Военная операция на Украине, день 874-й

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, произошли в Житомирской области Украины, сообщила «Страна.ua».
Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.
Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает Politico.
Украинский дрон ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Взрывы утром произошли в городе Каневе Черкасской области Украины, сообщило издание «Обозреватель».
Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России, заявил Владимир Зеленский.
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом — Минобороны РФ