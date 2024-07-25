«Лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению». Байден объяснил выход из президентской гонки Байден пообещал до конца срока укреплять НАТО и противостоять России

Джо Байден выступил с обращением к согражданам. Он объяснил свой выход из избирательной кампании спасением демократии, призвал поддержать Камалу Харрис и заявил, что в оставшееся время его президентства продолжит сплачивать коалицию стран НАТО, чтобы противостоять России. Дональд Трамп уже назвал речь президента очень плохой и едва понятной, а самого «мошенника Байден» и «лживую Харрис» — «большим позором для Америки».

Президент США Джо Байден в ночь на четверг по московскому времени выступил с обращением к нации, чтобы объяснить свой выход из президентской гонки. Он заявил, что прекратил борьбу за переизбрание из-за опасений по поводу будущего страны. Это его первое публичное выступление после внезапного выхода из президентской кампании 2024 года. За камерой во время речи находились несколько членов семьи Байдена и старшие советники, рассказал Reuters.

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«Передать эстафету»

«Я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», — заявил Байден.

Он выходит из гонки, чтобы помочь Демократической партии «залечить раны» и объединить демократов ради победы на президентских выборах:

«Мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии. В том числе личные амбиции».

«Самое замечательное в Америке то, что здесь не правят короли и диктаторы. Им правит народ. История в ваших руках. Власть в ваших руках. Идея Америки — в ваших руках», — заявил Байден.

«Противостоять России»

Байден пообещал помочь сделать НАТО сильнее и сплоченнее и не дать Владимиру Путину захватить Украину. Вместе с союзниками он намерен продолжить «сплачивать коалицию», чтобы «противостоять России».

«Мы сохраним НАТО сильнее, действеннее и сплоченнее, чем когда-либо за всю нашу историю», — заявил он.

Кроме того, президент США собирается работать над прекращением войны в Газе.

«Верните домой всех заложников, принесите мир и безопасность на Ближний Восток и прекратите эту войну», — заявил Байден.

В четверг он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить усилия по переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

Байден поддержал Харрис

Джо Байден призвал голосовать на выборах президента США 5 ноября за своего вице-президента Камалу Харрис.

«Всего через несколько месяцев американцам предстоит выбрать курс будущего Америки. Я сделал свой выбор, я высказал свою точку зрения. Я хотел бы поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Теперь выбор за вами — за американским народом», — сказал Байден.

Президент назвал Харрис «опытным, сильным и способным» политиком и заверил, что она будет достойным кандидатом от Демократической партии .

Реакция Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на пост в этом году, раскритиковал выступление Джо Байдена.

«Речь мошенника Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой!» — написал Трамп в соцсетях.

По его мнению, Байден и «лживая» Камала Харрис – «большой позор для Америки, такого не было никогда».

Выступая накануне на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп назвал Харрис радикальной левой сумасшедшей. Если она займет пост президента, она погубит страну, считает Трамп, ведь все, к чему прикасается Харрис, превращается в «полную катастрофу».