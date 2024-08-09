«Не готовы к компромиссам»: Украина выдвинула новые условия для мира Ермак заявил, что Украина не видит смысла в мирных переговорах с Россией

Украина отказывается от прямых переговоров с Россией и настаивает на выполнении своих условий для перемирия. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев требует возвращения всех «оккупированных» территорий, гарантии безопасности, репараций и наказания «военных преступников». В то же время, Украина планирует второй «мирный саммит» без начала официальных переговоров с Москвой.

Условия мира

Украина согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью «Европейской правде».

«Для нас результат — это победа, это справедливый мир, это восстановление территориальной целостности <...>. Мы не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету», — сообщил он.

Политик добавил, что Украине нужны гарантии безопасности «относительно каких-то будущих нападений». Кроме того, Киев хочет получить компенсации для восстановления государства и вернуть на родину «всех наших людей», в том числе украинских детей.

«Победа — это наказание военных преступников... Победа — это новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет отыгрывать одну из ведущих ролей», — заключил Ермак.

Чиновник утверждает, что требования Украины соответствуют международному праву, и поэтому большинство стран их поддержат, а России придется согласиться. Однако интервьюер отметил, что эти надежды не соответствуют реальности. Журналист подчеркнул, что большая часть мирового сообщества не поддерживает идею репараций от России или наказания «военных преступников». Кроме того, вопросы, такие как вывод войск, невозможно решить без участия Москвы.

«Вы говорите, что мы можем нарисовать план, который приведет к победе, и под ним подпишутся все страны мира. Но это просто не так», — резюмировал ведущий.

В ответ Ермак продолжил защищать свою позицию, утверждая, что международная поддержка поможет Киеву добиться своих целей. Он добавил, что администрация президента Зеленского не допустит заключения соглашений, подобных минским. Ранее Зеленский называл такие договоренности заморозкой конфликта и подчеркивал, что Киев больше не верит в замороженные конфликты, так как рано или поздно они могут возобновиться.

«При этом президенте никогда не будет чего-то такого, что не примет украинское общество», — пообещал Ермак.

Дальнейшие планы

Что касается возможных переговоров, сейчас Киев их не планирует, указал глава офиса президента.

«Мы не видим смысла в прямых переговорах с РФ по состоянию на данный момент», — высказался Ермак.

В то же время до конца года Украина хочет провести второй «мирный саммит». На который прежде Зеленский предлагал пригласить Россию (на первую встречу Москву не позвали). В свежем интервью Ермак уточнил, что будущее мероприятие не стоит расценивать, как старт российско-украинских переговоров. Саммит нужен, чтобы передать российскому представителю план урегулирования конфликта , подготовленный Киевом.

«Возможное участие представителя России во втором саммите... не означает, что это будет какое-то начало переговоров», — сказал чиновник.

На вопрос интервьюера, может ли таким «представителем» на встрече стать президент РФ Владимир Путин, Ермак ответил уклончиво. Он ограничился заявлением, что пока об этом рано говорить.

В Москве уже отмечали, что не собираются присутствовать на втором «саммите мира». Российский МИД назвал его «проталкиванием абсолютно тупиковой формулы Зеленского», а сам тон встречи ультимативным. Ультиматумы же Кремль не приемлет. Интервьюер напомнил Ермаку об этом обстоятельстве, на что тот заявил, что Россия не сможет проигнорировать встречу, если ее поддержат такие страны, как Китай и Бразилия.

«Как Россия сможет что-то сказать, если даже такие страны будут там присутствовать», — заявил Ермак.

«Очень просто — она просто туда не приедет», — ответил журналист.

На это глава украинского офиса вновь ушел от прямого диалога и пустился в рассуждения о том, что Украина требует для перемирия только «справедливости» и того, что отвечает принципам международных норм.

Новый подход Киева к миру

Судя по последнему интервью Ермака, Киев изменил тон насчет остановки конфликта и будущих договоренностей, оценивает украинское издание «Страна».

«В частности, не было заявлений о том, что до конца года можно будет уже договориться об окончании войны и готовности говорить с РФ и даже с Путиным», — указывает СМИ.

Только в июле Зеленский допускал, что на Украине проведут референдум об условиях окончания конфликта с Россией. В том числе с возможностью отказа от части территорий. Украинский лидер также признавал, что его страна не сможет вернуть все военным путем.

«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — пояснял президент.

Сам Ермак ранее заявлял, что конфликт нужно закончить как можно скорее. Ту же позицию поддерживал Зеленский. Президент публично рассуждал и о необходимости переговоров с Россией.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — указал Зеленский в конце июля.