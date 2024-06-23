«Праздник Троицы стал днем ​​скорби»: по Севастополю ударили ATACMS, пострадали больше 100 человек

Последняя информация о жертвах
Пять человек погибли в результате дневного обстрела Севастополя ракетами ATACMS, из них трое — дети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате террористической совершенно атаки <...> у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», – заявил он.
До этого глава города сообщал о трех жертвах обстрела.
В числе погибших детей — девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом сообщил глава города Юрий Гришан.
«Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубокие соболезнования», — рассказал он.
Сам отец убитой девочки пообещал «мстить за каждого ребенка», пострадавшего на том пляже.
Всего ранены 124 человека, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Среди них 27 детей, все госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. В Севастополе мобилизована вся система здравоохранения, врачи и медперсонал вызваны на рабочие места.
Отдельно губернатор города подчеркнул, что украинцы атаковали в День Святой Троицы, один из главных христианских праздников.
«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю <....> Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — отметил Развожаев.
Как атаковали Севастополь
Украина нанесла удар около 12:15 мск, сообщило Минобороны России. ВСУ били американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Дежурные силы ПВО успешно сбили четыре из пяти целей.
«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — пояснило ведомство.
В итоге разлетелись осколки кассетных суббоеприпасов, которые и ранили людей.
Источник ТАСС указал, что ракеты по Севастополю запустили из района Николаева. Сейчас Россия «ведет работу» по уничтожению соответствующего украинского расчета.
Минобороны отметило, что все удары ATACMS наносятся с помощью США: полетные задания ракет вводят американские специалисты на основе данных своей спутниковой разведки.
«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — указало Минобороны.
Крымские каналы пишут, что украинцам помогает наводиться на цели в этом регионе американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, летающий над Черным морем. В момент атаки он выключил трансподер и пропал с радаров.
«Американский разведывательный дрон делает свое черное дело. Повторю в тысячный раз, пока он летает, удары по Крыму будут продолжаться!» — возмутился крымский блогер-активист Александр Талипов.
Куда прилетели осколки
Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку. Большинство жертв из Учкуевки, но есть пострадавшие и в Любимовке.
«Были мы на пляже, прилетели кассеты... Это был [кошмар], потому что я это пережил. Две ракеты сбили, третья смотрю, черным разорвалась, значит кассеты. 10-15 секунд и по морю штук 100-200 [осколков], буквально метрах в 30 от пряжа. Я еле из воды успел выбежать», — рассказал один из очевидцев Telegram-каналу Shot.
Другие говорят, что в начале громкие звуки взрывающихся супбоеприпасов вызвали панику у людей. «Это было самое жуткое и самое громкое», — заявила «Известиям» попавшая под обстрел женщина.
В Учкуевке спасатели прятали людей в подсобке пляжного бара. Одному из них, 29-летнему Дмитрию осколок попал в голову, но мужчина продолжил помогать окружающим.
«Там сначала было закрыто, мы встали все у стенки этого бара. Он подбежал к людям, начал их собирать. Это только-только первое вот случилось... Он отвел всех в подвальное помещение, где можно было спрятаться. Со всего пляжа [собирал] всех людей, особенно тех, которые с детьми. Говорит: «С детьми быстро-быстро бегите туда», — поделились очевидцы.
Также местные жители с благодарностью отмечают работу водителя автобуса, который вывозил людей с учкуевского пляжа.
Некоторые пытались спастись подручными средствами. Так, одного купающегося обстрел застал в воде, он выбежал на берег и накрылся доской сапборда. Этот человек в итоге не пострадал, но его другу в грудь прилетело два осколка, сейчас он в больнице.
Реакция властей
ВСУ не случайно решили нанести такой удар в праздник Святой Троицы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Киеве ненавидят Россию и все с ней связанное, в том числе православную культуру.
«Эти, буквально ритуальные преступления, совпадают именно с большими праздниками», — указала Захарова.
Дипломат добавила, что украинская армия не считается с гражданскими целями. По ее словам, для ВСУ не имеет значения, что они бьют по гражданской инфраструктуре, в школьные каникулы и праздники — наоборот, Украина стремится запугать мирных жителей.
«Они именно и подверстывают свои преступления <...> именно используют все возможности для максимального поражения гражданского населения», — резюмировала Захарова.
Она пообещала максимально оповестить международное общество о случившемся. Представитель МИД отметила, что уполномоченный ОБСЕ по правам человека пока ничего не прокомментировал. Так же игнорируют подобные случаи и в ЮНЕСКО.
«Почему же нет ни одного доклада о страданиях детей Донбасса, новых регионов России, в целом страдания детей от киевского режима? Потому что, к сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада», — пояснила дипломат.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила атаку на Севастополь и назвала ее террором против мирного населения. Омбудсмен напомнила, что ранее в воскресенье ВСУ обстреляли белгородский город Грайворон, где один человек погиб, двое пострадавших.
«Светлый Праздник Троицы стал днем скорби», — написала в своем канале Москалькова.
Власти Севастополя объявили 24 июня днем траура: в городе будут отменены все массовые мероприятия, будут приспущены государственные флаги, а на телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы.
После обстрела главе города позвонил президент России Владимир Путин, он выразил свои соболезнования и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.
Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Устанавливаются причастные к нападению лица.