«Последнее слово за президентом». Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца Лукашенко помиловал немца Кригера, приговоренного к казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца Рико Кригера. Мужчину признали виновным по шести статьям УК РБ, в их числе – наемничество и акт терроризма. По данным газеты «Беларусь сегодня», в октябре 2023 года он вел съемку военной части и устроил взрыв на железнодорожной станции по заданию СБУ. Сам Кригер также заявил, что работал на украинские спецслужбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни немца Рико Кригера, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», Кригер сам обратился к президенту с прошением о помиловании. По данным канала, глава государства собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию вокруг немца.

«По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом — обращается, не обращается [приговоренный с прошением о помиловании]. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания», — заявил Лукашенко на совещании.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт после объявления о помиловании сообщила РИА Новости, что Минск готов рассмотреть просьбы Германии касательно Кригера, однако подчеркнула, что никаких запросов пока не поступало. При этом в министерстве иностранных дел ФРГ заявили агентству, что знают о помиловании.

«Мы можем подтвердить помилование данного человека. Эта новость приносит облегчение», — сказали в ведомстве.

Кригер в Белоруссии

По данным Bild, 30-летнего гражданина Германии, работавшего фельдшером в Красном Кресте, задержали в Белоруссии еще 6 ноября 2023 года. 20 июля стало известно, что его приговорили к смертной казни. Мужчину признали виновным по шести статьям белорусского Уголовного кодекса: наемничество, терроризм, агентурная деятельность, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем.

По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины. В Белоруссии полк признан экстремистским формированием. Само объединение членство Кригера отрицает. Белорусский правозащитный центр «Весна» утверждал, что суд признал Кригера виновным в «совершении взрыва с целью повлиять на принятие решений властями, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка».

22 июля специальный корреспондент газеты «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая заявила, что немец приехал в страну в начале октября 2023 года под видом туриста, при себе у него были телефоны и беспилотник. По утверждению журналистки, Кригер по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) вел разведку, фотографировал территорию военной части и военную технику — в частности, пусковые установки «Искандер».

Затем, как пишет Гладкая, он снимал участок железной дороги рядом со станцией Озерище и передавал снимки «представителю украинской спецслужбы». От этого представителя мужчина получил «координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по установке его на железной дороге».

«Тайник Кригер нашел в лесопосадке в Первомайском районе Минска, под опорой ЛЭП. Достал рюкзак с СВУ (не менее 3 кг взрывчатого вещества октоген), перевез и установил на железнодорожных путях «Озерища»... Взрыв произошел в день установки СВУ 5 октября, ближе к полуночи. Как раз перед прибытием на станцию пассажирского поезда», — заключила журналистка.

25 июля сам Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что был завербован СБУ, которая дала ему «задание» в Минске.

По его словам, он «отправлял заявки» во все вооруженные формирования иностранцев, действующие на Украине — по словам немца, их насчитывалось 132. Одно из них предложило ему вступить в свои ряды после выполнения «заданий».