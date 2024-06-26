Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 854-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 854-й день

close
100%
Боевая работа РСЗО «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», июнь 2024 года

Боевая работа РСЗО «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», июнь 2024 года

Евгений Биятов/РИА Новости
Беспилотники ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области, их уничтожили средства ПВО. Министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил шефа Пентагона Ллойда Остина о рисках эскалации из-за поставок американского оружия ВСУ. Time со ссылкой на Давида Арахмию сообщил, что страны Запада в период мирных переговоров Украины и России в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиям безопасности», что привело к срыву переговорного процесса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:28

Страны Запада в период мирных переговоров Украины и России в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиям безопасности», что привело к срыву переговоров, сообщает Time со ссылкой на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давида Арахамии, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

8:25

8:21

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, возглавляющий правящую Сербскую прогрессивную партию, выступил против ограничения продаж боеприпасов западным странам, несмотря на риски отправки военных закупок Украине. При этом он подчеркнул, что Сербия не вносит вклад «в помощь одной из воюющих сторон».

8:16

Общественный пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. При этом он вновь повторил, что Украина сама выбирает военные цели.

8:12

Япония продолжит осуществлять жесткую санкционную политику в отношении России и поддерживать Украину, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

8:09

Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.

8:07

Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщили в МЧС.

8:03

Вечером 25 июня состоялся телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова. В МО РФ сообщили, что Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации ситуации из-за поставок ВСУ американских вооружений.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 854-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Арестован глава «Уральских заводов». Василия Мусина обвиняют в мошенничестве при гособоронзаказе
Глава «Уральских заводов» Мусин поставлял МВД зарубежные рации вместо российских
Следователи задержали подозреваемых в деле о пожаре во Фрязине
Дело Джулиана Ассанжа прекращено, он вышел из суда свободным человеком
ВСУ ударили по одному из постов радиационного контроля Запорожской АЭС
МЧС сообщает об обстреле Белгородской области
Военный, который шантажировал сослуживцев и угрожал им мафией, отделался штрафом
Фетисов обвинил российских спортсменов в желании поучаствовать в ОИ-2024
Новости и материалы
Дети из Махачкалы, раздававшие силовикам воду, получат награду
Фестиваль Вайкуле «спасет только Пугачева»
Захар Прилепин будет учить студентов МГУ «мягкой силе»
В регионе дети оказались в больнице с отравлением из-за полуфабрикатов
Россия весной впервые импортировала алюминий из Индии
СК начал проверку после вспышки газа на руднике в Пермском крае
В США забеспокоились из-за возможной отправки военных на Украину
В Белгородской области отменили режим ракетной опасности спустя 14 минут
Самолет с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Москве
Дом родителей принцессы Дианы выставили на продажу
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
ТАСС сообщает о взрывах в Белгороде
Арахамия рассказал, какой совет западных союзников привел к срыву переговоров в 2022 году
Эксперт рассказал о действиях на случай неудачи на ЕГЭ
Супруга Ассанжа назвала приговор судьи окончанием кампании против него
Российский снайпер сбил с помощью винтовки ударный FPV-дрон ВСУ
Российские военные сбили дроны ВСУ над Смоленской областью
На руднике в Пермском крае произошла вспышка метана
Все новости
Размер госпошлины за расторжение брака вырастет в восемь раз
Штрихкод 666: как американские супермаркеты ввели «печать Антихриста»
Первый в истории товар со штрихкодом был продан 50 лет назад
Тест-драйв Haval Jolion: он прет как Renault Duster, они колдовали с Халдексом?
«Газета.Ru» назвала четыре главных отличия обновленного Haval Jolion
Ушла эпоха. За что хакеры любили ICQ, который перестал работать 26 июня
ИБ-эксперт Ларин: больше всего ICQ любили хакеры из СНГ, Бразилии и Китая
«Я больше никогда»: какие признаки указывают на приближающийся срыв у зависимого
Нарколог Агинян: тревога о других указывает на приближающийся срыв у зависимых
«Пляж не был намеченной целью». В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, что и как атаковать
Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ 23 июня
Король ушел навсегда: 15 лет без Майкла Джексона
«Отбывать срок в одном из регионов России»: куда этапировали Трепову
Осужденная на 27 лет за гибель Татарского Трепова переехала из СИЗО в колонию
В Махачкале сообщили о стрельбе. В МВД заявили, что «все спокойно»
В Махачкале полицейские ищут двух людей, открывших огонь по сотрудникам ППС
«Не смог воспитать детей, а руководил районом»: в Дагестане арестовали отца двух террористов
Суд арестовал на десять суток экс-главу Сергокалинского района Омарова
Янтарная кислота – копеечное средство на миллион? В чем ее польза и вред для организма
Что такое янтарная кислота и как ее применяют: полезные свойства
«Причинили большие страдания украинцам»: МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Совбез назвал ничтожным сотрясением воздуха попытку МУС арестовать Шойгу
«Чистые»: эротическая драма о куртизанках в декадентском Петербурге 1900-х
Состоялась премьера эротического сериала «Чистые» с Бондарчуком и Исаковой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами