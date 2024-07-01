Призывал убить Путина, распространял фейки. Гордона заочно приговорили к 14 годам Суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста Гордона к 14 годам колонии

Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о российской армии. Уголовное дело было возбуждено в том числе из-за его призывов к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сам фигурант говорит, что судебный процесс для него является высокой наградой и подтверждает, что ненавидит Путина и «крайне негативно» оценивает СВО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в РФ», — цитирует ТАСС текст приговора, зачитанный судьей Романом Кифоренко.

В решении также содержится запрет Гордону администрировать интернет-ресурсы на срок до трех лет.

Суд согласился с требованием обвинения, оно также просило для Гордона 14 лет лишения свободы.

Гордон признан виновным в публичных призывах к оправданию терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), в призывах к развязыванию агрессивной войны (часть 2 статьи 354 УК) и в распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

По версии следствия, вина Гордона подтверждается результатами лингвистической и иных экспертиз, осмотром видеоматериалов и показаниями двух свидетелей, допрошенных в суде.

Украинскому журналисту вменяют в вину размещение на своем YouTube-канале трех видеороликов — «Гордон обратился к россиянам и белорусам», «Охота на Путина» и видеоинтервью с блогером Вероникой Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом).

В одном ролике, считает следствие, Гордон призывал президента США Джо Байдена начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России, сообщает РИА Новости. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия намерена захватить Украину.

В интервью с Белоцерковской Гордон сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей, сообщает РИА Новости.

Призывал убивать президентов

Уголовное дело против Гордона было возбуждено в том числе из-за его призывов к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Ролик начинался со слов «Гордон обратился к россиянам и белорусам», — сказано в тексте обвинительного заключения, которое зачитала в суде прокурор (цитата по ТАСС).

В этом же видеоматериале содержатся призывы к развязыванию гражданской войны в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Три названных видеоролика были размещены на YouTube в марте 2022 года.

Послал судей

Гордон уже прокомментировал сегодняшнее судебное заседание в своем Telegram-канале. Он отослал к своему комментарию от 6 июня для украинской журналистки Алеси Бацман.

«Это высокая награда для меня, я счастлив, — сказал Гордон, комментируя предыдущие этапы уголовного производства над ним в России. – Что я могу сказать? Я же сам подал в Европейский суд по правам человека на Россию в начале полномасштабной агрессии».

Гордон также назвал «чистой правдой» содержащиеся в обвинительном заключение положения о том, что он «испытывает ненависть» к Владимиру Путину и «крайне негативно» оценивает СВО.

Уголовное дело в отношении Гордона было возбуждено в апреле 2022 года. По версии следствия, журналист в эфире украинского телеканала призывал развязать агрессивную войну с использованием ядерного оружия против России и уничтожать граждан РФ, а позже опубликовал запись у себя на Youtube-канале.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Гордона в реестр физических лиц — «иностранных агентов».