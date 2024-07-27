«Россия логична, Запад нерационален». Главное из выступления премьера Венгрии Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что многие государства постепенно занимают позицию России в украинском конфликте. Он заявил, что поведение Москвы логично, а поведение Запада — нерационально. По словам Орбана, у Европы и США нет общей моральной основы, что доказал скандал на открытии Олимпиады в Париже.

«Запад отдал приказ миру выступить против России»

Во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, несмотря на позицию Запада, многие страны постепенно становятся на сторону России в украинском конфликте.

«За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России», — сказал Орбан, которого цитирует газета Magyar Nemzet.

Орбан считает, что сейчас перед странами стоят три больших вопроса: неожиданный побочный эффект украинского конфликта, что будет, когда он закончится, и как Венгрии подготовиться к новому миру, если он наступит.

Орбан сравнил конфликт со сценой из фильма «Матрица», когда герою давали на выбор съесть синюю таблетку и остаться в нереальном мире, или красную — и вернуться в реальность). По словам премьера, украинский конфликт — это красная таблетка, которая поднимает Европу на высшую точку и открывает иную перспективу.

»ЕС не примет Украину, у нас нет на это денег»

Орбан считает, что Москва и Киев понесли большие потери в конфликте, при этом они не хотят пойти на примирение. Одна из причин — и Россия, и Украина верят, что могут победить.

«Если это будет зависеть от двух сторон, то мира не будет, его можно будет принести только извне», — заявил премьер Венгрии.

По словам Орбана, США ведут прокси-войну (конфликт между двумя странами на территории третьей страны) против России, а также обвиняют Китай в поддержке российской стороны. Он считает, что Россия обладает выдающимися экономическими возможностями. Москва «усвоила уроки после событий в Крыму» и развила способность адаптироваться. Премьер также отметил, что Россия не представляет собой жесткую сталинскую автократию.

Орбан предположил, что Украина не сможет получить желаемое — стать членом ЕС и НАТО, — так как у Европы недостаточно для этого денег.

Орбан считает, что в новой реальности европейская политика рухнула. Антироссийские санкции наносят ущерб самой же Европе, цены на энергоносители растут, а экономика ЕС становится неконкурентоспособной.

Премьер Венгрии заявил, что Германия «капитулировала», так как страна оставила «без единого слова» взрыв на «Северных потоках».

По его словам, раньше в Европе царила ось Париж — Берлин, а теперь там существует новый центр силы: Лондон — Варшава — Киев, страны Балтии и Скандинавии. Орбан считает, что сейчас Запад «слаб и дезинтегрирован». Действия России логичны и предсказуемы, а поведение западных стран, по его мнению, нерационально. В качестве примера Орбан обратил внимание, что «Брюссель создает мир, постоянно поддерживая войну». При этом Венгрия все еще пытается понять действия руководства ЕС.

Венгрия против однополых браков

Орбан заявил, что в государстве должна быть укоренена конкретная культура, набор ценностей и моральных требований, иметься библейская основа.

«На Западе отрицают единую культуру и общественную мораль, что также было видно на вчерашнем открытии Олимпийских игр», — отметил Орбан.

Премьер Венгрии считает, что в основе каждого решения ЕС лежит задача, чтобы суверенитет перешел от национальных государств к Брюсселю. Он заявил, что западная половина Европы находится в постнациональном государстве. А кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил задачу вернуть Америке статус национального государства, из-за чего его сейчас хотят убить или посадить в тюрьму.

По его словам, основной западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), но уже понятно, что все больше стран мира демонстративно не принимают и отвергают это. А Россия и вовсе становится центром притяжения для таких людей. Политик таже обозначил, что в Венгрии однополые браки не признают.

Планы Венгрии

«Мы переживаем перемены, которых не было уже пятьсот лет. <...> Ведущие державы всегда находились на Западе, но сейчас это не так. <...> Мы сталкиваемся с изменением мировой системы, которое начинается со стороны Азии/ Азия станет определяющим центром мира», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что сейчас страна либо будет «плыть вместе с ЕС и США», либо пойдет своим путем. В данный момент он не видит лучшего варианта, чем членство в ЕС, но и предложения США и Китая он намерен рассмотреть.

Орбан намерен сделать так, чтобы Венгрия присутствовала и в восточной, и в западной экономике, обладала национальным суверенитетом, укрепила финансовую независимость, увеличила налоговые льготы, развивала города и регионы. Премьер намерен предложить желающим гражданам западных государств «жить в христианской стране».