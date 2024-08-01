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Политика

Россия и Запад проводят большой обмен заключенными. Онлайн

Россия и Белоруссия проведут масштабный обмен заключенными с США и Германией

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Телеканал NTV показал первые кадры обмена заключенными в аэропорту Анкары

Телеканал NTV показал первые кадры обмена заключенными в аэропорту Анкары

NTV
Начался обмен заключенными между РФ и Западом. В нем участвуют 24 человека, сообщили источники CBS. Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.
Трансляция
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16:41

Турецкий телеканал NTV сообщил, что были обменяны 26 человек.

16:39

Севший в Анкаре самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 может быть использован для обмена заключенными, подтвердили ТАСС информированные источники в турецкой столице.

16:37

«Фонтанка.ру» обратила внимание, что дело одного из предполагаемых участников обмена Германа Мойжеса о госзизмене пропало из базы судов.

16:34

Телеканал NTV показал первые кадры обмена заключенными в аэропорту Анкары.

16:31

❗️Самолет спецотряда «Россия», вылетевший из Внуково, приземлился в Анкаре, передает РИА Новости.

16:23

IHA: Эвана Гершковича обменивают сразу на нескольких россиян.

16:22

Как передает агентство IHA, обмен между Россией и США координирует Турецкое управление разведки.

16:14

Адвокат журналистки Алсу Курмашевой заявил РЕН ТВ, что не располагает информацией о ее местонахождении, ему также ничего неизвестно о возможном обмене.

15:51

Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщает CBS.

15:50

❗️ В рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами могут быть обменяны восемь россиян — CBS

15:49

CBS утверждает, что среди заключенных россиян, которые могут обменяны, есть осужденный в Германии Вадим Красиков. Он был приговорен к пожизненному заключению в декабре 2021 по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

15:47

The Telegraph также сообщает, что Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) может быть в списке заключенных на обмен. По данным издания, США давно рассматривали подобную возможность.

15:43

В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает телекомпания CBS. Среди них — осужденная за фейки о ВС РФ журналистка Алсу Курмашева.

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Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)
15:37

⚡️ Обмен заключенных между РФ и США происходит в эти минуты — CNN

15:36

Адвокат осуждённого за шпионаж Пола Уилана Ольга Карлова заявила РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца. По словам защитника, она ждет сведений от его Уилана.

15:31

Адвокат россиянина Александра Винника на фоне сообщений об обменах заявил РИА Новости, что его клиент по-прежнему находится в США. Ранее данные о Виннике пропали из Федерального бюро тюрем США.

15:27

Россия в рамках обмена заключенными освободит Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) в рамках обмена, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

15:20

15:14

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными, сообщил телеканал Fox News.

По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ. Дополнительных подробностей не приводится.

15:10

31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и еще несколькими странами может состояться «в ближайшие часы».

По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж. Кроме этого, в обмене, помимо Гершковича и Уилана, может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Mash писал, что Дульцевых уже выдали России в Калининграде, где ранее приземлился спецборт, который использовали при обмене Виктора Бута. Однако официально эта информация не подтверждена.

15:07

Издание Politico назвало обмен между Россией и США, а также рядом других европейских стран «историческим».

15:05

15:04

У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15:02

❗️ Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявила РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу его обмена.

15:00

14:56

РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24 ранее сообщало, над Калининградом, на фоне сообщений об обмене журналиста WSJ Гершковича, был замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута.

14:53

По данным Bloomberg, Гершкович и Уилан направляются в пункты назначения за пределами России. США и их союзники в обмен вернут России ряд заключенных.

14:50

Здравствуйте, дорогие читатели! Агентство Bloomberg сообщило, что Россия в рамках обмена заключенными освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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