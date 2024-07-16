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Политика

Военная операция на Украине, день 874-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 874-й день

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Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг»

Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг»

Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 дронов над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом. Владимир Зеленский сообщил, что Киев добился прогресса в вопросе использования оружия Запада для ударов по России. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:46

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, произошли в Житомирской области Украины, сообщила «Страна.ua».

8:40

8:33

Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:27

Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

8:23

Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает Politico.

8:19

Украинский дрон ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

8:15

Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Черниговской области Украины.

8:13

Взрывы утром произошли в городе Каневе Черкасской области Украины, сообщило издание «Обозреватель».

8:10

8:09

Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России, заявил Владимир Зеленский.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 874-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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