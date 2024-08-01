Россия и Запад проводят большой обмен заключенными. Онлайн

Севший в Анкаре самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 может быть использован для обмена заключенными, подтвердили ТАСС информированные источники в турецкой столице.
«Фонтанка.ру» обратила внимание, что дело одного из предполагаемых участников обмена Германа Мойжеса о госзизмене пропало из базы судов.
❗️Самолет спецотряда «Россия», вылетевший из Внуково, приземлился в Анкаре, передает РИА Новости.
Как передает агентство IHA, обмен между Россией и США координирует Турецкое управление разведки.
Адвокат журналистки Алсу Курмашевой заявил РЕН ТВ, что не располагает информацией о ее местонахождении, ему также ничего неизвестно о возможном обмене.
Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщает CBS.
❗️ В рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами могут быть обменяны восемь россиян — CBS
CBS утверждает, что среди заключенных россиян, которые могут обменяны, есть осужденный в Германии Вадим Красиков. Он был приговорен к пожизненному заключению в декабре 2021 по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
The Telegraph также сообщает, что Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) может быть в списке заключенных на обмен. По данным издания, США давно рассматривали подобную возможность.
В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает телекомпания CBS. Среди них — осужденная за фейки о ВС РФ журналистка Алсу Курмашева.
Адвокат осуждённого за шпионаж Пола Уилана Ольга Карлова заявила РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца. По словам защитника, она ждет сведений от его Уилана.
Адвокат россиянина Александра Винника на фоне сообщений об обменах заявил РИА Новости, что его клиент по-прежнему находится в США. Ранее данные о Виннике пропали из Федерального бюро тюрем США.
Россия в рамках обмена заключенными освободит Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) в рамках обмена, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными, сообщил телеканал Fox News.
По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ. Дополнительных подробностей не приводится.
31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и еще несколькими странами может состояться «в ближайшие часы».
По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж. Кроме этого, в обмене, помимо Гершковича и Уилана, может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Mash писал, что Дульцевых уже выдали России в Калининграде, где ранее приземлился спецборт, который использовали при обмене Виктора Бута. Однако официально эта информация не подтверждена.
Издание Politico назвало обмен между Россией и США, а также рядом других европейских стран «историческим».
У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
❗️ Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявила РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу его обмена.
РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24 ранее сообщало, над Калининградом, на фоне сообщений об обмене журналиста WSJ Гершковича, был замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута.
По данным Bloomberg, Гершкович и Уилан направляются в пункты назначения за пределами России. США и их союзники в обмен вернут России ряд заключенных.