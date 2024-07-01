Готовили «вече» и захват Рады: на Украине заявили о предотвращении госпереворота В СБУ заявили о задержании группы, планировавшей госпереворот на Украине

СБУ заявила о задержании «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти на Украине. В ведомстве сообщили, что группа планировала провести «провокации» в Киеве под видом проведения «вече» и захватить здание Верховной рады. У задержанных нашли оружие и боеприпасы. Их отправили под арест, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины заявила о срыве попытки госпереворота в Киеве. Сотрудники СБУ задержали группу провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве и захват здания Верховной рады.

«Под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить об «отстранении от власти» действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу», — сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, беспорядки могли пройти 30 июня.

В СБУ считают, что возглавлял группу соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». Его имя не названо. Организатор привлек нескольких сообщников-представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

«Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций», — говорится в сообщении СБУ.

Информацию о беспорядках в Киеве злоумышленники планировали распространять через украинские и иностранные информационные ресурсы.

«Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ», − считают украинские силовики.

Участники группы общались в мессенджерах, а если встречались, то делали это небольшими группами по три человека, заявило ведомство.

СБУ сообщает, что заблаговременно разоблачила намерения подозреваемых, задокументировала их «подрывную деятельность» и задержала организаторов. Во время обысков у них изъяли оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерную технику и «черновые записи с доказательствами преступных действий».

Задержанным объявили о подозрении по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и отправили под стражу. Следствие продолжается.

«Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества», − сообщили в СБУ.

Покушения на Зеленского

В мае 2024 года СБУ сообщала о задержании двух полковников Управления государственной охраны (УГО, аналог российской ФСО) за подготовку покушения на президента Украины Владимира Зеленского и руководителей СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Малюка и Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Исполнители должны были следить за «целью», а затем навести на нее ракетный удар, а в случае необходимости применить беспилотники. В СБУ утверждали, что действия задержанных «ФСБ курировала из Москвы».

«Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», — сообщили в спецслужбе.

В ноябре 2023 года Зеленский рассказал в интервью The Sun, что пережил уже пять или шесть попыток покушения, их пресекли украинские спецслужбы.

«Первый раз очень интересен, люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень пугающе. А потом это как COVID, с каждым разом становится легче», — говорил он.

«Майдана-3» не случилось

В феврале 2024 года в комитете по вопросам разведки при президенте Украины заявляли, что Россия готовит «спецоперацию «Майдан-3».

«Цель россиян внутри Украины — деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества», — утверждали в СБУ.

Кульминация «Майдана-3» должна была выпасть на март-май 2024 года.

По утверждению СБУ, на распространение антиукраинских настроений в Telegram Россия якобы потратила почти $250 млн, а общий бюджет «Майдана-3» составлял $1,5 млрд.

«Это-самая дорогая акция российских спецслужб в истории», — заявляли в СБУ. «Майдан-3» также обсуждался на Украине в ноябре 2023-го.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <...>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года», — рассказывал Зеленский в интервью The Sun.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это утверждение, обратил внимание на то, что Киев постоянно распространяет подобные заявления.

«Оттуда регулярно идут разные обвинения и заявления, поэтому мы не можем реагировать на все. Там много разных точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны, так далее и тому подобное. Поэтому там никакая «помощь» не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — сказал Песков на брифинге для журналистов.