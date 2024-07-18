«Хуже и быть не могло»: коронавирус рушит последние надежды Байдена на победу Маск ответил шуткой Байдену, обвинившему его в попытке купить выборы президента

В довершение к провалу Джо Байдена на дебатах и падению рейтингов президент США заразился коронавирусом, едва успев вылечиться от простуды, и вынужден прервать избирательную кампанию. По словам его сторонников, это худшее, что могло случиться. Болезнь напоминает о преклонном возрасте президента, а также делает его слабым на фоне Трампа, мужественно пережившего покушение. Сам Байден раньше говорил, что только медицинские показания могут побудить его задуматься над выходом из гонки.

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом в самое неподходящее время, это подрывает и без того плохое положение демократов в предвыборной гонке, пишет американские издание Politico.

«Хуже момента для такого просто не могло быть. Это напоминает всем, сколько лет Байдену», — заявил изданию анонимный демократ, близкий к Белому дому.

О заболевании 81-летнего президента стало известно накануне, 17 июля. Белый дом сообщил о положительном тесте и «легких симптомах». Из-за заражения Байден был вынужден прервать свою предвыборную кампанию в штате Невада.

«Президент сказал, что чувствует себя «хорошо». Но его кампания шатается... [Переживший покушение кандидат в президенты Дональд Трамп] олицетворяет физическую силу, в отличие от стареющего, негнущегося, неразговорчивого Байдена, чья слабость стала доминирующей темой», — отмечает Politico.

Заболевание дает лишний предлог демократам, которые стремятся снять Байдена с президентской гонки. Вероятно, скептически настроенные члены партии усилят давление на политика, упорно отказывающегося отойти от дел. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер несколько дней назад в частной беседе уже говорил Байдену, что партия только выиграет от его ухода, как узнали журналисты. К этому же публично призвали более дюжины демократов в конгрессе.

Ситуацию обостряет то, что сам Байден обещал подумать над уходом из гонки только, если того потребует здоровье (хотя еще ранее он утверждал, что лишь «Господь Всемогущий» может заставить его отказаться от борьбы за второй срок).

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли ко мне и сказали, что у меня такая-то проблема», — ответил Байден на вопрос прессы, что заставило бы его пересмотреть свое решение остаться в гонке.

При этом политик неоднократно подчеркивал, что ни один из его врачей не обнаруживал у него серьезных заболеваний. Доктор Белого дома Кевин О'Коннор после медицинского осмотра президента в феврале заявил, что Байден — «здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается в форме, чтобы успешно выполнять обязанности президента».

После того, как стало известно о коронавирусе у президента, он улетел из Невады на самоизоляцию к себе домой в штат Делавэр.

«Перед тем, как медленно и несколько неуверенно подняться по ступенькам на борт [самолета] Air Force One, Байден без маски сказал журналистам, что чувствует себя «хорошо», — описывает Politico.

Сенатор Крис Кунс (демократ от Делавэра) обратила внимание на то, что из-за самоизоляции Байден упускает лишнее время на предвыборную кампанию. «Мы не можем позволить себе потерять еще одну неделю, это очень плохо», — признает она.

Из-за заражения Байден полностью «уступает сцену» не только Трампу, но свежеиспеченному кандидату в вице-президенты США от республиканцев Джеймсу Дэвиду Вэнсу. Трамп объявил его кандидатуру 16 июля, и теперь к мужчине и его выступлениям приковано повышенное внимание.

Перепалка с Илоном Маском

Новость о своем заражении Байден использовал для нападок на американского бизнесмена Илона Маска, который, по сведениям журналистов, решил спонсировать избирательную кампанию Трампа.

«Я болен», — написал Байден в соцсетях, но к посту прикрепил ответ самому себе: «Из-за Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить эти выборы. Если ты согласен, присоединяйся [к пожертвованиям на мою кампанию]».

Президент использовал фразу «I am sick», которую можно перевести и как «Я болен», и как «Я устал». Таким образом, Байден говорит, что «устал» от Маска. Politico назвало это «дерзким трюком по сбору средств». По видимому, так помощники Байдена пытаются разрядить обстановку вокруг его болезни и самого участия в выборах, оценивает издание.

Маск в ответ написал, что Байден зациклен на нем.

«Я бесплатно живу в его голове», — сообщил Маск, используя сленговое выражение «rent-free», означающее зацикленность человека на чем-то.

Штаб Байдена тем временем назвал Маска самым богатым человеком мира и обвинил его в желании контролировать американскую демократию. Там указали, что США не нужны такие бизнесмены.

«Высокомерные миллиардеры, которые заботятся только о себе, — это не то, чего хочет Америка и в чем она нуждается. Илон знает, что Трамп — простофиля, который продаст Америку», — раскритиковал Маска пресс-секретарь штаба Байдена Джеймс Сингер.

Сам миллиардер говорил, что не планирует финансировать кого-то из кандидатов. Однако американская газета The Wall Street Journal узнала от источников, что теперь Маск планирует выделять около $45 млн в месяц комитету, поддерживающему кампанию Трампа. Издание написало об этом 16 июля, а за несколько дней до этого агентство Bloomberg сообщило, что Маск уже пожертвовал комитету «значительную сумму».