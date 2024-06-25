Принять нельзя оставить: ЕС пошел на переговоры с Киевом и Кишиневом ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Решение Брюсселя запускает длительный и сложный процесс приведения двух бывших советских республик в соответствие с европейскими нормами. В частности, к диалогу по существу стороны могут приступить лишь через год. Каковы шансы у Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз и насколько может затянуться интеграция двух государств, в материале «Газеты.Ru».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении этих стран в Европейский союз.

«Это очень хорошие новости для граждан Украины, Молдавии и всего Европейского союза. Путь вперед будет сложным, но полным возможностей. Желаю успешного начала переговоров!» Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Европейская интеграция Молдавии и Украины постепенно набирает обороты с 2022 года, когда обе страны получили статус кандидата на вступление в Евросоюз на фоне российской специальной военной операции. С этого момента две бывшие республики Советского Союза продвигаются по «европейскому пути» практически синхронно.

В частности, под конец 2023 года они получили одобрение Совета ЕС на начало переговорного процесса о присоединении, в марте 2024 года Еврокомиссия согласовала рамочное руководство для запуска диалога с Киевом и Кишиневом.

По информации «Sputnik.Молдова», этот диалог на начальном этапе предполагает обмен мнениями и позициями сторон, но не переговоры по существу. Источники радиостанции утверждают, что обычно подготовка к данному шагу продолжается примерно год, правда, не исключают возможность более сжатых сроков.

Как пишет Financial Times, основной этап переговоров о членстве Украины в Евросоюзе начнется не ранее 2025 года. «Чиновники ЕС ожидают, что предметные переговоры начнутся под председательством Польши в блоке, которое начнется 1 января», — говорится в статье.

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Европейские сложности

Переговоры с ЕС по факту заключаются в приведение всех сфер жизни стран-кандидатов в соответствие с европейскими стандартами. Чаще всего обсуждение разбивается на 35 глав, выполнение каждой из них требует одобрения всех государств-участниц объединения. Кроме того, с 2020 года ЕС может заморозить, перезапустить или прекратить переговорный процесс в любой момент — обязательств по его завершению, которые были во время прошлых волн расширения, больше нет.

В настоящее время на «пороге» ЕС в качестве стран-кандидатов находятся девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина, Турция и Черногория. Переговоры теперь ведут семь из них, но без особых результатов. К примеру, Турция стала страной-кандидатом еще в 1999 году, но так и не продвинулась на пути интеграции в ЕС.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что вступление в ЕС вряд ли можно назвать простым. Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина заметила, что процесс действительно сложный, потому что страны-кандидаты должны выполнить значительное число требований Евросоюза.

«Переговоры идут по 35 главам — это разные направления сотрудничества от сельскохозяйственной политики до миграционных вопросов. По каждой ЕК говорит, что нужно исправить. Помимо этого, отдельно отслеживаются такие важные для ЕС проблемы как борьба с коррупцией и соблюдение прав человека, в том числе различных меньшинств. Страна-кандидат должна не просто изменить свое законодательство, а сделать так, чтобы новые законы работали», — пояснила эксперт.

Она добавила, что сам процесс занимает достаточно много времени. Бабынина указала, что если раньше переговоры открывали по всем главам сразу и были какие-то дедлайны, то теперь никаких жестких рамок нет.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что в таких условиях процесс вступления Украины и Молдавии вполне может тянуться неопределенно долгое время.

«Это показывает пример других государств, вступивших на путь интеграции в объединение. Прежде всего это касается Турции [страна начала переговоры о вступлении в ЕС еще в 2005 году]», — считает эксперт.

Внутренние проблемы

Мешает интеграции тех или иных государств зачастую совокупность разных факторов. В случае той же Турции к ней есть вопросы по поводу соблюдения базовых принципов демократии вроде свободы слова и отдельные моменты по оккупации Северного Кипра или геноциду армян в Османской Империи. На Балканах трудности возникают из-за проблем с преступностью, нерешенных территориальных споров Сербии и непризнанного Косово, а также трений с членами ЕС, как у Северной Македонии и Болгарии.София длительное время блокировала начало переговоров с балканской республикой, в частности, из-за споров о македонском языке, который она не признает, как и существование отдельной македонской нации.

Украина и Молдавия тут ничем не отличаются от своих коллег по евроинтеграции, а скорее имеют еще больше сложностей. Киев находится в состоянии военного конфликта, а Кишинев имеет до сих пор не закрытый вопрос с непризнанным Приднестровьем. К этому можно прибавить проблемы Украины с коррупцией и в целом патовую экономическую ситуацию, а также отсутствие ясности по поддержке прозападного курса в Молдавии — власти страны собираются осенью провести референдум по вопросу вступления в ЕС, чтобы прояснить позицию народа.

Помимо внутренних проблем, существуют и внешние. В частности, против интеграции Киева выступает Венгрия из-за ситуации с дискриминацией венгерского меньшинства по закону об образовании, который серьезно ограничил обучение на языках нацменьшинств. При этом по последним данным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет препятствовать началу переговоров. Как пишет издание Tagesschau, Орбан заявил, что «Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но не блокирует его и поддерживает начало переговоров».

А у Кишинева существует вопрос с Бухарестом, где ему предлагают легкий путь в ЕС за счет объединения с Румынией.

Сложности есть не только у стран кандидатов, но и у самого Брюсселя. За 11 лет с момента принятия последнего нового члена — Хорватии — блок пережил несколько кризисов. Только в последние годы экономике ЕС нанесли удар пандемия, резкий скачок цен на энергоресурсы и конфликт на Украине.

Украино-молдавские перспективы

В Киеве проблем вокруг процесса интеграции предпочитают не замечать, настаивая на возможности присоединения к блоку в ближнесрочной перспективе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что страна готова «попрыгать и сплясать» для выполнения условий вступления в ЕС. В Брюсселе же называли 2030 год в качестве ориентира по присоединению Киева. Схожую цель поставили перед собой и власти Молдавии.

Никаких скидок и ускорения процессов обеим странам по большому счету не обещали, предупреждая о необходимости выполнить тысячи требований ЕС на пути к интеграции. На это отдельно указывали в Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Венгрии и других европейских странах. При этом последнее расширение блока заняло примерно 10 лет, именно столько потребовалось Хорватии, чтобы стать частью ЕС.

С точки зрения Людмилы Бабыниной из Института Европы РАН, процесс в случае двух постсоветских республик может идти разными путями. По ее мнению, если будет некое политическое решение, то интеграция Украины может продвигаться довольно быстро.

«Вероятно, Брюссель может пойти на постепенное принятие Украины, учитывая ее состояние, в том числе экономическое. Процесс будет продвигаться вместе с переговорами, но без полного членства.

То есть места в Европарламенте, Еврокомиссии и Совете ЕС у нее не будет. Такой вариант более жизнеспособен, чем какое-то быстрое вступление Украины, которое по факту невозможно», — уверена эксперт.

С Молдавией есть свои нюансы, в том числе приднестровский вопрос, продолжила Бабынина, с технической точки зрения ее вступление тоже не будет быстрым. Она уточнила, что в случае Киева и Кишинева возможны неожиданности в плане хода европейской интеграции из-за их важности для Брюсселя.

«Обе страны попали в спектр геополитических интересов Евросоюза. И поэтому тут могут быть какие-то отклонения от привычного процесса расширения», — заключила эксперт.

В то же время Федор Лукьянов из журнала «Россия в глобальной политике» допустил, что любые прогнозы по приему Украины в состав ЕС не имеют смысла до завершения военной кампании.

«У Молдавии, скорее всего, схожая проблема. Так вышло, что две страны увязались воедино в контексте европейской интеграции. В таких условиях Молдавия, вероятно, пойдет в ЕС прицепом за Украиной. В итоге их вступление вряд ли вопрос какого-то обозримого будущего», — резюмировал эксперт.