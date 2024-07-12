«Он собирается решить эту проблему!» Орбан выяснил позицию Трампа по конфликту на Украине В Кремле сообщили, что Путин не передавал Трампу писем или посланий через Орбана

Премьер-министр Венгрии встретился с Дональдом Трампом в рамках своего миротворческого турне и заявил, что экс-президент США готов остановить конфликт на Украине. Трамп в ответ назвал происходящее «войной, которая не должна была начаться». Ранее Орбан для решения украинского вопроса уже летал к лидерам России, Украины и Китая, несмотря на резкую критику в ЕС и США. В Кремле уточнили, что президент РФ Путин не передавал никаких посланий Трампу через Орбана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт на Украине надо закончиться как можно быстрее, он вообще не должен был случиться, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Орбан пообщался с Трампом в поместье последнего Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках своей «миротворческой миссии». После встречи премьер выложил в соцсети их совместную фотографию с подписью: «Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость дня: он [Трамп] собирается решить эту проблему!»

«Спасибо, Виктор. Должен наступить мир, и быстро. Слишком много людей погибает в войне, которая никогда не должна была начаться», — ответил Трамп на пост премьера.

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Позже Орбан выложил ролик о своей поездке к Трампу, где назвал американца «человеком мира». По словам премьера, Трамп доказал это звание во время своего президентского срока (2017-2021). Менее, чем через неделю (15-18 июля) в США пройдет Национальный съезд Республиканской партии, где, вероятнее всего, Трампа выберут кандидатом в президенты от республиканцев.

Венгерский политик встретился с Трампом после саммита НАТО в Вашингтоне, на котором Орбан, по информации СМИ, избегал действующего президента США Джо Байдена. Премьер также не просил о двусторонней встречи с ним. Ранее Байден публично критиковал Орбана, обвиняя его в стремлении к диктатуре.

В начале июля Орбан обещал, что победа Трампа на президентских выборах позволит остановить боевые действия на Украине. Для прочного же мира США и России неизбежно «рано или поздно» придется начать переговоры, считает премьер.

«Мы видим шанс на мир, если победит президент Трамп. Мы видим шанс на хорошие отношения между Венгрией и США, если победит президент Трамп», — отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Орбан стремится стать «парнем Трампа» в ЕС, заявил анонимный европейский дипломат британской газете The Guardian. Чтобы в случае победы республиканца помочь тому «открыть двери Белого дома для Европы».

»[Орбан] может стать европейским человеком в Вашингтоне, заключающим сделки для всех», — резюмировал источник.

Приехал к Трампу не как посланник

С Трампом Орбан переговорил в рамках своего мирового турне по поиску решения украинского вопроса — ранее он уже беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. В Кремле уточнили, что Путин не передавал Трампу какие-либо предложения через Орбана.

«Никаких ни писем, ни посланий — ни письменных, ни устных — не передавалось», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Орбан не говорил Путину о своих планах в дальнейшем встретиться с Трампом.

Источник Bloomberg заявил, что и Трамп ничего не поручал Орбану. А именно, не просил венгерского политика во время зарубежных поездок как-то заложить основу для российского-украинского соглашения. Прошедшую встречу Орбана и Трампа собеседник агентства назвал неформальной.

Как на Западе критикуют «челночную дипломатию» Орбана

Белый дом осуждает то, что Орбан не согласовал с Киевом свои визиты в другие государства. По их мнению, это равносильно переговорам о мире без участия Украины.

«Это, конечно, не скоординировано с украинцами.

Они [украинцы] дали понять, что у них большие опасения по поводу любых попыток договориться о каком-то фальшивом мире с Россией без участия украинцев.

Позиция администрации Байдена — это ничего об Украине без Украины. Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без согласия или поддержки Украины, не соответствуют нашей политике», — комментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны ЕС также отметили, что Орбан ведет переговоры без их согласия, в то время как Венгрия занимает место председателя в Совете Евросоюза. Несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит вести себя подобным образом, узнал журнал Politico. Еврокомиссия обвинила Орбана в подрыве единства ЕС и «подаче неправильных сигналов» России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что «умиротворение не остановит Путина» и не поможет достичь «полноценного, справедливого» мира.

В свою очередь Орбан после поездки в Москву отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС, где призвал союз взять на себя инициативу по прекращению огня на Украине. Премьер обратил внимание на то, что сейчас подходящее время для перемирия.

«Европе очень нужен мир. Для Европы мир — это самое важное», — подчеркивал Орбан в Москве после встречи с Путиным.