Мэр затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку. Местные требовали этого еще в апреле Глава Оренбуржья уволил мэра Орска Василия Козупицу

Мэр Орска Василий Козупица уволился. В пресс-службе главы и правительства Оренбуржья рассказали, что губернатор Денис Паслер принял прошение Козупицы об отставке. В апреле в городе прорвало дамбу на реке Урал, из-за этого произошел сильный паводок, затопило более 10 тыс. домов. Недовольные жители вышли на стихийный митинг и потребовали отставки главы Орска, но этого не произошло. Позже Козупица рассказал, что не стал тогда увольняться, потому что четко понимал, что «это просто невозможно».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Там уточнили, что 5 июля Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке.

«Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля. Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Орска», — добавили в пресс-службе.

На посту мэра Орска Козупица проработал почти пять лет. Сам он пока никак не прокомментировал свое увольнение.

Потоп в Орске

5 апреля в Орске в двух местах прорвало дамбу на реке Урал. В городе объявили эвакуацию. На следующий день глава города сообщил об ухудшении паводковой ситуации. Директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, Сергей Комаров обвинил в ее прорыве грызунов:

«Посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот [человеческий] фактор у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу».

Однако мэр города эту версию опроверг. Козупица заявил, что причиной прорыва стал сильный паводок. По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в семь метров, однако из-за паводка показатель в Орске превысил девять метров, и сооружение не выдержало нагрузки.

8 апреля, как сообщал ТАСС, дамбу прорвало еще на одном участке. Всего подтопленными на тот момент оказались более 10 тыс. домов. В этот же день жители Орска вышли на стихийный митинг к памятнику Ленину на Комсомольской площади. По разным оценкам, собравшихся было от нескольких сотен до трех тысяч человек. Они жаловались на действия властей, в том числе выражали недовольство из-за размера компенсационных выплат и того, что их заранее не предупредили о возможном затоплении. Кроме этого, люди требовали отставки мэра города Василия Козупицы, рассказала РБК одна из местных жительниц.

Глава Орска и представители администрации вышли к недовольным людям и поговорили с ними. После этого Козупица в Telegram-канале сообщил, что вопросы, которые задавали жители города, были «простые и понятные».

«Пообещал землякам, что помощь и поддержка будет оказана каждому, что один на один с бедой никто не останется», — заявил мэр.

Несмотря на недовольства жителей, в отставку Козупица не ушел. Позже он пояснил, почему не уволился, когда город затопило.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно.

Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — заявил Козупица в эфире «Первого канала».

Квартира сына в ОАЭ

15 апреля стало известно, что у семьи мэра Орска есть недвижимость в Дубае. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», соратники Алексея Навального заявили, что сын Козупицы Николай примерно в марте приобрел там квартиру, которая может стоить более 33 млн руб. Невестка мэра также активно публиковала кадры жизни в Саудовской Аравии — там семья Николая Козупицы жила в октябре 2022 года.

Глава Орска поспешил оправдаться — в Telegram-канале «Урал56.ру» появился его видеокомментарий. По словам Василия Козупицы, его сын Николай — инженер-геолог, который до своего отъезда за границу 10 лет работал на Сахалине. После этого Николай Козупица переехал в Саудовскую Аравию, а не в ОАЭ, как писали СМИ, потому что получил приглашение по работе, уточнил мэр Орска.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — заявил Василий Козупица.