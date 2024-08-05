Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 894-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 894-й день

close
100%
Боевое дежурство расчета ЗРК «Бук-МЗ» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Боевое дежурство расчета ЗРК «Бук-МЗ» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Станислав Красильников/РИА Новости
Российские войска продвинулись на восточных подступах к Торецку, сообщил украинский военный паблик Deep State. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. На Украине под удар попал Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:38

Украинские силы ПВО за ночь сбили 24 из 25 беспилотников, запущенных по стране. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:21

Власти Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Как сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства, причиной стали слова представителя ГУР Украины Андрея Юсова.

29 июля он заявил, что повстанцы-туареги, разгромившие колонну правительственных войск и ЧВК Вагнера, получили от украинской стороны «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

08:14

Два человека ранены, повреждены восемь частных домов в результате обстрелов Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Серий Лысак.

08:09

Женщина ранена в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в трех многоквартирных домах повреждено остекление, загорелись четыре автомобиля.

08:06

Российские войска продвинулись в селах Северное и Железное на восточных подступах к Торецку, сообщает украинский военный паблик Deep State.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 894-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Паломничество вместо суда. Осужденный за фейки полковник ГРУ отправился в духовное путешествие
«Ъ»: экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда за критику СВО и ушел паломником
Двое израильских военных ранены в результате атаки со стороны Ливана
Ключевой индекс Токийской биржи упал на 10%
Тренер «Краснодара» рассказал о худшем старте в истории команды в РПЛ
В Балаково мужчина похитил девятилетнего мальчика
Семью с детьми эвакуировали в районе Бурятии из-за паводков
В Дудинке при странных обстоятельствах пропала восьмилетняя девочка
Новости и материалы
ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ночными ударами
Политолог назвал устаревшими американские истребители F-16
В Челябинске сотрудник кофейни разгромил заведение после конфликта с начальством
Власти Москвы расширили зоны платной парковки
Стало известно о резком снижении стоимости биткоина
В Соль-Илецке ребенок получил разрыв кишечника, упав с электровелосипеда
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций и пехоты ВСУ
В Бурятии мальчик заигрался в телефоне и ушел на 1,5 км от берега Байкала
Россиянам рассказали, как улучшить качество снимков на iPhone
Украинская армия за месяц потеряла почти 47 тысяч военнослужащих в ЛНР
В США обнаружили у украинских властей признаки отсутствия стремления к миру с РФ
Украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации без установления личности
В Минобороны рассказали о работе огнеметной системы ТОС-2 в зоне СВО
Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз
Военный эксперт Марочко рассказал о потерях ВСУ за неделю в ЛНР
В подполье сообщили о попытках украинцев вывезти своих детей за границу из-за мобилизации
В Магаданской области медведь напал на рыбака
Продажи «умных» часов в России достигли исторического максимума
Все новости
Замначальника ГУ МЧС Кубани отправили в СИЗО
Маск сообщил о втором человеке с имплантом от Neuralink
Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО
Очередь перед Крымским мостом выросла до 1300 машин
Пелоси призвала добавить Байдена на гору Рашмор
Виталий Рюмшин
Начнутся ли мирные переговоры России и Украины в 2024 году?
F-16 взлетели на Украине. Первые кадры
«Лаборатория Касперского» обнаружила Android-троян для слежки за россиянами
«Мы часто слышали слово «невозможно». На Украине объявили о первых полетах F-16
Военный эксперт Глазунов заявил, что F-16 не помогут Киеву изменить ход конфликта
«Он опозорил всю семью». Родные больше не хотят видеть «подрывника» Серебрякова
Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков ездил в Польшу по линии церкви
«Баш на баш». В МИД рассказали, как будут вести переговоры с США по Украине
Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, нужно держать порох сухим
13 вещей, которые не стоит делать российским туристам в Китае
Что нельзя делать в Китае туристам — в быту и в общении
Ветеран Афганистана в поисках киллера на «зоне»: в деле сенатора Савельева появились новые детали
ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше, чем растратил Ионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами