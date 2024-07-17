Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 875-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 875-й день

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости
МВД объявило в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова. Япония передаст Киеву $3,3 млрд доходов от замороженных российских активов, сообщило агентство Kyodo. Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов сотрудничать с Венгрией в вопросе урегулирования украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:04

Чешская фирма SELLIER & BELLOT построит на Украине предприятие по производству штурмовых винтовок и боеприпасов, сообщил чешский премьер Петр Фиала.

8:55

8:46

Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

8:38

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области, ранен дежурный спасатель, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

8:31

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал Bloomberg, что рассматривал возможность смягчения санкций в отношении России. Он отметил, что не любит санкции как меру воздействия на третьи страны.

8:27

Глава МИД КНР Ван И заявил, что содействие урегулированию российско-украинского конфликта является для Пекина «первостепенной» и «неотложной» задачей. Он также подтвердил, что Китай готов сотрудничать с Венгрией в этом вопросе.

8:22

Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Эта сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.

8:18

Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

8:15

8:12

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости, говоря о новой конференции по Украине, заявил, что если мы хотим «надеяться на успех» в будущем, то должны убедиться, что на ней представлена и Россия.

8:10

Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Богомаз.

8:06

Средства ПВО за ночь сбили один беспилотник над территорией Белгородской области и два — над Воронежской областью, сообщили в Минобороны.

8:04

Угрозы и шантаж со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по Украине, администрация Орбана к таким нападкам привыкла, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Сийярто.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 875-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Воздушный заслон морским дронам: почему не слышно об успехах катеров-камикадзе ВСУ
Украинские морские безэкипажные катера подорвали Крымский мост год назад
В США предупредили о возможных новых покушениях на Трампа
Глава Крыма рассказал, сколько человек ждет приговоров за попытки покушения на него
Футболист «Спартака» рассказал, что Промес не покинул командный чат
Президент Польши предупредил о риске войны между Россией и Западом
Жители Ростова-на-Дону сообщили о запахе гари и смоге над городом
В Приднестровье ответили на обвинения в адрес российских миротворцев
Новости и материалы
Microsoft расформировала команду, отвечавшую за развитие «повестки» в компании
Россиянин стал жить с женщиной и полгода насиловал ее ребенка
В Сингапуре заявили, что Зеленский не хочет дипломатического решения конфликта
Россиянам назвали самый надежный бюджетный автомобиль
Черчесов заступился за тренера Саутгейта
Apple обвинили в обучении ИИ на данных с YouTube без спроса у авторов роликов
Владелец лагеря в Анапе, куда проник насильник, разместил в учреждении почти 200 человек
В Минобороны РФ подтвердили информацию о сбитых дронах ВСУ над Брянской областью
В ЛНР сообщили об уничтожении солдат и бронетехники ВСУ
Футбольный комментатор Шнякин ответил на критику Долецкой
Экс-посол назвал мотивы ареста граждан РФ в Австралии по подозрению в шпионаже
Стало известно, какие автомобили покажут на московском автосалоне в декабре
В Белоруссии пресекли ввоз из ЕС в РФ рекордно крупной партии наркотиков
В России начали продавать ноутбуки бренда Machcreator
Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией
В июне Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума
На Украине понадеялись, что Вэнс изменит мнение о помощи Киеву
В Удмуртии россиянин выбросил девочку из окна 17-го этажа
Все новости
МИД РФ: Киев готов на самые безрассудные шаги против Белоруссии
Террорист из «Крокуса» вступил в перепалку с сотрудником СИЗО. Что привело к конфликту?
МК сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с оперработником СИЗО из-за религии
Вступление России в НАТО, концерты Pink Floyd и СВО. О чем рассказал Медведев в большом интервью
Медведев пригласил экс-фронтмена Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО
ФСБ опубликовала показания генерала нацистской Германии о преступлениях на территории СССР
Журналистка из Нидерландов оценила влияние санкций на ассортимент в магазинах Москвы
Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии
Эн+ вновь открыл для иркутян «Территорию ярких эмоций» на фестивале «Энергия+»
Возле Харькова заметили самолет британских ВВС
«Экипаж ничего не успел бы сделать». Почему упал SSJ 100
ТАСС: спецкомиссия назвала приоритетную версию крушения SSJ 100 под Коломной
Сбой на Ростовской АЭС. Как сразу несколько регионов России остались без света
Жителям юга России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС
Массовое отравление шаурмой в Москве: 17 человек заразились сальмонеллезом
СК РФ: число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17
«Прекратить вакханалию на улицах»: запретят ли в России электросамокаты
Депутат Якубовский: нужно повысить возраст для управления электросамокатами
«Азов» опубликовал видео с расстрелом российского военного. В РФ требуют казни причастных
В ООН проведут проверку сведений о расстреле военного ВС РФ членом «Азова»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами