Страны Запада в период мирных переговоров Украины и России в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиям безопасности», что привело к срыву переговоров, сообщает Time со ссылкой на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давида Арахамии, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, возглавляющий правящую Сербскую прогрессивную партию, выступил против ограничения продаж боеприпасов западным странам, несмотря на риски отправки военных закупок Украине. При этом он подчеркнул, что Сербия не вносит вклад «в помощь одной из воюющих сторон».
Общественный пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. При этом он вновь повторил, что Украина сама выбирает военные цели.
Япония продолжит осуществлять жесткую санкционную политику в отношении России и поддерживать Украину, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщили в МЧС.
Вечером 25 июня состоялся телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова. В МО РФ сообщили, что Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации ситуации из-за поставок ВСУ американских вооружений.