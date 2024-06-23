Военная операция на Украине, день 851-й

Россия может изменить свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к стране — лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
«Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны... Мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом».
С Украины ежедневно пытаются уехать более 100 уклонистов — Госпогранслужба страны Это те, кого удается поймать, или о ком сообщают пограничники соседних государств.
Южная Корея снимет все свои ограничения на поставки оружия Украине, если Россия передаст КНДР современные военные технологии — глава управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин
⚡За ночь уничтожены 28 беспилотников над Брянской, два дрона над Смоленской, два над Липецкой и один над Тульской областями — Минобороны РФ
Минобороны показало мотоциклистов-штурмовиков из Забайкалья под Угледаром.
«Штурмовики тренируются на копиях опорных пунктов ВСУ и используют мотоциклы для захвата позиций противника... Такую небольшую и крайне маневренную цель поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой».
⚡За ночь над Брянской областью уничтожили 30 дронов самолетного типа — губернатор региона Александр Богомаз
«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены».