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«Сигнал всему миру». Зеленский намекает на возможность переговоров

CNN рассказал о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией

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Annegret Hilse/Reuters
Владимир Зеленский телефонным разговором с Дональдом Трампом пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией США. Президент Украины дает понять, что готов к переговорам с Россией, «если сделка будет справедливой», считает бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

Владимир Зеленский на этой неделе предложил Москве направить делегацию на следующий мирный саммит, который он надеется провести в ноябре. Россию не пригласили на предыдущую мирную конференцию, прошедшую в Швейцарии в июне, поскольку Зеленский тогда заявил, что любые переговоры могут состояться только после вывода российских войск с Украины.

Сейчас же Киев сталкивается с «двойным ударом», пишет CNN: со сложной ситуацией на линии фронта и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны западных союзников.

«Не все зависит от нас, — признает Зеленский. — Мы знаем, каким будет справедливый конец войны, но это зависит не только от нас. Это зависит не только от наших людей и нашего желания. Это зависит и от финансов, от оружия, от политической поддержки, от единства в ЕС, в НАТО, в мире».

Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что изменение тона Зеленского, вероятно, стало реакцией на события в США. Дональд Трамп, пережив покушение, объявил своим кандидатом на пост вице-президента ярого противника оказания поддержки Украине — Джей Ди Вэнса.

По мнению бывшего посла, Зеленский, возможно, пытался связаться с потенциальной будущей администрацией Трампа, чтобы дать понять, что он готов к переговорам, если сделка будет справедливой.

В пятницу Трамп и Зеленский поговорили по телефону – впервые с 2021 года. Кандидат в президенты назвал разговор «очень хорошим» и пообещал в случае победы на выборах быстро прекратить конфликт на Украине. Трамп заявил, что он «принесет мир во всем мире и положит конец войне, которая унесла столько жизней». Зеленский сообщил, что они договорились лично обсудить, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

Заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич считает, что слова Зеленского, скорее всего, были «посланием остальному миру».

«Это одновременно сигнал России и сигнал глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. — сказала Луцевич CNN. — Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины перед Россией».

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