Российские десантники группировки войск «Днепр» «Ланцетом» уничтожили украинскую станцию РЭБ на правом берегу Днепра.
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
После саммита НАТО, который прошел в американской столице, Владимир Зеленский собирается посетить Британию, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.