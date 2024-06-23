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Политика

Военная операция на Украине, день 851-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 851-й день

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Боевая работа артиллеристов 275-го самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Гаубица «Мста-С», июнь 2024 года

Боевая работа артиллеристов 275-го самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Гаубица «Мста-С», июнь 2024 года

Евгений Биятов/РИА Новости
Над Брянской областью за ночь сбили 30 дронов. В Думе допустили изменение ядерной доктрины России из-за растущих угроз. Украинская погранслужба сообщила, что ежедневно из страны пытаются сбежать более 100 потенциальных призывников. Ночью взрывы прозвучали в Харькове, Киеве и Житомире. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:35

Минобороны показало, как истребители Су-35С патрулируют небо в зоне боевых действий:

8:30

Россия может изменить свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к стране — лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

«Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны... Мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом».

8:26

С Украины ежедневно пытаются уехать более 100 уклонистов — Госпогранслужба страны Это те, кого удается поймать, или о ком сообщают пограничники соседних государств.

8:25

Южная Корея снимет все свои ограничения на поставки оружия Украине, если Россия передаст КНДР современные военные технологии — глава управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин

8:20

⚡За ночь уничтожены 28 беспилотников над Брянской, два дрона над Смоленской, два над Липецкой и один над Тульской областями — Минобороны РФ

8:15

Минобороны показало мотоциклистов-штурмовиков из Забайкалья под Угледаром.

«Штурмовики тренируются на копиях опорных пунктов ВСУ и используют мотоциклы для захвата позиций противника... Такую небольшую и крайне маневренную цель поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой».

8:10

Украинские СМИ сообщили о ночных взрывах в Харькове, Киеве и Житомире.

8:05

За ночь над Брянской областью уничтожили 30 дронов самолетного типа — губернатор региона Александр Богомаз

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 851-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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