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Политика

Военная операция на Украине, день 871-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 871-й день

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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении

Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении

Станислав Красильников/РИА Новости
Зеленский после саммита НАТО может посетить Великобританию, пишет The Guardian. Bloomberg объяснило задержки поставок F-16 Украине вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами. В Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:07

Российские десантники группировки войск «Днепр» «Ланцетом» уничтожили украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра.

8:55

8:49

Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Ростовской области, сообщил губернатор.

8:32

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

8:25

США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

8:11

Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

8:03

После саммита НАТО, который прошел в американской столице, Владимир Зеленский собирается посетить Британию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 871-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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