«Пляж не был намеченной целью». В Пентагоне заявили, что Украина сама решает, что и как атаковать Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ

В США заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ. По cловам представителя Пентагона, Украина сама выбирает, по каким целям в России наносить удары. Тем временем Андрей Белоусов впервые в должности министра обороны поговорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином и предостерег его от дальнейшей эскалации в связи с поставками оружия Киеву.

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом РИА Новости сообщил неназванный представитель Пентагона. По его словам, Киев сам выбирает, против каких целей на территории России использовать американское оружие.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, «пляж не был намеченной целью», а Украина «самостоятельна в выборе военных целей».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что власти США не хотят гибели мирного населения и намерены обсудить этот вопрос с Киевом.

«Как вы знаете, Украина сама принимает решения о том, что касается операций и выбора целей. Конечно, это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что не хотим гибели гражданских лиц», — заявил Райдер.

Ракетный удар по Севастополю

23 июня около полудня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, а пятая в результате воздействия ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе», сообщили в Минобороны. Обломки упали на пляжи Любимовка и Учкуевка в пригороде Севастополя.

В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Минобороны возложило ответственность за обстрел Севастополя на США, поскольку считает, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

США сожалеют в связи с гибелью гражданских людей, но повторяют, что поставляют Киеву оружие только для защиты.

«Соединенные Штаты скорбят о любых потерях среди гражданского населения в этом конфликте. Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — сказали Пятому каналу в пресс-службе посольства США в Москве. При этом дипломаты призвали РФ прекратить конфликт на Украине.

Обстрел гражданской инфраструктуры Севастополя будет обсуждаться на следующем заседании Совбеза ООН в июле, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Белоусов впервые поговорил с главой Пентагона

Во вторник, 25 июня, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министров обороны России и США. Андрей Белоусов впервые в должности главы Минобороны разговаривал с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении Минобороны.

Белоусов «указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ».

Ранее об этом разговоре рассказали в Пентагоне. Во время разговора Остин подчеркнул «важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине», сообщил пресс-секретарь Пентагона Райдер.

Последний раз министры обороны РФ и США разговаривали в марте 2023 года, когда главой Минобороны РФ был Сергей Шойгу.