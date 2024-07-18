Активисты пытались сорвать выступление Лаврова в ООН. Что они требовали? Захарова обвинила делегацию Израиля в ООН в превращении работы в балаган

На последнем заседании Совбеза ООН в центре внимания оказался украинский конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра мирных договоренностей с учетом интересов Донбасса и Новороссии, а также обвинил Запад в ультимативном подходе к России. Во время речи министра в зал ворвались активисты, которые попытались сорвать его выступление.

В Совбезе ООН прошло заседание — обсуждение кризиса миропорядка, инициированное Москвой. Мероприятие председательствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам заседания дипломат провел пресс-конференцию.

Во время выступления Лаврова несколько активистов попытались сорвать его речь. Их выкрики были слабо различимы, поэтому министр попросил их разъяснить свои требования. Вскоре охрана вывела активистов из зала.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган».

Переговоры по Украине

По словам Лаврова, Россия и США переговорили «по линии политологов» о вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Российская сторона спросила, поддержат ли американские коллеги включение в любые будущие мирные договоренности отмену законов, запрещающих русский язык во всех сферах жизни на Украине.

«И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», — сказал Лавров.

Он также добавил, что Москва не оставит жителей Донбасса и Новороссии, которые проголосовали за возвращение в Россию, «под гнетом режима, который истребляет все русское». По этой причине будущие договоренности также должны учитывать, что эти регионы останутся в составе РФ.

Глава МИД отметил, что украинский конфликт быстро закончится, как только западные страны перестанут «накачивать Киев вооружениями». В связи с этим Лавров упомянул кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, который выступает за прекращение военной поддержки Киева.

«Мы это можем только приветствовать, потому что, на самом деле, необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями. И война прекратится. И можно будет искать решения», — сказал Лавров.

По словам дипломата, Запад «взял курс на продавливание любой ценой» плана Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, при этом предложение имеет форму ультиматума.

«Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами... Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис», — добавил министр, отметив, что Россия будет тщательно изучать формулировки документа и «закладывать предохранители от повторных нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций».

При этом, по словам Лаврова, Россия не будет «бегать и уговаривать» западные страны провести стратегический диалог, однако если они пойдут на контакт, то Москва выслушает предложения.

«Говоря о том, чем же там участники второго раунда «мирной конференции» по Украине будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — государств подходы», — отметил Лавров, добавив, что Россия не намерена принимать участие во втором «мирном саммите».

Россия готова вести диалог

Лавров подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран, в том числе США. Он добавил, что во время правления бывшего американского президента Дональда Трампа и экономических, и дипломатических санкций стало больше, но при этом Москва и Вашингтон вели диалог, а сейчас его нет. По словам министра, Россия готова работать с любым президентом, которого выберут американские граждане.

Лавров отметил, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами причастности журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности:

«Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает, конечно же, но контакты такие есть, и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет».

Лавров также пообещал в очередной раз напомнить в Совбезе о расследовании взрывов на «Северных потоках», поскольку Москва намерена добиться правды.

Скандал на заседании Совбеза

Заседание Совбеза 17 июля было посвящено урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд большую часть своего выступления посвятила кризису на Украине.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — сказал Лавров.

По данным ТАСС, Лавров выступал сразу после постпреда Израиля Гилада Эрдана, чье заявление участники выслушали молча. Как только глава МИД начал свою речь, три активиста стали выкрикивать из зала: «Освободить заложников». Охрана быстро вывела их. Предполагается, что они попали на заседание по гостевым пропускам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что активистами оказались специально приглашенные Израилем клакеры:

«Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта — многие их приняли за пропалестинских активистов. Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии, сойдет».