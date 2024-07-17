Воздушный заслон морским дронам: почему не слышно об успехах катеров-камикадзе ВСУ

Год назад украинские морские беспилотные катера Sea Baby подорвали опору автомобильной части Крымского моста и серьезно повредили пролет. Несколько месяцев мировая пресса обсуждала новое «чудо-оружие», но постепенно медийный шум стих, а о новых успехах дронов не сообщалось. Вероятно, это связано с адаптацией российских вооруженных сил к угрозе нового типа. О том, как применяются украинские безэкипажные катера, — в материале «Газеты.Ru».

Взрыв опоры

В начале 2022 года у Украины не было военно-морского флота. Единственный корабль основного класса, фрегат «Гетман Сагайдачный», находился в длительном ремонте и 24 февраля был затоплен. С учетом отсутствия у Украины современной авиации это означало, что ВМФ России должен получить в Черном море абсолютное и никак не оспариваемое господство, а хоть какая-то угроза может существовать лишь в районе занятого противником берега, где размещены пусковые установки противокорабельных ракет.

Тем не менее к осени 2022 года стало ясно, что украинские вооруженные силы при помощи западных союзников смогли создать угрозу и вдали от берега, на территории значительной части акватории Черного моря.

29 октября Минобороны РФ сообщило об отражении атаки на Севастопольскую бухту безэкипажных катеров, а также о «незначительном повреждении» морского тральщика «Иван Голубец».

С тех пор украинская сторона неоднократно заявляла об успешных атаках на российский флот морскими дронами как в районе портов, так и в открытом море. Минобороны РФ однако не подтвердило ни одной успешной атаки и отвергло многие из украинских заявлений, зато регулярно сообщало об успешном отражении нападений быстроходных катеров.

Так продолжалось до раннего утра 17 июля 2023 года, когда пара украинских морских дронов-камикадзе прорвалась к опорам Крымского моста и серьезно повредила его автомобильную часть. Через какое-то время СБУ взяла на себя ответственность за атаку и рассказала о морских дронах Sea Baby, которые использовала в той операции.

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Морской малыш

Sea Baby — это типичный украинский безэкипажный катер, представитель целого семейства схожих аппаратов, куда входит, например, Magura V5. Такое разнообразие связано в основном с тем, что их создают разные частные компании и государственные службы, — сущностной же разницы между изделиями почти нет. Sea Baby, например, создан СБУ под свои задачи.

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Базой для этого дрона послужила обычная скоростная моторная лодка. Нижняя часть Sea Baby почти неотличима от прародителя, а изменения коснулись верхней части. Места, где в лодке сидят люди, будто бы накрыты крышкой, на которой установлено оборудование. Главные элементы любого безэкипажного катера — это камеры и система связи, без которых аппаратом управлять нельзя. Расположенная спереди камера, судя по фотографиям, может поворачиваться и имеет дневной и ночной каналы. Ближе к корме смонтирована тарелка спутниковой связи, — она выглядит плоской, поскольку использует электронное управление лучом, без классической вогнутой параболической антенны.

Традиционно на украинские морские дроны устанавливают тарелку SpaceX Starlink, которая позволяет транслировать HD-видео с камер без задержки. При атаке на Крымский мост, однако, система связи стояла другая, поскольку глава SpaceX Илон Маск противится превращению его системы в оружие. В тот раз, по словам украинских генералов, на Sea Baby стояла спутниковая связь от украино-американской компании Kymeta — ухудшенный аналог Starlink.

В базовой конфигурации Sea Baby — это дрон-камикадзе, но существуют и другие. Например, их можно снабдить реактивным огнеметом (похожим на гранатомет) или управляемой ракетой для стрельбы по воздушным целям, а также на них можно установить направляющие для пуска ракет типа «Град».

Что в них опасного?

На первый взгляд, морские дроны — не самое грозное оружие. Похожие катера-камикадзе использовала Япония во время Второй мировой войны, только вместо камеры и антенны в них сидели смертники. Им удалось потопить несколько американских вспомогательных кораблей и повредить два эсминца, но в целом на фоне успехов камикадзе на самолетах-снарядах они остались незамеченными.

С тех пор произошла революция в системах связи и наблюдения. Главный вопрос морской войны — где, хотя бы примерно, находится противник? Одиночная моторная лодка в отрыве от флота, без хороших систем связи и средств навигации никогда не найдет противника в бескрайнем море. Поэтому японцы в основном оставляли их в засаде на берегу и ждали, пока на горизонте покажется вражеский корабль.

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У Украины же колоссальное преимущество — координаты российских кораблей ей могут передать западные союзники, в распоряжении которых есть разведывательные самолеты и спутники. Узнав координаты, операторы дронов могут проложить курс перехвата. GPS-навигация позволяет не сбиться с пути, а система связи дает возможность организовывать атаки целых стай камикадзе.

С этого момента попавший под атаку флот начинает с дронами нечестную азартную игру: пушки и пулеметы на борту могут успеть расстрелять быстроходные катера, а могут и не успеть. Какими бы ни были шансы на успех, владельцы дронов могут «кидать кости» сколько угодно вновь и вновь, а вот экипаж корабля играет до первой неудачи.

Вдобавок играет роль деградация пушечного вооружения на кораблях после Второй мировой войны. Чем защищен современный российский флот, точной информации нет, но на позднесоветских кораблях не было эффективной и надежной скорострельной пушки, оптимизированной для стрельбы по быстрым малогабаритным надводным целям. ВМФ США в этом плане повезло больше: корабельный зенитный скорострельный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, изначально созданный в качестве последнего рубежа обороны от противокорабельных ракет, оснащен тепловизионным прицелом и может наводиться ниже уровня горизонта, благодаря чему способен без труда уничтожать морские цели.

Почему об успехах морских дронов больше ничего не слышно?

Сколь бы ни были опасны морские дроны, к угрозе с их стороны можно адаптироваться. Проще всего защитить особо важные стационарные цели вроде Крымского моста или Севастопольской бухты. Год назад, прямо в день атаки, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок предположил, что идеальной защитой от безэкипажных катеров станут боносетевые заграждения по всей длине моста. Их можно описать как связанную систему буев, сетей и тросов, преграждающую путь по воде.

«Безусловно, подобное заграждение получится дорогим и сложным. Однако важность Крымского моста и его значение для полуострова в целом и для хода специальной военной операции в частности, на мой взгляд, позволяют государству в сложившейся обстановке пойти на подобные затраты», — сказал эксперт.

Первые сообщения об усиленных заграждениях в районе Крымского моста начали появляться в конце июля 2023 года. В течение следующих месяцев в западных изданиях неоднократно публиковались обзорные материалы о возведении крупномасштабных заграждений там же, и в целом авторы статей приходили к выводу, что преодолеть такую защиту если и можно, то невероятно трудно.

Бухты можно прикрыть таким же барьером, но в открытом море ситуация сложнее. Украина давно не делала даже заявлений об атаках российских кораблей вдали от берегов, а Минобороны РФ не сообщало об успешном их отражении (как и о фактах атаки вообще). Исходя из этого, можно предположить, что российский флот начал действовать более осторожно: не находиться в опасной зоне без нужды и не подставляться под удары.

Вдобавок появилось множество видео, как российские вертолеты и самолеты атакуют украинские безэкипажные катера. В целом, вертолет подходит для этой задачи идеально: с воздуха дрон видно издалека, вертолет может как догнать катер, так и двигаться с его скоростью, а подвесная пушка позволяет уничтожить надводную цель сравнительно дешево.

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В пользу эффективности российских воздушных патрулей в борьбе с дронами говорит и тот факт, что на некоторые катера Украина стала устанавливать ракету Р-73. Это ракета «воздух-воздух» для ближнего боя, но ее можно адаптировать для запуска с поверхности. Ее инфракрасная головка самонаведения не нуждается в радаре, — необходимо лишь указать направление на цель, что можно сделать и через камеру.

Впрочем, пока ни об одном успешном использовании Р-73 с дрона данных нет. Возможно, украинские инженеры не смогли преодолеть трудности, связанные с адаптацией системы к столь противоестественному использованию. С другой стороны, сами ракеты Р-73 не так просты в применении, да и заметить вертолет с дрона на волнах не так-то легко.

Так или иначе, после первоначальных громких успехов украинские морские дроны заняли куда более скромное место — как минимум в сфере медиа.