Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 847-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 847-й день

close
100%
Военнослужащие 417-го отдельного разведывательного батальона во время боевой работы на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, июнь 2024 года

Военнослужащие 417-го отдельного разведывательного батальона во время боевой работы на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, июнь 2024 года

Александр Полегенько/ТАСС
Взрыв прозвучал в селе Малехов Львовской области Украины, сообщил мэр Львова. Сотрудники МЧС локализовали пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области после атаки БПЛА. Ким Чен Ын на переговорах с Владимиром Путиным выразил поддержку РФ в выполнении СВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:16

Снайперы, входящие в состав 40-й бригады морской пехоты российского Тихоокеанского флота, в районе села Урожайное в ДНР сорвали несколько ротаций украинских войск, сообщили в Минобороны России.

9:03

8:55

Подводная лодка «Уфа», носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ», проекта 636.3 Тихоокеанского флота России сейчас занимается решением задач боевой службы в Средиземном море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

8:47

Российско-корейские переговоры с участием Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне, они продлились более полутора часов.

8:33

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил роль Российской Федерации в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пхеньяне.

8:26

8:18

В селе Малехов, расположенном во Львовской области Украины, раздался взрыв, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

8:12

Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по региону.

8:05

Присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 847-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Путин и Ким Чен Ын удалились на закрытые переговоры
Задержан экс-владелец крупнейшей лизинговой компании. Алексея Тайчера взяли по прилете в Москву
РБК: в Москве задержали экс-владельца двух крупных лизинговых компаний Тайчера
Крупные банки начали прекращать прием заявок на льготную ипотеку
Россиянин отомстил возлюбленной из-за расставания и разослал друзьям ее интимные фото
Загитова защитила дипломную работу
Россиянка избила сожителя тяпкой и попала под следствие
Двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям
Новости и материалы
Сургутчанка за деньги отговаривала от покупки автомобилей Lada
Эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина
Отец захватчика заложников в СИЗО заявил, что его не уведомляли о судьбе сына
Макрон объяснил, зачем распустил парламент Франции
Звезда «Пищеблока» о ревности мужа: «Не целуюсь с другим в нерабочее время»
КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
В Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР
В Приморском крае перекрыли дорогу из-за рухнувшего моста
«Краснодар» перехватил у «Зенита» 19-летнего таланта
Водонаева усомнилась в романе Лепса с 18-летней возлюбленной
В подполье заявили об ударе российских войск по военным объектам
«АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
Макдэвид переписал историю НХЛ
В Крыму подросток попал в реанимацию после удара током на аттракционе
В Перми между пассажирами поезда произошла массовая драка
Импорт легковых машин в Россию из Японии упал почти на четверть
Хилькевич опубликовала фото из органов опеки: «Мы сделали первый шаг»
Все новости
Отец захватчика заложников в СИЗО Ростова сомневается в виновности сына
США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню
Во Владивостоке приговорили американского военного. Он поссорился с возлюбленной из России
Суд Владивостока приговорил американского военного Блэка почти к 4 годам колонии
Метры успеха: как выбирать коммерческую недвижимость в Петербурге
Россиянам рассказали, как выбрать недвижимость для успешного бизнеса
Реклама ... Рекламодатель: Рекламодатель: ООО «Л1 Строительная Компания №1», ИНН: 7810269443
Erid: 2RanykSweeC
Стало известно о 577 погибших паломниках во время хаджа
Десятки обысков прошли по делу нерентабельных шахт в разных регионах РФ
Гладиаторы в Москве и «бурлаки» в Гайане: 12 главных фото недели
Илью Яшина перевели из ШИЗО
В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств
Путин прилетел в КНДР впервые с 2000 года. Что он будет обсуждать с Ким Чен Ыном?
Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском Aurus в Пхеньяне
Свалки и антисанитария: в каких условиях делали салат, отравивший почти 200 человек
СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о массовом отравлении ботулотоксином
Учился делать СВУ, готовил теракт с женой. Что известно о выжившем захватчике заложников в СИЗО
Shot: в Ростове выжил один из захвативших заложников в СИЗО, его прооперировали
От работы на Сталина до суицида. Как сложились судьбы знаменитых советских возвращенцев
Поэтесса Марина Цветаева вернулась в СССР из эмиграции 85 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами