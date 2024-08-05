Военная операция на Украине, день 894-й

08:21

Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Как сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства, причиной стали слова представителя ГУР Украины Андрея Юсова.

29 июля он заявил, что повстанцы-туареги, разгромившие колонну правительственных войск и ЧВК Вагнера, получили от украинской стороны «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников».