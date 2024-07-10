Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, 9 июля 2024 года

«Россия проигрывает, это поворотный момент в истории»: что говорили на открытии саммита НАТО Байден заявил союзникам на открытии саммита НАТО, что Россия проигрывает Украине

В Вашингтоне открылся 75-й съезд НАТО. На церемонии выступили Байден и Столтенберг, которые призвали Запад продолжать поддерживать Украину. Они мотивировали это защитой демократии, а президент США заявил о «проигрывающей» России. Байден также объявил о передаче ВСУ различных комплексов ПВО. Президент Украины Зеленский отметил, что «новые системы Patriot помогут», но их «недостаточно». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Россия проигрывает» и «победная» статистика Байдена

Президент США Джо Байден выступил с речью на открытии юбилейного, 75-го саммита НАТО. Он заявил, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине.

«Не заблуждайтесь, Россия проигрывает в этой войне. Прошло более двух лет с ее начала, .... и потери [России] ошеломляют... Россия не победит. Украина победит», — сообщил Байден.

При этом он указал, что российская армия за время конфликта якобы потеряла более 350 тыс. солдат убитыми и ранеными. Это намного меньше, чем цифры украинского Генштаба. Тот 9 июля утверждал, что потери России — 553 410 человек.

Минобороны РФ последний раз раскрывало потери в сентябре 2022 года — 5937 погибших. Президент России Владимир Путин в начале июня говорил, что в российской армии на Украине погибает примерно в пять раз меньше бойцов, чем в ВСУ, последние же теряют в месяц примерно 50 тыс. человек убитыми и ранеными. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу в апреле сообщил, что общие потери ВСУ составили почти 500 тыс. человек.

Выступая на саммите в Вашингтоне, Байден также записал в потери России уехавших из страны.

«Почти миллион россиян, многие из которых молодые люди, покинули Россию, потому что они больше не видят своего будущего здесь», — сказал президент.

Эксперты предупреждают, что точно подсчитать волну эмиграции нельзя, как и число тех, кто потом вернулся на родину. Bloomberg в начале мая сообщил о возвращении в Россию примерно 40–45% россиян, уехавших в 2022 году. «Отток замедлился, если не обратился вспять», — отмечало агентство.

Новый пакет помощи ВСУ

Анонсируя новые военные поставки, Байден перичислил угрозы, которые, по его мнению, исходят из Москвы.

«Путин хочет положить конец украинской демократии, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты, и мы знаем, что Путин не остановится на Украине... Дамы и господа, это поворотный момент для Европы, для трансатлантического сообщества и, я мог бы добавить, для мира», — заявил Байден.

Затем американский лидер анонсировал «исторические» поставки для ВСУ в сфере противовоздушной обороны. США и союзники намерены в ближайшие месяцы передать Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО, пообещал Байден.

«Они получат эту помощь раньше, чем кто-либо другой. В целом, в течение следующего года Украина получит сотни дополнительных перехватчиков, что поможет защитить украинские города от российских ракет, как и украинские войска, которые подвергаются воздушным атакам на фронте», — также указал президент.

Этот пакет помощи включает четыре установки ЗРК Patriot. По одной отдадут США, Германия и Румыния, четвертую соберут из компонентов, предоставленных Нидерландами и другими членами НАТО.

Италия также обязалась предоставить Украине еще одну систему ПВО SAMP-T.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Украине нужно еще семь систем Patriot, поэтому обещание Байдена лишь частично удовлетворяет его запрос. «Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно», — оценил Зеленский новые поставки.

«Нет варианта без риска»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который также выступил на открытии саммита, заявил об отсутствии безопасного способа противостоять России. Таким образом он косвенно ответил на присутствующие на Западе опасения насчет эскалации с ядерной державой.

«В войне нет вариантов без риска. И помните — самые большие издержки и самый большой риск возникнут, если Россия победит на Украине. Мы не можем этого допустить.

Это придаст смелость не только президенту Путину, но и другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае», — пояснил Столтенберг.

Политик призвал «отстаивать свободу и демократию», поддерживая Киев. Байден в свою очередь, мотивируя Запад продолжать помощь ВСУ, описал как хорошо это отразится на западных странах.

«Миллиард человек в Европе или Северной Америке, да и во всем мире, будут пожинать плоды вашего труда в течение многих лет в виде больших безопасности, возможностей и свободы», — подчеркнул президент.

И Байден, и Столтенберг также сделали упор на восхвалении альянса. Байден назвал его оплотом глобальной безопасности и отметил, что объединение стало умнее и энергичнее. Генсек же сообщил, что страны становятся сильнее, и одновременно укрепляют свою безопасность, вступая в НАТО.

«Путин думал, что НАТО распадется. Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории», — заявил Байден.

В заключение Байден вручил Столтенбергу Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду США, в знак признания его десятилетней службы во главе альянса. С октября 2024 года Столтенберга на посту генсека должен сменить Марк Рютте, премьер Нидерландов.