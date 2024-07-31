«Украина готова к переговорам». Михаил Подоляк назвал условия для мирного соглашения Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на условиях международного права

Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время, по его словам, необходимо снабжать ВСУ оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

Украина готова к переговорам с Россией, но только на «условиях, опирающихся на международное право». Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина не является страной-агрессором, Украина не начинала эту войну. И, безусловно, для того, чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что мы готовы к переговорному процессу», — заявил Подоляк украинскому Telegram-каналу «Политика страны».

По его мнению, российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, что «война идет, но мы готовы к переговорам, а Украина не готова к переговорам».

«Нет, Украина готова к переговорам, это главный пункт, — завил Подоляк. — То есть переговоры, безусловно, нужны».

Об условиях мирных переговоров «Украина четко говорит: да, давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право».

Главное, по словам Подоляка, — это территориальная целостность, суверенитет и субъектность Украины.

Советник офиса президента хочет, «чтобы переговоры были эффективными, а не абстрактными, не такими, как хочет Российская Федерация».

Для того, чтобы Россия не перестроила свой военно-промышленный комплекс и с новыми силами не подошла к следующему этапу войны, «нужно, чтобы более объективно и объемно работали инструменты принуждения Российской Федерации».

Прежде всего это снабжение Украины оружием.

«Его должно быть гораздо больше и в том числе нужно отменить любые ограничения неформальные и формальные на нанесение ударов по инфраструктуре войны на любом расстоянии вглубь Российской Федерации», — считает Михаил Подоляк.

Во-вторых, это экономические санкции.

«Санкции должны работать гораздо более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти», — заявил Подоляк.

И третье — «это то, чего вообще пока, к сожалению, не существует, к сожалению, оно не используется в полном смысле».

«Очевидно, что одна из целей Российской Федерации — это глобальное доминирование из-за излома глобальной международной юридической системы, — уверен Подоляк. — И, безусловно, это будет иметь тяжелые последствия не только для непосредственно Украины или непосредственно стран, которые находятся рядом с Российской Федерацией, но и для многих других территорий, которые находятся далеко от России».

На прошлой неделе Подоляк заявлял, что соглашение с Россией не приведет к завершению украинского конфликта, а лишь заморозит его. Ранее он заявил о готовности Киева «к переговорному процессу на справедливых условиях», комментируя слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время визита в Китай. 24 июля Кулеба в ходе консультаций с главой МИД КНР Ван И заявил о подготовке Украины к диалогу с Россией.

На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Владимир Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что в связи с запретом на какие-либо контакты с Москвой «еще много всего предстоит прояснить и услышать».

В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее «демилитаризацию» и «денацификацию», а также отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.