Зеленский заявил о «позитивных сигналах» в переговорах о ракетных ударах по России. Изменилась ли позиция Запада? Зеленский заявил о «позитивных сигналах» относительно ракетных ударов по России

Усилия Украины по снятию ограничений на использование западного оружия против России начинают приносить плоды, заявил Зеленский. Украинский президент считает несправедливой текущую ситуацию с использованием западного оружия, когда у Киева есть возможность определять точки запуска ракет или бомб, но нет возможности для нанесения ответного удара.

Усилия Украины по оказанию давления на западных партнеров для разрешения использования вооружения против российской территории, возможно, начинают приносить результаты. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Politico.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия», — сказал он.

Зеленский считает несправедливой ситуацию, когда у Киева есть возможность определять точки запуска ракет или бомб, но нет права на ответный удар. Украинский президент заверил, что если разрешение не будет получено, украинские вооруженные силы воспользуются собственными разработками для нанесения ответных ударов.

«Мы начали разрабатывать собственные средства... И у нас уже есть дроны, и не только дроны», — добавил Зеленский, отметив, что Украина развивает собственные средства для нанесения ударов вглубь России, так как все еще ждет разрешения Запада для использования их вооружения.

Смягчение ограничений

Украина уже несколько недель добивается снятия ограничений на использование западного оружия против России. 21 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для атак на российские цели в пределах 100 км от границы. 2 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрация США считает допустимым использование украинскими вооруженными силами американских дальнобойных ракет для атак на Крым.

12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США запрещают ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь России, но ситуация может измениться . Сингх напомнила, что ранее правительство США изменило правила применения американского вооружения в районе Харькова и подобное решение может быть принято и в отношении других районов.

Недавно глава аппарата президента Украины Андрей Ермак упомянул, что западные страны приближаются к возможному смягчению ограничений на удары по России.

«Я думаю, что мы получим результат, который нам нужен. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить это вопрос. И я думаю, что мы получим решение», — сказал он.

При этом заявления американских чиновников на тему возможного снятия ограничений по ударам по России разнятся. В начале июля помощник госсекретаря США по европейским вопросам Джеймс О'Брайен заявлял, что США разрешат украинским вооруженным силам увеличить радиус ударов по России в случае дальнейшего продвижения российских войск на Украине. Позднее в Белом доме подчеркивали, что администрация США не планирует снимать ограничения на атаки вглубь России.

Реакция Кремля

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва готова ответить асимметрично на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по территории России.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался вопросом лидер.

В Кремле также подчеркивали, что создание буферной зоны в Харьковской области будет продолжаться до тех пор, пока российские регионы не будут защищены от обстрелов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы к увеличению расстояния ударов ВСУ вглубь России — «чистейшей воды провокация и новый, очень опасный виток эскалации напряженности».