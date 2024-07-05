«Сдают один населенный пункт за другим». Почему на Украине все чаще говорят о мире? Полковник Ходаренок: продолжение вооруженной борьбы для Украины бесперспективно

Владимир Зеленский в последнее время изменил риторику и допустил переговоры с Россией. Это происходит на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронтах. Почему в Киеве заговорили о мирных переговорах и остается ли у Украины шанс выйти на границы 1991 года, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Есть ощущение, что военно-политическое руководство в Киеве считает, что Вооруженные силы Украины одерживают верх в противостоянии с Россией, а поэтому надо требовать от Москвы прекращения огня. В конце июня Владимир Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году.

Кроме того, недавно он сообщил, что Киев не против посреднических переговоров с Россией. Более того, украинский лидер впервые с начала конфликта стал признавать большие безвозвратные и санитарные потери ВСУ в ходе боевых действий.

Некоторые эксперты связывают радикальный пересмотр риторики Зеленского с поражениями на фронте и все меньшей поддержкой политического руководства страны извне и внутри Украины.

«Есть ли смысл бежать в атаку?»

Что касается обстановки на переднем крае, то уже в течение долгих месяцев Вооруженные силы Украины не могут похвастаться даже мелкими тактическими успехами. Российская армия прочно владеет инициативой и атакует противника практически на всех направлениях. ВСУ сдают один населенный пункт за другим. И это весьма бедственно отражается на морально-психологическом состоянии личного состава украинской армии.

Если армия осуществляет успешные наступательные операции, идет от успеха к успеху, то в этом случае силы и возможности личного состава удваиваются и утраиваются. Совершенно обратная ситуация наблюдается сейчас в ВСУ.

Не самым лучшим образом скажутся на настроениях в украинских частях и соединениях последние заявления Зеленского. Если Верховный главнокомандующий ВСУ говорит о мире, то у простого рядового солдата его армии возникает мысль: «А не слишком ли я тут сильно храбрюсь? И есть ли смысл мне бежать в атаку с пеной на губах и со штыком наперевес?»

Следует иметь в виду, что любой бой для рядового пехотинца может закончиться либо смертью, либо тяжелым увечьем. А после подобных заявлений президента у значительной части личного состава ВСУ могут возникнуть мысли: «Теперь нам самое главное не атаковать противника, очертя голову, и не жертвовать собой в схватках с врагом, а дождаться подписания мирных договоренностей и вернуться живыми и здоровыми домой».

Что стало с целями Киева?

А теперь зададимся следующими вопросами — как на данный момент могут выглядеть политические цели вооруженного противостояния для Киева и достижимы ли они сегодня военным путем?

Ранее стратегические задачи Вооруженных сил Украины выглядели следующим образом — отражение наступления сухопутных группировок ВС РФ и их разгром на театре военных действий, нанесение поражения стратегическим резервам российской армии, срыв их перегруппировок и последующий выход на границы Украины 1991 года. Совсем недавно в Киеве все это считалось абсолютно реальным делом.

Однако сегодня достижение подобных целей выглядит уже совершенно неосуществимым мероприятием. И вот по каким причинам. Рассмотрим всего два условия (на самом деле их гораздо больше), при которых победоносное завершение конфликта и выход на границы 1991 года для ВСУ были бы реальными.

Первое, что должна сделать любая армия в любом вооруженном противостоянии — добиться превосходства в воздухе . Без этого осуществление успешных наступательных операций невозможно по определению.

Что для этого требуется Воздушным силам Украины? По самым приблизительным подсчетам, не менее 200 многофункциональных истребителей F-16, 15-20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, не менее 20 самолетов РЭБ (радиоэлектронной борьбы) — постановщиков помех, действующих в боевых порядках самолетов ударных групп, не менее 20 самолетов РЭБ, осуществляющих постановку помех из зон барражирования. Наконец, необходимы просто горы авиационных средств поражения.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Когда все это будет в составе ВСУ? Может быть, в исторически обозримый срок и будет, только не в предстоящие полгода. Но тут надо добавить, что все подобное вооружение стоит абсолютно немыслимых денег, и платить за поставки Украина не собирается в принципе. И это тоже учитывается на Западе.

Второе условие. После завоевания господства в воздухе для нанесения решительного поражения противнику необходимо проводить наступательные операции оперативного и оперативно-стратегического масштаба .

Для этого в составе ВСУ необходимы полноценные общевойсковые армии и армейские корпуса, имеющие в своем составе дивизии, укомплектованные по штатам военного времени (на данном этапе у ВС страны вообще нет ни одной дивизии).

Что такое в двух словах общевойсковая армия? Это отнюдь не механическое сведение в ее состав нескольких дивизий. Есть еще так называемый армейский комплект. То есть к общевойсковым соединениям (дивизиям) надо плюсовать ракетную бригаду, одну-две артиллерийские бригады, реактивный артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский полк, два-три отдельных боевых вертолетных полка, инженерно-саперную бригаду, части связи и радиоэлектронной борьбы, армейскую бригаду материального обеспечения. И это далеко не полный перечень частей и соединений армейского комплекта. На самом деле их гораздо больше.

А для решения задачи гипотетического выхода на границы 1991 года Вооруженным силам Украины надо иметь 5-7 полноценных общевойсковых армий. Даже если в Киеве будет принято решение об их формировании, то раньше чем через полгода они в составе ВСУ не появятся. И это, заметим, при бесперебойном поступлении от Запада соответствующих объемов вооружения и военной техники. Но самая главная проблема для ВСУ при формировании подобных объединений будет кадровая. Ведь надо найти сотни отменно подготовленных офицеров для укомплектования только органов управления — штабов (главным образом оперативных отделов).

Словом, для решения только этих двух задач политическому и военному руководству страны требуется и много времени, и еще больше средств (и откуда их взять в требуемых объемах — большой вопрос). А без них продолжение вооруженной борьбы для Украины и абсолютно бесперспективно, да и просто самоубийственно с демографической точки зрения.

В течение периода реализации только этих двух задач (да тут еще надо детально разобраться, насколько они достижимы в принципе) Вооруженные силы Украины могут понести весьма тяжелые потери в личном составе, вооружении и военной техники. Также произойдут дальнейшие утраты значительных территорий страны. А мобилизационный ресурс государства, надо отметить, мало того, что далеко не беспределен, так уже и близок к исчерпанию. Может случиться так, что эти потери мужской части населения республики (в самом трудоспособном возрасте 18-50 лет) самым катастрофическим образом скажутся на будущем Украины. И строить новую страну в недалеком будущем будет просто некому.

По всей видимости, именно эти обстоятельства и лежат в основе заявлений президента Украины. Поэтому вполне возможно, что громкость разговоров о мире будет в ближайшее время только нарастать. Но лучшее средство для форсирования любых переговорных процессов — успехи Вооруженных сил России на переднем крае.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).