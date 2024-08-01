Россия и Запад проводят большой обмен заключенными. Онлайн

15:14

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными, сообщил телеканал Fox News.

По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ. Дополнительных подробностей не приводится.