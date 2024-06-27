«Тефлоновый Дон» против «Сонного Джо»: чего ждать от дебатов Трампа и Байдена В США пройдет первый раунд теледебатов между Трампом и Байденом

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. Дональд Трамп и Джо Байден встретятся лицом к лицу. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена, в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп и его преемник Джо Байден проведут первые дебаты в рамках избирательной кампании 2024 года. Политики встретятся в студии телеканала CNN в Атланте, штат Джорджия в 9 часов вечера 27 июня (5 утра 28 июня по московскому времени). Формат встречи будет несколько отличаться от привычных прений кандидатов в президенты — микрофоны участников будут отключены, когда они не говорят, и аудитории не будет.

Эти изменения, вероятно, вызваны негативным опытом встреч двух политиков в 2020 году. Тогда первые дебаты Трампа и Байдена многие аналитики характеризовали как настоящий хаос. Республиканец по факту орал на своего оппонента, не особо стесняясь в выражениях, а демократ, казалось, был сбит с толку подобным напором. В качестве описания той встречи можно привести одну цитату Байдена:

«Ты заткнешься, дружище?» — обратился демократ к Трампу в ответ на очередную яростную тираду своего оппонента.

Учитывая поведение политиков, американские букмекеры уже принимают ставки на самые разные темы, связанные с прениями. Поставить можно на цвет галстука или выбрать, кто первый выругается в эфире.

В отношении Байдена действуют отдельные ставки, заснет ли действующий президент США или споткнется во время мероприятия.

К слову, на дебатах 2024 года впервые за последние 30 лет мероприятие не будет контролироваться двухпартийной комиссией по президентским дебатам. Некоммерческая организация занималась прениями с 1988 года, спонсируя и отвечая за их проведение. В этот раз дебаты организованы в обход группы по соглашению предвыборных штабов Трампа и Байдена. Необычным можно назвать и то, что прения проводятся в июне, а не осенью. Партийные съезды как республиканцев, так и демократов еще не прошли, поэтому формально Трамп и Байден пока лишь претенденты на номинацию кандидатами в президенты от своих партий.

Выбор из двух зол

Президентские дебаты между ключевыми кандидатами событие зачастую рейтинговое и популярное на телевидении США. К примеру, первую встречу Байдена с Трампом в 2020 году посмотрели около 73 млн американцев. Высокий интерес к прениям ожидается и в этот раз. При этом обоих кандидатов вряд ли можно назвать популярными у избирателей.Если речь не идет об их партиях, тут это утверждение как раз будет верным.

По июньскому опросу Morning Consult, к дебатам политики подходят на равных, получая по 44% поддержки. Личные рейтинги у кандидатов тоже довольно схожи. Тот же Morning Consult дает Трампу 45% одобрения и 53% негативных оценок. По исследованию YouGov, Байдена поддерживают 37% респондентов, недовольны им 58% опрошенных.

У обоих политиков масса причин для высокого антирейтинга внутри страны. Стоит ли говорить, что Трамп пока единственный бывший президент США, которого признали виновным по уголовному делу . Произошло этот как раз в разгар президентской кампании, породив слухи о том, что возможно политику придется участвовать в выборах, находясь в тюрьме. Не отстает тут и Байден, виновным признали правда не его самого, а сына Хантера, но это не мешает использовать этот момент против политика.

Уголовные дела Трампа и Байдена Бывшего президента США признали виновным по делу Сторми Дэниэлс, которое преследует политика-республиканца с 2018 года. Скандал спровоцировал материал СМИ о том, что политик якобы незадолго до президентских выборов 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении. Дэниэлс, предположительно, получила от тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание.



Процесс против политика пытались запустить еще во время его президентства, но в итоге это удалось лишь в 2022 году. В конце мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подлоге финансовых документов. Это исторический момент, так как Трамп первый бывший президент США с судимостью по уголовному делу.



Кроме того, против него идет еще три процесса. Политика обвиняют в попытке отменить итоги выборов 2020 года, последующем за этой кампанией штурме Капитолия сторонниками республиканца в январе 2021 года и ненадлежащем хранении секретных документов. Два из уголовных обвинений федеральные и одно на уровне штата Джорджия.



Что касается Хантера Байдена, то сына действующего президента США обвиняют в нескольких эпизодах неуплаты налогов, растрате средств на наркотики, эскорт и алкоголь. Бывшего лоббиста, работавшего с компаниями из Китая и Украины, также признали виновным в незаконной покупке и хранении оружия в состоянии наркотической зависимости.

Отдельным пунктом тут идет и довольно солидный возраст претендентов на пост президент США. Байдену в конце ноября 2024 году будет уже 82 года, а Трампу 78 лет. Победа демократа сделает его старейшим американским лидером на посту, о чем последовательно напоминает его оппонент, сомневаясь в правильной работе когнитивных функций у политика. На руку Трампу играют постоянные оговорки Байдена и проблемы с ориентацией в пространстве. Республиканец часто называет своего соперника «Сонный Джо» и прямо требовал проверить демократа на наличие в его крови стимуляторов перед дебатами.

Свое прозвище есть у Трампа, правда оно скорее позитивное. Еще во время президентской кампании 2016 года в консервативной прессе его прозвали «Тефлоновым Доном» за способность избегать последствий многочисленных скандалов, преследующих политика. Вспоминают о нем и сейчас, в особенности на фоне уголовных обвинений против него. Одно из них как раз рассматривается в штате Джорджия, где проходят дебаты.

«Ставки высоки»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что главная интрига текущего этапа дебатов — сможет ли Байден выстоять и не ударить в грязь лицом. Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что дебаты станут определяющими для американских выборов.

«Если Байден покажет свою полную недееспособность в ходе дебатов, то неопределившиеся избиратели, в том числе в колеблющихся штатах, склонятся в сторону Трампа. А если действующий президент США выдержит прения и будет в состоянии связно говорить и адекватно реагировать, то все может получиться наоборот. То есть неопределившиеся избиратели в силу уже вынесенного Трампу обвинительного приговора склонятся к большей поддержке Байдена», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заметил, что это будут первые дебаты между Трампом и Байденом в нынешнем электоральном цикле, так как оба кандидата пропустили прения со своими соперниками на праймериз.

«Ставки довольно высоки для обоих политиков. От Байдена все ожидают слабых моментов, в частности различных оговорок, чего он будет пытаться не допустить. А от Трампа наоборот ждут разгрома действующего президента США», — добавил эксперт.

От Украины до нелегалов

Что касается тем дебатов, то они будут традиционно включать разносторонний спектр вопросов внешней и внутренней политики. Как ожидается, стороны обсудят конфликт на Украине, войну на Ближнем Востоке, сдерживание Китая, инфляцию и рост цен на топливо в США, а также миграционный кризис. Считается, что публичные дебаты — последний шанс для претендентов заручиться голосами тех граждан, кто еще не определился с выбором.

Цели у кандидатов тут одинаковые, доказать, что именно они могут действовать лучше во всем. Взгляды у них разные, к примеру, Трамп не раз говорил о готовности урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, допуская диалог с Москвой, пока Байден отказывает принуждать Киев к мирным переговорам. По миграции республиканец придерживается жесткой линии со стеной на границе, пока демократ делает шаги в пользу фактической легализации большей части нелегалов на территории США.

В целом Байден в рамках кампании пытается представить Трампа как угрозу американской демократии , в том числе опираясь на штурм Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года и попытку отменить итоги прошлых выборов. В последнее время к этому образу в команде демократа добавляют и факт уголовного обвинения своего оппонента.

Трамп считает своего преемника виновным в снижении позиций США в мире и сомневается в его дееспособности как лидера страны . Республиканец уверен в риске новой мировой войны из-за слабости Байдена и делает упор на предполагаемую коррумпированность семьи демократа, в особенности из-за лоббистской деятельности его сына Хантера.

Четыре года назад на тот момент президент Трамп тоже много говорил о родственниках демократа. В особенности работе Хантера в украинской компании Burisma и увольнении из армии США за употребление наркотиков. А Байден называл своего оппонента «клоуном» и «куклой [президента РФ Владимира] Путина», обвиняя в неуплате налогов. Тогда главными темами была пандемия COVID-19, в которой США лидировали по уровню заболеваемости, экономические проблемы, вызванными мировой изоляцией для борьбы с заболеванием, и протесты по всей стране против жестокости полиции в отношении темнокожих, запущенные движение BLM («Жизни черных важны»).

Обсуждение больше напоминало перепалку, Трамп постоянно перебивал Байдена, не давая ему закончить ответ на вопрос ведущего, политики переходили на личности и открыто оскорбляли друг друга. В один момент демократ заявил, что его оппоненту нужно стать намного умнее, на что республиканец посоветовал не употреблять это слово при нем.

«Ты забыл название своего колледжа и оценки которые там получал <...> Даже не употребляй это слово, знаешь почему? Потому что в тебе нет ничего умного, Джо. За 47 месяцев я сделал многое, чего ты не смог добиться за 47 лет на посту сенатора штата Делавэр», — объявил Трамп.

Демократический риск

В консервативных медиа США в преддверии новых дебатов двух политиков распространялось мнение о том, что мероприятие заведомо организовывалось с довольно низкой планкой для Байдена. В частности, спикер штаба Трампа Каролина Левитт подмечала, что СМИ заявят о победе демократа, если он всего лишь поднимется на сцену и не будет путаться через слово. Отсутствие аудитории и отключение микрофонов участников также будет играть на руку нынешнему президенту.

Значение прений для Байдена оценивается довольно высоко. К примеру, американский журналист Сеймур Херш утверждал, что демократы могут отказаться от политика в качестве своего претендента на президентский пост, если он проиграет Трампу.

«Один старый друг президента признал в разговоре со мной, что такие беседы происходят внутри партии», — подмечал журналист.

С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, такой сценарий возможен, но только если Байден сам признает свое поражение и официально уступит дорогу молодым.

«Без его воли сделать это нельзя. Нужно, чтобы он сам согласился и заявил о своем уходе. Если Байден так сделает, то съезд Демпартии будет выдвигать другого кандидата. Не исключено, что это будет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого можно назвать уже взошедшей звездой партии», — отметил эксперт.

close 100% Новый губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом Reuters

В то же время политолог Малек Дудаков назвал возможность замены Байдена кем-либо на излете избирательной кампании маловероятным. По его мнению, такой шаг лишь еще больше ухудшит положение Демпартии.

«У Байдена есть риск проиграть на дебатах, учитывая его когнитивные проблемы. Он может оговариваться, попасть в просак и может даже упасть на сцене. Другое дело, что никакого реального сценария его замены на другого кандидата у демократов нет. Байден официально победил на праймериз, у него есть легитимность и карт-бланш от избирателей. Тем более партийный съезд демократов уже в августе и попытка вытащить какого-то другого кандидата будет воспринята как попытка переворота внутри партии и лишь ухудшит их позиции на выборах», — резюмировал эксперт.