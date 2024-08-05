«Бои неминуемы». Когда украинские F-16 сразятся с российскими Су-35С Полковник Ходаренок предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время

Воздушные силы Украины получили первые четыре (по другим данным — шесть) многофункциональных истребителей F-16. Как Киев применит их и почему воздушные бои между Су-35С/Су-30СМ и F-16 произойдут совсем скоро — в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Информация о местах базирования поступивших на оснащение Воздушных сил Украины многофункциональных истребителей F-16 весьма противоречивая. По одним данным, они совершили посадку на аэродроме Васильков в Киевской области, где по этому поводу выступил с несколькими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский. По данным Telgram-канала Condottiero, машины приземлись на аэродроме Лиманское в Одесской области (в 60 км к северо-западу от Одессы).

Что касается числа боевых машин, полученных ВСУ, то и здесь нет ясности. То ли Воздушные силы Украины получили четыре истребителя, то ли шесть (называется и цифра десять).

По большому счету, в сложившейся обстановке такую разноголосицу в оценках и мнениях следует считать даже нормальной, поскольку элементы оперативной маскировки со стороны ВСУ никто не отменял. По этим же причинам критически следует отнестись и к тому, что для прикрытия аэродрома Лиманское развернуты батарея ЗРС Patriot и два ЗРК IRIS-T. Надо полагать, сведения в открытые источники представило командование зенитных ракетных войск ВСУ.

Из этого же разряда информация о том, что для заправки украинских самолетов в воздухе будет использован самолет Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании, совершивший посадку на одном из аэродромов Румынии.

Во-первых, эта машина не Stratotanker. Boeing KC-135 Stratotanker — это совершенно другой самолет. А самолет-заправщик на базе А330, состоящий на оснащении Королевских военно-воздушные сил Великобритании (Royal Air Force), называется Airbus A330 MRTT/KC-30A Voyager. Как известно, если путаешься в мелочах, то путаешься и в главном.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Во-вторых, после применения самолета-заправщика Voyager в боевых действиях Великобританию следует считать участником вооруженного конфликта на Украине. Так же, как и Румынию, если на ее территории будут базироваться украинские F-16, наносящие удары по российской территории.

А это, как известно, кардинально расходится с установками США и НАТО, не заинтересованных в эскалации конфликта и выхода его за пределы Украины. Так что к информации о том, что самолет A330 MRTT/KC-30A используют, как и территорию Румынии (да заодно и Молдавии), в боевых действиях, следует отнестись критически.

Как Киев может применить истребители F-16

Поскольку многофункциональных истребителей F-16 получено относительно немного и к концу 2024 года вряд ли их будет больше 20, то, скорее всего, истребители в первую очередь используют для поражения российских самолетов — носителей фугасных авиабомб крупного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции. Именно эти авиационные средства поражения ВК РФ доставляют ВСУ сейчас наибольшие неприятности.

В свою очередь, российским ВКС необходимо прикрыть самолеты-носители. Так что между российскими боевыми машинами типа Су-35С/Су-30СМ и украинскими F-16 могут состояться воздушные бои. В них станет окончательно ясно, что лучше — бортовая радиолокационная станция Н035 «Ирбис» Су-35С или РЛС F-16 типа APG-66(V)2A (к слову, точных данных, какая именно БРЛС установлена на украинских машинах, нет).

Также выяснится, что эффективнее — российская ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37 (с заявленной дальностью стрельбы в 300 км) или AIM-120 AMRAAM (опять-таки, точных данных, какая именно модификация этого изделия получена Воздушными силами Украины, нет).

Иными словами, предстоят первые воздушные бои между американскими и российскими истребителями поколения 4++ (Су-35С) и четвертого поколения (F-16). Раньше исход их возможных схваток находился только в области дискуссий. А ставки достаточно высоки. И только бой покажет, какие машины и ракеты лучше.

Сколько F-16 нужно Украине

Что касается двадцати многофункциональных истребителей F-16, поступление ВСУ которых ожидается по итогам этого года, возникает традиционный в этом случае вопрос — это много или мало?

Для справки: в истребительном авиационном полку (по штатам советского времени) должно состоять 42 самолета (три эскадрильи по 12 машин (три звена по четыре самолета) плюс шесть учебно-боевых самолетов). УБС так называемые спарки — самолеты с кабиной на двоих авиаторов — пилота и инструктора. То есть 20 украинских F-16 не дотягивают даже до полка. А полками, как известно, военных кампаний не выигрывают. При этом неизвестно, получили ли ВСУ спарки для обучения украинских пилотов и вывозных полетов.

Что касается численности самолетов, то Воздушным силам Украины, как минимум, нужна воздушная армия, оснащенная самолетами F-16. Авиационная дивизия, к примеру, три полка по 42 самолета. Итого — 126 боевых машин. Если в воздушной армии будет хотя бы две дивизии — то в подобном объединении будет 252 самолета. Вот такая нехитрая арифметика.

Если прибегнуть к западным организационно-штатным структурам, то эскадрилья на Западе, как правило, 24 самолета. Авиационное крыло насчитывает три эскадрильи. Итого — 72 машины. Крылья объединяются в тактические авиационные командования (хотя бы по три крыла — итого 216 машин). То есть 128 машинами, а именно на такой цифре настаивал президент Украины Владимир Зеленский, никак не обойтись.

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Опять-таки, для управления всеми частями и соединениями Воздушных сил должна быть создана стройная система управления. Без этого даже 200 F-16 не смогут проявить всех заложенных в них тактико-технических характеристик. Каким образом эта проблема решена на Украине — неизвестно.

О чем можно сказать достаточно точно — воздушные бои между Су-35С/Су-30СМ и F-16 в сложившейся обстановке просто неминуемы.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).