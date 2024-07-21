Военная операция на Украине, день 879-й

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Политика Дональда Трампа по отношению к Украине «приведет к уступкам РФ, которые будут разрушительными для Украины». Об этом в интервью CNN заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Он (Трамп) понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — считает Болтон.

Он назвал «безумием» планы Трампа по установлению мира в Украине и заявил, что США помогают Киеву «не из милосердия».