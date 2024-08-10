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Политика

В приграничных регионах ввели режим КТО. Военная операция на Украине, день 899-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 899-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях. Вертолеты армейской авиации Ми-28НМ ударили по украинским подразделениям в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Наступление Украины в Курской области получило «зеленый свет» от западных союзников, в первую очередь Германии и США, пишет Politico. Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:59

В зоне специальной военной операции на Украине испытали новую беспилотную гусеничную платформу для подвоза боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

8:46

❗️ Средства ПВО РФ за ночь сбили 32 украинских БПЛА, из них 26 — над Курской областью, заявили в МО РФ.

8:37

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 переданы Минобороны РФ, сообщает ОАК.

8:33

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС, на станции обнаружены предположительные фрагменты сбитых ракет, сообщило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.

8:20

Режим контртеррористической операции ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях.

8:14

Атака украинских войск, вооруженных с помощью НАТО, на приграничный район Курской области получила одобрение Запада, в первую очередь Германии и США, пишет Politico.

8:02

Российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области, Минобороны РФ.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 899-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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