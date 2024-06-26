«Ты почему такая дерзкая?»: в ЛНР Герою России дали 11 лет за убийство девушки в сквере Суд признал бывшего Героя России Магасумова виновным в убийстве 18-летней девушки

Суд поставил точку в спорном деле участника СВО, которого обвинили в убийстве девушки. Подозреваемый, по версии следствия, отмечал получение Героя России, познакомился с двумя девушками, напился с ними — и внезапно застрелил одну за слишком дерзкий тон. По другой версии, девушку случайно убил его подчиненный и свалил всю вину на командира.

Луганский гарнизонный военный суд лишил звания Героя России и отправил в колонию на 11 лет участника СВО Ирека Магасумова за убийство девушки. Об этом рассказал его адвокат Константин Елфимов.

Магасумова признали виновным в убийстве и хулиганстве (ч. 1 ст. 105 и ст. 213 УК). Обвинение требовало назначить ему 13 лет лишения свободы, а кроме звания Героя отобрать чин подполковника.

Однако суд оставил Магасумова подполковником, а также не стал лишать его трех орденов Мужества, один из которых получен за боевые действия на Украине.

«То, что воинское звание оставили, — уже хорошо, значит, мы не напрасно работали, это очень важно в условиях продолжения СВО», — заявил адвокат.

Военный должен отбывать наказание в колонии строго режима. Однако он надеется как можно скорее вернуться на фронт, подписав новый контракт. Елфимов подчеркивал, что Магасумов «при любом раскладе намерен защищать родину и считает, что более полезен на передовой». По этой причине защита пока не знает, будут ли они обжаловать приговор.

«Вопрос в том, сколько времени займет решение вопроса о возвращении на СВО. Если идти обжаловать — это еще несколько месяцев, если нет — через три недели можно выйти и продолжить находиться [на службе] там, где он находился», — указал адвокат.

«Не понравилась дерзкая манера общения»: версия следствия

Магасумова задержали в августе 2023-го, спустя неделю после того, как он получил звезду Героя в Кремле из рук лично президента Владимира Путина. За день до задержания подполковник отмечал награждение в кафе «Панорама» в центре Луганска. Вместе с ним отдыхали его подчиненные Артур Пузанкевич и Павел Яськевич. В кафе мужчины познакомились с двумя 18-летними девушками. Один из друзей 35-летнего Магасумова представил его им словами: «Вы что, не знаете, кто это? Это же Герой России!»

Около 22:00 сотрудники кафе объявили о закрытии, и компания, кроме Пузанкевича, переместилась в сквер. Там все вместе продолжили выпивать. Свидетели позже вспоминали, что выжившая девушка оказалась настолько пьяной, что не могла ответить на вопросы полиции после убийства.

«Она говорила всегда по-разному. Ничего не помнила», — описывал допрос очевидец.

Вторая девушка, которая позже погибла, Дарья Киселева, заинтересовалась в сквере оружием Магасумова. Сказала, что учится в школе полиции (по другой информации, в кадетском корпусе), и попросила дать пострелять. Магасумов согласился. Киселева сделала несколько выстрелов по бутылкам — а вот что было далее, неизвестно.

«После совместного распития спиртного «герою» не понравилась манера общения потерпевшей... В показаниях упоминается единственная фраза подполковника, якобы ставшая причиной происшедшего: «Ты почему такая дерзкая?»... Посчитав ее слишком дерзкой, офицер выстрелил девушке в живот и убежал», — передавал версию следствия «Коммерсантъ».

Девушка в итоге скончалась на месте. После убийства Магасумов якобы повстречал на улице других военных, вступил с ними в конфликт, отобрал их джип и вернулся в свою часть. Именно за это подполковника потом обвинили в хулиганстве.

«Я, похоже, телку завалил»

Сам Магасумов утверждает иное. Пистолет изначально был не его, а Яськевича, просто тому было некуда спрятать оружие в кафе, поэтому оно висело в кобуре подполковника. Далее, после тренировочной стрельбы, по соседству якобы началась потасовка, и знакомый позвал туда Магасумова разбираться. Подполковник ушел из сквера, велев подчиненным заканчивать и возвращаться в часть.

Девушку же случайно застрелил Яськевич, когда разряжал оружие.

Один из свидетелей вспоминал, что после происшествия подвозил Яськевича, и тот сказал: «Я, похоже, телку завалил, начудил с пистолетом».

«[Павел Яськевич] достал магазин из пистолета, убедился, что он пустой, направил пистолет на Дашу и сказал: «Ты пойдешь со мной». Она начала сопротивляться, отказывалась. Тогда он еще раз припугнул ее и в этот момент нажал на курок. Но Паша не убедился в том, что в патроннике не было патрона, и произошел выстрел. Девочка упала, он ее подловил, положил на землю, после чего испугался и убежал», — говорила жена Магасумова Анна.

На следующий день Яськевич пришел в полицию, принес орудие убийства и написал явку с повинной. Однако позже он отказался от своих слов и дал показания против своего бывшего командира. «Коммерсантъ» пишет, что Яськевич передумал после того, как ему объяснили, какой срок грозит за убийство.

«Он сейчас служит в морском флоте. Туда его перевели одним днем. У него нет никакого образования для этого... По образованию он пехотинец, но всю жизнь мечтал служить во флоте, и эту мечту следствие ему исполнило — то есть ты продашься, а мы твою мечту исполним», — утверждает жена Магасумова.

При этом женщина не уточняет, зачем следствию понадобилось ломать жизнь подполковнику вместо наказания его подчиненного.

В своем последнем слове Магасумов извинился перед близкими погибшей. В то же время он подчеркивал, что виноват лишь в том, что не уследил за девушкой и подчиненными.