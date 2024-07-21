«Он должен немедленно уйти в отставку». Первые реакции на выход Байдена из президентской гонки Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США

Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. После его провала на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом десятки конгрессменов и членов Демократической партии просили Байдена выйти из гонки. На этом давление на 81-летнего главу государства не прекратилось: теперь республиканцы требуют от Байдена досрочно уйти в отставку. Кого глава государства видит своим преемником и что говорят о решении Байдена в США и России — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент США Джо Байден объявил об отказе от участия в выборах главы государства. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до конца срока. О своем решении президент сообщил в соцсети X.

Байден заявил, что за последние три с половиной года США «добились большого прогресса». По его словам, «Америка никогда не была в лучшем положении, чтобы играть ведущую роль, чем сегодня».

«Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя это было моим намерением — добиваться переизбрания, — я считаю, что это будет в интересах моей партии и страны, если я выйду из гонки и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — заявил глава государства.

Байден добавил, что подробно расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

Он также заявил о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах от демократов. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — написал он.

Республиканцы требуют отставки

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп уже прокомментировал снятие оппонента с выборов.

Он заявил телеканалу CNN, что выдвигаться от демократов, скорее всего, будет Камала Харрис. Трамп убежден, что ее «будет легче победить, чем Байдена».

Самого же Байдена он назвал «худшим президентом в истории нашей страны».

По словам Трампа, США сильно пострадали из-за администрации Байдена, а потому он недостоин баллотироваться на второй срок.

В Республиканской партии уже активно качают тему досрочной отставки президента. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена «уйти в отставку немедленно», а глава предвыборного штаба республиканцев, конгрессмен Ричард Хадсон, назвал решение президента выйти из кампании «скандалом исторического масштаба».

«Наш президент недееспособен, демократы знали об этом, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это... Если президент психически непригоден для предвыборной кампании, он психически непригоден для того, чтобы иметь ядерные коды. Теперь каждый демократ в палате представителей должен ответить на вопрос: готов ли президент оставаться на своем посту до конца своего срока?», — цитирует Хадсона CNN.

Кандидат в вице-президенты при Трампе Джей Ди Вэнс ранее уже говорил о том, что Байден в случае снятия с выборов должен покинуть и президентский пост.

Что говорят в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ действующего президента США от борьбы за переизбрание шуткой:

«Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

Она призвала расследовать «сговор» СМИ и политиков США, «которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии».

В Кремле на вопрос канала SHOT ответили, что до выборов еще четыре месяца, «и это длинный срок, за который многое может поменяться».

«Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков допустил, что кандидатом от демократов может стать Хиллари Клинтон, которая уже участвовала в выборах в 2016 году. Ее выдвижение, считает политик, поставит страну «на грань гражданской войны», поскольку ее «ненавидит больше половины Америки».

Принял решение в последний момент

Незадолго до объявления в предвыборном штабе Байдена заявляли о его намерении продолжить участие в выборах. Вероятно, решение о выходе из гонки действующий президент принял в последний момент.

Об этом сообщают и источники Reuters. По их данным, еще в ночь на субботу Байден хотел продолжать участие в гонке, но днем 21 июля решил не избираться.

По данным The New York Times, Байден считает, что экс-лидер США Барак Обама был против его выдвижения на выборах.

«Байден достаточно долго занимается политикой, чтобы предположить, что утечки, появляющиеся в СМИ в последние дни, координируются, чтобы усилить давление на него с целью отставки… Он считает члена палаты представителей Нэнси Пелоси… главным зачинщиком [кампании], но также раздражен Обамой, видя в нем закулисного кукловода», — пишет газета.

NYT пишет, что Байден «затаил обиду» на Обаму еще с 2016 года, когда был при нем вице-президентом. Действующий глава государства тогда отговорил его баллотироваться на пост президента. На выборах демократов представляла Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу.

С начала июля 81-летний глава государства подвергался мощному давлению со стороны однопартийцев и спонсоров партии, требовавших, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию. Причиной таких требований было провальное выступление на первых дебатах против Трампа, во время которых Байден выглядел растерянным и неуверенным, постоянно запинался и терял ход мысли.

Постепенно дискуссии внутри Демократической партии относительно возможного снятия Байдена с выборов все больше просачивались в СМИ, что еще сильнее ослабляло действующего президента. В итоге десятки конгрессменов (по данным The Washington Post, как минимум 37 демократов) публично призвали Байдена отказаться от переизбрания. NYT также писала, что спонсоры не хотели выделять $90 млн на финансирование кампании, пока Байдена не заменит другой кандидат.

Выход Байдена из гонки — первый случай за десятилетия, когда действующий президент США отказался от переизбрания, имея такую возможность. Последнее подобное решение — отказ Линдона Джонсона не баллотироваться на второй срок в 1968 году на фоне неудачной для США войны во Вьетнаме.