «потихоньку» возвращают потерянные территории.

«Противник... несет эти потери за счет своей глупости. Взял, вытащил себя полностью наружу и подставил под все наши подразделения... Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, уже уничтожены», — прокомментировал Алаудинов.

При этом он добавил, что пока не удалось перекрыть место прорыва в Россию, «ход, через который они пошли изначально». Поэтому Украина усиленно перебрасывает в курский регион резервы . В ночь с 12 на 13 августа на курскую территорию заехали 25 единиц техники (какой именно, Алаудинов не сообщил).

«Но, если смотреть на то, с какой интенсивностью наши подразделения эту технику сжигают, это нам работы ровно на один день», — уточнил командир.

За 11 августа «Ахмат» вместе с другими подразделениями уничтожил 32 единицы техники, а за 12 августа — 12 единиц. В целом, на всех направлениях в Курской области ВСУ теряют много вооружения, подчеркивает Алаудинов.

«Когда сжигается техника, сами подумайте, какое количество еще личного состава тоже сгорает вместе с этой техникой», — обратил внимание генерал-майор.

На фоне этого Киев старается снять силы со всех других участков и отправить их в Курскую область. Но это не поможет переломить ситуацию, уверен Алаудинов.

«С радостью могу всем сказать, что блицкриг Зеленского — все, завершился.

Дальше того территориального отрезка... где был развит этот успех [ВСУ], пройти они вряд ли сумеют. Да и все участки, где передвигаются техника и живая сила [врага], уже полностью находятся под контролем наших сил», — резюмировал он.

На некоторых участках еще могут единично «просачиваться» вражеские диверсанты, признал Алаудинов. Но их готовы уничтожить занимающиеся этим подразделения.

Что касается цели прорыва ВСУ, Алаудинов назвал предположительным вариантом захват Курской АЭС или самого Курска. Потом Киев мог бы использовать это на переговорах, поставить ультиматумы, считает генерал. Несмотря на текущие потери, изначально свою операцию на Украине спланировали «очень хорошо», признал командир.

«В разработке однозначно принимали участие штабы блока НАТО... Руководил, непосредственно, я считаю, американский генералитет... И было задействовано очень большое количество иностранных наемников», — сообщил командир спецназа «Ахмат».

Иностранных наемников замечали на всех направлениях атак в Курской области. Алаудинов предполагает, что среди них могут быть кадровые военные стран НАТО.

«Нельзя остановить нападение за день»

ВСУ пытаются продвигаться дальше, однако безуспешно, следует из свежих сводок российского Минобороны. За последние сутки атаки отразили в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, а также отбитой прежде Мартыновки. В боях за последнюю ВСУ потеряли еще до 15 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство 12 августа.

«Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ», — описывает происходящее министерство.

По последним данным, украинские силы также присутствовали в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. На этих направлениях их бомбили артиллерия и авиация. Также продолжается обстрел украинских резервов в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие», — перечисляет Минобороны.

Всего же на Курском направлении противник потерял более 2 тыс. бойцов и, среди прочего, 35 танков .

Быстро отразить такое массированное нападение, как атака ВСУ в Курской области, невозможно, но сейчас армия «раскрывается», сообщил полковник, командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба.

«Мы не можем все сделать за день. Это невозможно.

Силовики могут за день задержать преступника, но на войне не такой принцип, оно так не работает.

Армия раскрывается, у пехоты, артиллерии, разведки — у каждого есть свои задачи», — пояснил Авидзба.

По его словам, стянутым российским силам нужно время, чтобы превратиться в слаженный механизм. Для этого требуется примерно десять дней (атака ВСУ началась утром 6 августа).

«Посмотрим, что будет на десятые сутки», — призвал Авидзба.

«Будет достойный ответ»

Президент России Владимир Путин тем временем 12 августа пообещал достойный ответ на нападение. Он заявил, что о переговорах с Киеваом теперь не может идти речи.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» — возмутился Путин.

Прорыв в Курской области показывает, что сейчас «никто ни о каких переговорах и думать не хочет», согласился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Но ситуация быстро меняется, и будущее неясно, уточнил эксперт.

«Я бы сказал о возможности мирных переговоров в декабре «скорее нет, чем да»... Пока особых предпосылок к переговорам нет, хотя желание вроде бы есть, но у каждого на своих условиях», — добавил Блохин.