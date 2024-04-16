«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил переезд сына в Саудовскую Аравию Мэр Орска Козупица заявил, что его сын переехал в Саудовскую Аравию из-за работы

Мэр пострадавшего от паводка Орска Василий Козупица прокомментировал информацию об отъезде своего сына Николая в Саудовскую Аравию после начала мобилизации в России осенью 2022 года. По его словам, сын получил приглашение по работе и поэтому уехал. Мэр отметил, что его сыну там тоже живется не сладко: «жарко и очень сложный климат». Информация о подробностях жизни сына градоначальника появилась накануне. Также утверждалось, что месяц назад Николай приобрел недвижимость в Дубае за 33 млн рублей.

Мэр Орска Василий Козупица объяснил, почему его сын Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после начала мобилизации и впоследствии купил дорогостоящую квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Козупица рассказал, что его сын — инженер-геолог и до этого в течение 10 лет работал на Сахалине. Мэр уточнил, что его сын уехал не в ОАЭ, как написали некоторые СМИ, а в Саудовскую Аравию, вместе с семьей, так как получил приглашение на новую работу.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — прокомментировал он информацию о его сыне, которая появилась в интернете.

Отъезд и квартира

Информация об отъезде сына мэра затопленного Орска в Саудовскую Аравию появилась накануне. Утверждается, что Николай вместе с супругой и детьми уехали в октябре 2022 года (частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года).

В ближневосточном королевстве семья поселилась на вилле, а затем получили вид на жительство. Фото билетов и документов, включая ВНЖ, были опубликованы в открытом доступе. Внуков главы Орска, как утверждается, отправили учиться в местные школы, где процесс получения знаний проходит по «британской системе».

Также сообщалось, что около месяца назад Николай приобрел квартиру в Дубае, сумма которой может достигать 33 млн рублей. В России Николай Козупица с 2016 по 2023 год являлся собственником частного охранного предприятия «Вымпел», а до 2019-го его формальным руководителем был Василий Козупица.

Ситуация с наводнением

Подробности жизни сына мэра Орска появились на фоне сильнейшего наводнения в Оренбургской области из-за паводков. Впоследствии стихия настигла еще Курганскую и Тюменскую области.

По последним данным, в Орске в результате прорыва дамбы затопило 6995 домов. В пунктах временного размещения остаются 675 человек. Всего в регионе затоплены 11,7 тыс. жилых домов и 18,7 тыс. приусадебных участков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального масштаба.

В поселке Первомайский под Оренбургом жители на свои деньги построили дамбу, спасая свои дома от затопления. Депутат Госдумы Нина Останина обещала посетить жителей этого поселка. В разговоре с «Газетой.Ru» Останина заявила, что власти должны вернуть людям 3 млн рублей, потраченные ими на строительство. Она намерена обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Жительница Перовского Ольга рассказала, что точную смету расходов на строительство дамбы еще составляют. Она подчеркнула, что в момент начала строительства дамбы для спасения никто из жителей не думал о деньгах.

В Курганской области 12 тыс. 782 человека эвакуировали из затопляемых населенных пунктов. Район Нижняя Утятка в Кургане в связи с паводком оказался отрезан водой. Вода в реке Тобол в Кургане продолжает подниматься. Жителей города Ишим в Тюменской области настоятельно призвали немедленно покинуть свои дома из-за опасной ситуации с повышением уровня воды в реке.