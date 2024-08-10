«Решили обходить города»: ВСУ сменили тактику в Курской области Военкор Коц заявил о смене тактики ВСУ в Курской области

В Курской области пятый день идут бои с ВСУ. По оценкам российских военкоров, противник хочет выйти на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Крупные населенные пункты (Суджу и Коренево) украинцы теперь пытаются не захватить, а обойти стороной. Россия тем временем отбила село Мартыновка, которое находится на дороге между Суджей и Курском. Минобороны РФ также перебросило в регион тяжелую технику, включая танки, которые уже вышли на боевые позиции.

ВСУ сменили тактику в Курской области, чтобы не вступать в затяжные бои за города, сообщил российский военкор Александр Коц.

«Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», — уточнил журналист.

Он добавил, что в Коренево нет вражеских сил. Это подтверждают волонтеры, которые 9 августа смогли вывезти оттуда мирных жителей. Сейчас украинцы пытаются прорваться на трассу, идущую из Курска в Рыльск, отметил Коц.

Положение в регионе остается «достаточно-таки серьезным», заявил в субботу замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов (командир спецназа «Ахмат»). При этом он добавил, что Россия контролирует ситуацию.

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль», — сказал Алаудинов.

По его словам, российская армия при поддержке «Ахмата» 10 августа «зачистила» и вернула село Мартыновка (расположено в 10 км к северо-востоку от города Суджа). Через Мартыновку проходит трасса 38К-004 из Суджи в Курск. Коц со своей стороны указал, что в Мартыновке были малые силы Украины, которые сбежали, когда завязался бой%

«То, что [на Украине] выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки — это действие малых маневренных групп, которые выскакивают на дороги, ведущие к селам и обозначают присутствие... Так было и с Мартыновкой, из которой противник ретировался, когда завязался бой с нашими подоспевшими резервами».

Россия также перебросила в курское приграничье танки, они уже заняли боевые позиции, доложило 10 августа Минобороны в Telegram.

«Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне ведомство показало кадры выдвижения тяжелой техники в регион: перевозимых на тралах танков, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемых артиллерийских орудий. При этом газета «Коммерсантъ» 9 августа опубликовала фото разбитой военной колонны России под курским городом Рыльск (на кадрах видны сожженные грузовики). Российские военкоры писали, что колонну вычислили с дронов и атаковали ракетами HIMARS.

«Ни к какому миру они не готовы»

Как утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко, ВСУ продвинулись в Курской области на 30-35 км .

«Ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров, 30-35 уже сегодня. Окапываются там», — рассказал он.

Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки противник пытался мобильными группами продвинуться в направлениях Ивашковского, Малой Локни и Ольговки. ВСУ остановили артиллерией и авиацией. Также российская сторона обстреливала врага в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово, бомбила украинские резервы в Сумской области.

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — уточнило ведомство.

В результате, по заявлению Минобороны, за сутки противник потерял до 175 человек и 36 единиц бронетехники, включая 10 танков. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили до 1120 человек и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.

В курские бои Украина бросила бывших заключенных , пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на офицера ВСУ с позывным «Алекс».

«Говорит, они «выполняют поставленные задачи без замечаний». Официально это не подтверждалось», — отмечает «Страна».

В начале июля французская газета Le Monde передавала, что на фронте находятся уже 5,5 тыс. осужденных украинцев. Официально у них те же права, что у обычных солдат, кроме отпуска, добровольно вступать в ВСУ определенные категории заключенных могут с мая.