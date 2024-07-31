«На пороге очень масштабного обмена». Россия и Запад готовятся обменяться заключенными Reuters: готовится большой обмен заключенными между Россией и Западом

Готовится масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада, считают правозащитники. Сразу несколько политических заключенных исчезли из российских тюрем в последние дни. Возможно, их хотят собрать в одном месте для последующего обмена, который может случиться в ближайшее время. В Кремле возможный обмен комментировать отказались.

За последние дни из российских тюрем исчезли несколько российских оппозиционеров и антивоенных активистов. По словам правозащитников, это может быть признаком того, что обмен заключенными с Западом близок.

Хотя Россия переводит заключенных в другие исправительные учреждения, не информируя об этом их родственников и адвокатов, количество заключенных, переведенных в другие места за последние дни (не менее семи) и схожесть статей, по которым их осудили, весьма необычны, пишет Reuters.

Среди тех, чьи родственники и сторонники утверждают, что они больше не находятся в той же тюрьме, а, по словам тюремных властей, «отбыли» в другое учреждение, политик Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом) и Данила Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди других пропавших — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты оппозиции Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также антивоенная художница Саша Скочиленко.

На Западе правительства и активисты рассматривают их как несправедливо задержанных политических заключенных.

«Мы все надеемся, что это хорошие знаки», — сказал Reuters Иван Павлов, известный адвокат по правам человека, бежавший из России и сейчас проживающий в Праге.

«Мы надеемся, что власти, вероятно, вывели их всех из тюрем, чтобы собрать в одном месте для подготовки к обмену», — сказал Павлов.

По его словам, заключенных, скорее всего, доставили в московскую тюрьму «Лефортово».

Затем президенту Владимиру Путину необходимо будет официально помиловать их, прежде чем их посадят на самолет до пункта назначения в Европе, которым, считает Павлов, может оказаться Германия.

По российскому законодательству ФСИН не комментирует, куда именно переводятся заключенные. Это могут сделать только сами заключенные в письменной форме, как только они достигнут места назначения.

Исчезновения заключенных последовали за необычно быстрым осуждением 19 июля американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Его приговорили к 16 годам тюрьмы, и Россия уже подтвердила, что переговоры о его возможном обмене состоялись.

Алсу Курмашева, русско-американская журналистка финансируемого США «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), также была осуждена в спешке на закрытом суде в тот же день и приговорена к шести с половиной годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева не исключила, что это может быть связано с подготовкой «группового обмена», однако подчеркнула, что не имеет об этом никакой информации.

Кремль отказался комментировать возможный обмен пленными, в котором может участвовать Гершкович.

За решеткой в России находятся и другие граждане США, в том числе бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный за шпионаж, и Марк Фогель, осужденный за хранение наркотиков.

Тем временем в Белоруссии президент Александр Лукашенко во вторник помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни по обвинению в терроризме.

Среди тех, кого Москва хотела бы вернуть, — Вадим Красиков, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство. Такой обмен потребует от Берлина получить взамен кого-то вроде Кригера.

В США также содержатся под стражей по меньшей мере двое граждан России — Владимир Дунаев и Роман Селезнев, осужденные по обвинениям в киберпреступлениях.

«Похоже, мы находимся на пороге очень масштабного обмена с американцами», — заявила Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России.

Иван Павлов считает, что обмен будет проходить в обстановке секретности.

«Главное, чтобы они получили свободу. Они заложники и политзаключенные, и важно вызволить как можно больше из них», — сказал он.

В июне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале важного процессуального этапа обмена заключенными между РФ и США.