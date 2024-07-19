«Это просто остановиться и забыть»: Зеленский исключил мир на Украине за 24 часа по плану Трампа Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории

В интервью Би-би-си Владимир Зеленский допустил, что у Украины может не получиться вернуть все свои территории силой. В этой связи он призвал Запад больше давить на Россию. Украинский президент также раскритиковал обещание Дональда Трампа закончить конфликт за сутки, потому что для этого Киеву придется пойти на то, к чему он не готов.

«Ни один парень на свете не заставит нас»

Никто не заставит Украину «просто остановиться» и заключить мирное соглашение с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си, отрывки из которого опубликованы на YouTube британского телеканала.

Во время разговора президента попросили высказаться насчет обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить военные действия за 24 часа в случае своей победы. Украинский лидер не сразу смог подобрать слова и после паузы сказал, что «все были бы счастливы», если бы кто угодно действительно смог это сделать.

«Вопрос в том, какой будет цена [перемирия], и кто будет платить... Если он (Трамп. — «Газета.Ru») хочет сделать это за 24 часа, то проще всего заставить заплатить нас... Это значит просто остановиться, отдать [территории] и забыть. Отмена санкций, отмена всего, [президент России Владимир] Путин забирает земли и приносит победу своему народу. Мы никогда на это не пойдем. Никогда. И ни один парень на свете на заставит нас это сделать», — сказал политик.

При этом он добавил, что Киев будет работать с любым правительством США, поскольку нуждается в этой стране. В случае победы Трампа это будет тяжелая работа, но Украина не боится сложностей. У Зеленского также спросили об отношении к кандидату в вице-президенты США, сенатору Джею Ди Вэнсу. После объявления его кандидатуры в интернете широко разошелся отрывок из старого интервью сенатора, где политик говорит, что ему «правда все равно, что так или иначе произойдет с Украиной».

«Может, он действительно не понимает, что происходит на Украине», — допустил Зеленский.

На фоне интервью телеканал CNN узнал, что украинский лидер собирается поговорить с Трампом по телефону. Это будет первый раз с тех пор, как американец покинул Белый дом. Источники канала утверждают, что стороны уже давно обсуждают такой разговор, но его дату несколько раз переносили.

Сила дипломатии и удары вглубь РФ

Интервьюер задал вопрос, каким Зеленский видит конец боевых действий и нужно ли республике возвращать все территории. Президент допустил, что Украина не сможет вернуть все силой, и призвал другие страны давить на Россию.

«Это зависит от партнеров, которые окажут давление на Россию, чтобы Россия согласилась сесть [за стол переговоров] и подумать над окончанием войны. Это не значит, что все территории вернуться силой. Я думаю, что сила дипломатии может посодействовать», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что ВСУ нужно разрешение на удары западным оружием вглубь РФ. В качестве аргумента в пользу этого решения президент обвинил российскую армию в ударах по гражданским объектам (что Минобороны РФ неоднократно отрицало).

«Мы всего лишь хотим отвечать [ударами] точно по местам, откуда в нас целятся», — пояснил Зеленский.

«Мы должны разобраться с Путиным»

Украинский лидер также пожаловался, что ВСУ до сих пор не получили обещанные им западные истребители F-16. Политик отметил, что они необходимы для противостояния России в воздухе.

«Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас», — сказал лидер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля сообщал, что истребители «уже в пути» и появятся в республике до конца лета.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, в интервью Зеленский ответил на вопрос о том, как долго он собирается быть президентом. Политик сообщил, что будет занимать свой пост до конца военного конфликта:

«[Прежде] мы должны закончить с этим, мы должны разобраться с ним (Путиным. — «Газета.Ru»). Думаю, это очень важно для нашей страны и наших людей».

В Москве неоднократно говорили о готовности российской стороны к переговорам. Однако, с точки зрения Кремля, на них недопустимы ультиматумы враждебной стороны, нереалистичные требования. В июне российский президент говорил, что Украина должна первым делом вывести все войска из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей (с учетом границ, которые были «на момент их вхождения в Украину»). Кроме того, Киеву следует официально отказаться от вступления в НАТО.