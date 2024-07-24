«Надежды Зеленского не оправдались». В России ответили на заявления Киева о переговорах Сенатор Косачев усомнился в готовности Украины к переговорам с Россией

В Кремле ожидают разъяснений после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией. В Москве от мирного процесса в целом не отказываются, считая его одним из вариантов реализации целей СВО. При этом на Украине к словам Кулебы уже добавили ряд предварительных условий, в том числе некую готовность российской стороны вести диалог добросовестно. Что о новой риторике Киева по переговорам думают в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Россия не знает, что стоит за словами украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отдельно подчеркнул, что в Кремле не слышали соответствующих утверждений непосредственно из уст главы МИД Украины.

«Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», — добавил Песков.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса по Украине. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что Москва готова добиваться реализации своих целей как путем переговоров, так и в ходе специальной военной операции.

Любая война заканчивается мирными переговорами <...> В результате СВО или в результате мирных переговоров — для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь всех своих целей. Мы это сделаем обязательно. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Курс на диалог?

Информация о том, что Кулеба говорил о согласии на диалог с Россией, появилась после встречи украинского дипломата с его китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу, где он находится с официальным визитом. Согласно сообщению МИД КНР, он сказал, что Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Москвой и готовится к ним.

Впоследствии украинский МИД опубликовал свой отчет о встрече Кулебы и Ван И, в котором уточнил, что представитель Киева донес до китайского коллеги последовательную позицию государства — диалог с Россией может пройти на определенном этапе, когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно». В ведомстве подчеркнули, что пока с российской стороны такого настроя якобы не наблюдается.

Слова Кулебы, предположительно сказанные им в Китае, формально укладываются в общий тренд на изменение риторики Киева по отношению к переговорам. Если в 2022 году Украина отказалась от мирного процесса, запретила себе говорить с Москвой на законодательном уровне и объявила о готовности пойти на диалог только при выводе российских сил, то в последнее время наблюдается уход от поставленных условий.

В частности, украинский лидер Владимир Зеленский признал необходимость завершить конфликт в ближайшее время, не исключил диалог с президентом России Владимиром Путиным и намекнул на возможность отказа от требования по возвращению Украины к границам 1991 года. Более того, политик допустил приглашение представителей Москвы на второй «мирный саммит», который Киев планирует провести в этом году.

«Переговоры лучше войны»

Опрошенные «Газетой.Ru» сенаторы сомневаются в реальной готовности Украины к диалогу, несмотря на заявления Кулебы. Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев считает, что нужно обратить внимание на место, где они были сделаны.

«Китай продвигает свой план мирного урегулирования, который совершенно точно не совпадает с украинским. Проект КНР, можно сказать, перпендикулярен так называемому «мирному плану» Зеленского. Кулебе в этой ситуации было крайне неловко и некомфортно пытаться продвигать заведомо неприемлемые для китайской стороны инициативы Киева, как и вспоминать о том, что Украина сама себе запретила любые переговоры. Поэтому глава украинского МИД говорил то, что было любезно слуху его китайских собеседников», — указал сенатор.

close 100% Константин Косачев Илья Питалев/РИА Новости

Косачев добавил, что Кулеба вряд ли вкладывал в свои слова какой-то радикально новый смысл по сравнению с тем, что руководители его страны говорили до этого. Он заметил, что в последствии МИД Украины серьезнейшим образом уточнил слова дипломата, заявив о неких условиях для переговоров.

«Оставляю все это на совести главы украинского дипломатического ведомства и его руководителей в Киеве, а также за пределами страны. С моей точки зрения, пока серьезной демонстрации готовности со стороны Украины не наблюдается», — заключил сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также весьма скептически отнесся к словам главы МИД Украины. По его мнению, Киев говорит о переговорах, но не снимает запрет на диалог и не отказывается от своей «формулы мира».

«Непонятно, с чем Киев хочет выйти на диалог с Россией. По сравнению с мартом 2022 года ситуация поменялась. В состав России абсолютно законно вошли четыре новых региона, и Украина должна это учитывать. Переговоры в любом случае лучше войны, если это реальный диалог, а не для отвода глаз. Правда, сложно представить, как Кулеба или тот же Зеленский будут смотреть в глаза российским политикам после того, как допускали прямые оскорбительные выпады против нашей страны и президента», — отметил сенатор.

«Нам хватит терпения дождаться победы»

Схожие впечатления от слов главы МИД Украины оказались и у депутатов Госдумы. Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что Киев «маневрирует» из-за неблагоприятной для него международной обстановки.

«В некоторых странах происходит смена властей, самое главное ожидание тут связано с выборами в США, где такой друг Украины как [американский президент] Джо Байден отказался от участия. Надежды Зеленского и украинской дипломатии по использованию саммита в Швейцарии для изоляции России и переходу на их сторону других государств не оправдались. К тому же украинские вооруженные силы отступают, что режим Зеленского пытается компенсировать в медийном плане атаками по дальним целям, наращивая удары вглубь России при поддержке Запада», — отметил депутат.

С точки зрения Затулина, Киев пытается укрепить свои позиции перед началом возможных переговоров и доказать свою жизнеспособность, пока сами украинцы устали от конфликта и принудительной мобилизации. По его словам, всего этого пока недостаточно для перехода к реальному диалогу.

«С нашей стороны было бы неправильно отрицать вообще свою готовность вести диалог. Мы об этом говорим, но ожидаем, что любые попытки будут в ладах с реальностью. Пока до осознания и признания реальности еще очень далеко, как в Киеве, так и на Западе. Там еще не потеряли надежду на возможность нанести ущерб России. Однако нам хватит терпения дождаться победы», — уверен депутат.

С этим отчасти согласен и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат заявил «Газете.Ru», что невысоко оценивает шансы на какие-то изменения и появление реальных решений после слов Кулебы.

«Стоит учитывать нелегитимность нынешней украинской власти и приближение завершения срока полномочий парламента. Как дальше это все воспринимать не очень понятно. В любом случае в заявлениях Кулебы в Китае есть определенное подыгрывание китайской стороне, которая неоднократно говорила о необходимости ведения переговоров. Слова главы МИД Украины вызваны этими обстоятельствами. Кроме того, в мире меняется ситуация, и на фронте, что также влияет на многих политиков. Пока во многом это не больше, чем риторика», — резюмировал депутат.