Военная операция на Украине, день 851-й

8:30

Россия может изменить свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к стране — лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

«Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны... Мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом».