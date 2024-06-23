«Праздник Троицы стал днем ​​скорби»: по Севастополю ударили ATACMS, пострадали больше 100 человек Развожаев: число погибших в результате атаки на Севастополь выросло до пяти

Украина атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS в День Святой Троицы. Минобороны России заявило, что четыре цели были сбиты, но боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе над городскими пляжами. Погибли пятеро, в том числе трое детей – в их числе дочь замглавы Магадана. Ранены 124 человека. Атака велась из Николаева при поддержке американской разведки. 24 июня объявлен в городе днем траура.

Последняя информация о жертвах

Пять человек погибли в результате дневного обстрела Севастополя ракетами ATACMS, из них трое — дети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате террористической совершенно атаки <...> у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», – заявил он.

До этого глава города сообщал о трех жертвах обстрела.

В числе погибших детей — девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом сообщил глава города Юрий Гришан.

«Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубокие соболезнования», — рассказал он.

Сам отец убитой девочки пообещал «мстить за каждого ребенка», пострадавшего на том пляже.

Всего ранены 124 человека , сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Среди них 27 детей , все госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. В Севастополе мобилизована вся система здравоохранения, врачи и медперсонал вызваны на рабочие места.

Отдельно губернатор города подчеркнул, что украинцы атаковали в День Святой Троицы, один из главных христианских праздников.

«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю <....> Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — отметил Развожаев.

Как атаковали Севастополь

Украина нанесла удар около 12:15 мск, сообщило Минобороны России. ВСУ били американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями . Дежурные силы ПВО успешно сбили четыре из пяти целей.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — пояснило ведомство.

В итоге разлетелись осколки кассетных суббоеприпасов, которые и ранили людей.

Источник ТАСС указал, что ракеты по Севастополю запустили из района Николаева. Сейчас Россия «ведет работу» по уничтожению соответствующего украинского расчета.

Минобороны отметило, что все удары ATACMS наносятся с помощью США: полетные задания ракет вводят американские специалисты на основе данных своей спутниковой разведки.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — указало Минобороны.

Крымские каналы пишут, что украинцам помогает наводиться на цели в этом регионе американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, летающий над Черным морем. В момент атаки он выключил трансподер и пропал с радаров.

«Американский разведывательный дрон делает свое черное дело. Повторю в тысячный раз, пока он летает, удары по Крыму будут продолжаться!» — возмутился крымский блогер-активист Александр Талипов.

Куда прилетели осколки

Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку. Большинство жертв из Учкуевки, но есть пострадавшие и в Любимовке.

«Были мы на пляже, прилетели кассеты... Это был [кошмар], потому что я это пережил. Две ракеты сбили, третья смотрю, черным разорвалась, значит кассеты. 10-15 секунд и по морю штук 100-200 [осколков], буквально метрах в 30 от пряжа. Я еле из воды успел выбежать», — рассказал один из очевидцев Telegram-каналу Shot.

Другие говорят, что в начале громкие звуки взрывающихся супбоеприпасов вызвали панику у людей. «Это было самое жуткое и самое громкое», — заявила «Известиям» попавшая под обстрел женщина.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Учкуевке спасатели прятали людей в подсобке пляжного бара. Одному из них, 29-летнему Дмитрию осколок попал в голову, но мужчина продолжил помогать окружающим.

«Там сначала было закрыто, мы встали все у стенки этого бара. Он подбежал к людям, начал их собирать. Это только-только первое вот случилось... Он отвел всех в подвальное помещение, где можно было спрятаться. Со всего пляжа [собирал] всех людей, особенно тех, которые с детьми. Говорит: «С детьми быстро-быстро бегите туда», — поделились очевидцы.

Также местные жители с благодарностью отмечают работу водителя автобуса, который вывозил людей с учкуевского пляжа.

Некоторые пытались спастись подручными средствами. Так, одного купающегося обстрел застал в воде, он выбежал на берег и накрылся доской сапборда. Этот человек в итоге не пострадал, но его другу в грудь прилетело два осколка, сейчас он в больнице.

Реакция властей

ВСУ не случайно решили нанести такой удар в праздник Святой Троицы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Киеве ненавидят Россию и все с ней связанное, в том числе православную культуру.

«Эти, буквально ритуальные преступления, совпадают именно с большими праздниками», — указала Захарова.

Дипломат добавила, что украинская армия не считается с гражданскими целями. По ее словам, для ВСУ не имеет значения, что они бьют по гражданской инфраструктуре, в школьные каникулы и праздники — наоборот, Украина стремится запугать мирных жителей.

«Они именно и подверстывают свои преступления <...> именно используют все возможности для максимального поражения гражданского населения», — резюмировала Захарова.

Она пообещала максимально оповестить международное общество о случившемся. Представитель МИД отметила, что уполномоченный ОБСЕ по правам человека пока ничего не прокомментировал. Так же игнорируют подобные случаи и в ЮНЕСКО.

«Почему же нет ни одного доклада о страданиях детей Донбасса, новых регионов России, в целом страдания детей от киевского режима? Потому что, к сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада», — пояснила дипломат.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила атаку на Севастополь и назвала ее террором против мирного населения. Омбудсмен напомнила, что ранее в воскресенье ВСУ обстреляли белгородский город Грайворон, где один человек погиб, двое пострадавших.

«Светлый Праздник Троицы стал днем ​​скорби», — написала в своем канале Москалькова.

Власти Севастополя объявили 24 июня днем траура: в городе будут отменены все массовые мероприятия, будут приспущены государственные флаги, а на телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы.

После обстрела главе города позвонил президент России Владимир Путин, он выразил свои соболезнования и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.

Следственный комитет России тем временем возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Устанавливаются причастные к нападению лица.