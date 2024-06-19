Военная операция на Украине, день 847-й

Снайперы, входящие в состав 40-й бригады морской пехоты российского Тихоокеанского флота, в районе села Урожайное в ДНР сорвали несколько ротаций украинских войск, сообщили в Минобороны России.
Подводная лодка «Уфа», носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ», проекта 636.3 Тихоокеанского флота России сейчас занимается решением задач боевой службы в Средиземном море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.
Российско-корейские переговоры с участием Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне, они продлились более полутора часов.
Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил роль Российской Федерации в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пхеньяне.
В селе Малехов, расположенном во Львовской области Украины, раздался взрыв, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по региону.
Присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.