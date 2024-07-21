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Политика

Военная операция на Украине, день 879-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 879-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО ночью уничтожили пять БПЛА над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Украины сбито 35 ударных дронов. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал преступными санкции Запада против РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:37

Политика Дональда Трампа по отношению к Украине «приведет к уступкам РФ, которые будут разрушительными для Украины». Об этом в интервью CNN заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Он (Трамп) понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — считает Болтон.

Он назвал «безумием» планы Трампа по установлению мира в Украине и заявил, что США помогают Киеву «не из милосердия».

09:10

Российская ПВО утром сбила две ракеты ATACMS над территорией Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг пытался атаковать Крым», — сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

Жертв и повреждений нет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
09:00

45-й президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган), заявил, что «урегулирует ужасную войну между Россией и Украиной» еще до того, как займет Овальный кабинет.

«Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — сказал Трамп.

08:57

За сутки девять человек получили ранения в результате обстрелов Шебекино – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

08:54

Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтверждается сведениями из налоговой, госконтрактами и прочими документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

08:42

08:27

Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал преступными санкции Запада против РФ.

«Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал Ортега (цитата по ТАСС).

08:21

По территории Украины были запущены три баллистические ракеты, две управляемые авиационные ракеты и 39 ударных БПЛА. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Сбить удалось 35 дронов.

08:14

В Сумской области под удар попали объекты критической инфраструктуры, сообщила областная военная администрация в Telegram.

08:10

Четыре дрона уничтожены над Днепропетровской областью Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:06

Средства ПВО ночью уничтожили пять БПЛА над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 879-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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