«Как мы объясним это народу?» Кличко назвал кошмаром для Украины продолжение конфликта Кличко: любой шаг Зеленского может привести к его политическому самоубийству

Мэр Киева Кличко считает, что для Украины обернется кошмаром длительное продолжение военных действий. Он заявил, что Зеленский может заключить «болезненные соглашения» с Россией через референдум. При этом, если президент признает потерю территорий, это грозит ему политическим самоубийством, говорит Кличко. Сам Зеленский тем временем стал намекать на возможность переговоров и уже зовет Россию на новый «мирный саммит».

Украине будет слишком тяжело выдержать еще несколько лет военных действий, но обосновать перемирие народу сложно, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Как мы сможем объяснить стране, что нам необходимо отдать кусочки нашей территории, стоившие жизни тысячам наших героев? Какой бы шаг он [президент Украины Владимир Зеленский] ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство.

Давайте проясним: мы должны выиграть войну, но ситуация становится все более сложной, она зависит от помощи союзников, и было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года», — описал ситуацию Кличко.

По его мнению, Зеленскому, вероятно, придется провести референдум насчет «таких болезненных соглашений». Мэр также считает хорошим выходом создание «правительства национального единства». Это — правящая коалиция из всех значимых партий страны, которую формируют в чрезвычайных ситуациях. Подобный кабинет, к примеру, организовали в Израиле в 2023 году из-за нападения ХАМАС. На Украине коалиция могла бы взять на себя щекотливые вопросы, вроде мобилизации. Однако проблема в том, что для этого Зеленскому придется поделиться своей властью.

«Я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую военное положение гарантировало ему с первого дня российского вторжения», — признался Кличко.

Газета отмечает, что глава города произнес это «тщательно взвешивая слова». Он добавил, что Зеленский «сконцентрировал» слишком много власти в своем кабинете, а украинский парламент утратил реальную значимость. Это ведет к отрыву от демократии, за которую, по словам украинских властей, сражается Киев.

«Мы хотим полностью отличаться от путинского режима. Шесть месяцев назад я сообщил немецкой прессе, что чувствую запах авторитаризма в нашем доме», — подчеркнул Кличко.

При этом мэр против президентских выборов, которые должны были пройти на Украине в этом году, но были отменены. По его мнению, сейчас внутриполитическая борьба только ослабит страну. Но и единоличное правление администрации президента не способствует единству.

«[Бывший главком ВСУ Валерий] Залужный был очень популярен, и его отстранение вызвало гнев и недовольство. Зеленский не смог обосновать свой выбор, и это нехорошо», — напомнил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может оказаться не такой страшной для Украины. То, что говорят насчет конфликта во время предвыборной компании — это не то же самое, что реально будут делать в случае победы. «Республиканская партия всегда была антироссийской, и я не понимаю, почему она должна сейчас поддерживать доводы [президента России Владимира] Путина», — высказался Кличко.

«Украина готовится к переговорам»

Последнее время категоричная позиция Киева насчет переговоров с Москвой начала меняться. В начале, осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров, пока президентом России является Путин. Это позволило Кремлю регулярно напоминать, что Россия открыта к диалогу, а не хотят его только на Украине. Также Зеленский неоднократно подчеркивал невозможность любых территориальных уступок, а сесть за переговорный стол соглашался только после возвращения границ 1991 года. В итоге к лету 2024-го Украина оказалась под двойным ударом. На фронте развивается российское наступление, а уровень будущей поддержки Запада под вопросом.

На этом фоне в июле Зеленский стал намекать на возможность переговоров с Россией, отмечает американский телеканал CNN. Он созвонился с Трампом 20 июля и договорился о личной встрече, на которой обсудят «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным». Говоря об этом разговоре, украинский лидер назвал Трампа президентом (формально, любой экс-президент США сохраняет титул до конца жизни, но на фоне будущих выборов это прозвучало символично).

Зеленский также заявил 15 июля, что представители России должны быть на новом «мирном саммите», хотя на первый ее не приглашали. Российский МИД при этом сообщил, что не собирается участвовать в мероприятии, где будут вновь «проталкивать абсолютно тупиковую и ультимативную» мирную формулу Зеленского.

«Это одновременно сигнал России и сигнал глобальному югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины перед Россией»,

— считает замдиректора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон (которого обвиняют в срыве стамбульского перемирия) 19 июля предложил свой план решения. А именно, Россия отходит на границы начала спецоперации, Украина сохраняет возможность вступить в НАТО, и Москва получает «особые меры защиты для носителей русского языка» на Украине. Украинская администрация президента пока на это не отреагировала, что вызвало подозрение в Раде.

«Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой, комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат», — обратила внимание депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

В начале июля украинский президент допускал, что по референдуму Украина может вступить в НАТО без части территорий, по сценарию Германии после Второй мировой. С политической точки зрения, для Киева «сложно, если не невозможно» предлагать мир без полного возвращения территорий, отмечает бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«Но это не значит, что со временем это не может стать возможным», — добавил он.