«Предателей не прощают»: убивший «Моторолу» агент СБУ проведет всю жизнь в тюрьме Суд вынес обвиняемым в убийстве «Моторолы» приговоры от 12 лет до пожизненного

Суд поставил точку в деле об убийстве легендарного донецкого командира «Моторолы» в 2016 году. Героя ДНР взорвали в лифте его собственного дома. Это сделал завербованный агент СБУ Александр Погорелов, теперь он проведет остаток жизни в колонии особого режима. На скамье подсудимых также были трое его сообщников — их отправили в колонию на срок от 12 до 17 лет. Никто из сообщников не признал вину, а главный убийца утверждает, что его пытали током и «жарили мозг».

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению убийцу командира ДНР Арсена Павлова по прозвищу «Моторола» и отправил в колонию трех пособников киллера. Слушание проходило в Ростове-на-Дону, вердикт передает РИА Новости.

Самое тяжелое наказание получил Александр Погорелов. Он не только убил «Моторолу» в 2016 году, но и организовал неудачное покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко в 2017-м.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — постановил судья.

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Пособники Погорелова отправятся в колонию строго режима. Ими признаны Артем Ена (получил 17 лет колонии), Василий Чурилов (приговорен к 13 годам) и Александр Тимошенко (осужден на 12 лет). Обвинение просило для Погорелова пожизненное, а для остальных фигурантов значительно большие сроки: Ена требовали отправить в заключение на 28 лет, Чурилова на 29 и Тимошенко на 24 года.

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По версии следствия, Погорелова летом 2014 года завербовала СБУ. Следуя ее заданиям, мужчина прятал взрывчатку в местах, где бывают «Моторола» и Захарченко. Остальные фигуранты тоже работали на украинскую разведку, следили за жертвами, добывали необходимую информацию. Все четверо не признают вину, а Погорелов жаловался на пытки.

«Я никого не убил, не отравил»: последнее слово подсудимых

Обвиняемые выступили с последним словом накануне, 18 июня. Погорелов читал речь с листа и сосредоточился на описании пыток. Заявил, что сначала силовики били его током и требовали признаться в изнасиловании и убийстве некой девочки. Затем, утверждал он, заставили признать сотрудничество с СБУ и покушения на Захарченко и «Моторолу».

«Мне прикрепили провода к пенису, кутикулам, мизинцу. Долго били током. Я терял сознание — меня откачивали. В перерывах от тока избивали по всему телу. Требовали, чтобы я согласился повесить на себя убийство Павлова. (...) Мне жарили головной мозг — и я не выдержал. Сказал, что подпишу все, что надо».

Погорелов попросил расследовать пытки, а его последнее слово считать заявлением в Следственный комитет. «Надеюсь, что мне, невиновному, удастся вернуться домой», — добавил мужчина.

Пенсионер Чурилов говорил без бумаги и сделал упор на то, что его «использовали втемную». Утверждал, что когда это понял, рассказал властям «все, как было». Подчеркивал, что никогда не выступал против России и ДНР.

«Я никого не убил, не отравил, не давал повода... Прошу суд взять во внимание мой возраст и признательные показания», — заключил Чурилов.

Ен и Тимошенко ограничились короткими фразами о том, что им нечего добавить, и они невиновны.

На видео из зала суда Погорелов в день последнего слова много улыбался, о чем-то переговаривался с другими фигурантами. Чурилов позировал для СМИ и даже пытался устроить пресс-конференцию.

В зале в это время сидел мужчина, который внимательно слушал обвиняемых, что-то записывал и приговаривал: «Они врут». Оказалось, что это отец бойца, убитого вместе с «Моторолой». Он рассказал журналистам, что был на всех заседаниях с первого дня, и Погорелов никогда не говорил о пытках. Подсудимых назвал предателями, которых «никогда не прощают».

«Моего сына нет уже 8 лет. Я считаю, что эти люди должны понести суровое наказание», — заключил отец погибшего.

Бомба в сумке с продуктами: как убили Моторолу

По версии следствия, в СБУ Погорелов взял псевдоним Легионер. Сперва направлял огонь ВСУ по объектам ДНР (тем же занимался его знакомый Тимошенко). В 2016 году Легионера обучили на украинском полигоне работе со взрывчаткой и велели убить «Моторолу». Кроме Тимошенко, он привлек к организации Ена и Чурилова. Чурилов следил за передвижением цели, Ена собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», где жили донецкие военные. В итоге «Моторолу» решили убить в его собственном доме.

Осенью 2016-го Погорелов отправился на дело вместе с другим агентом, которому удалось уйти от правосудия, — пенсионером из Польши. Они вошли в дом «Моторолы» вместе с бомбой в сумке с продуктами. Здание охраняли военные, но взрывчатку не заметили. Внутри сообщники сели в лифт, остановили его между этажами, Погорелов спрятал взрывчатку на крыше. После этого они ушли, а когда в лифте оказался «Моторола», бомбу дистанционно активировали.

Что касается Захарченко, покушение на него спланировать было сложнее. Сначала политика хотели взорвать в машине, потом убить в клинике. Все планы Погорелов проверял лично и признал неудачными. Летом 2017 года он подложил взрывчатку в донецкий ресторан «Пушкин». Захарченко часто бывал там, но каждый раз садился за разный столик, поэтому бомбу спрятали в туалете под раковиной, замаскировав под часть интерьера. Однако устройство не сработало. В 2017 году Погорелова задержали на блокпосту, когда он пытался выехать на Украину. После задержания Легионер подробно рассказал о работе с СБУ.

«Рейнджер из Голливуда снаружи, русский витязь внутри»: кем был «Моторола»

«Моторола» — один из самых известных командиров ДНР, часто появлялся в СМИ. Возглавлял батальон «Спарта», участвовал в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и Дебальцево. До конфликта успел отслужить в армии, где и получил прозвище «Моторола», был морпехом, воевал в Чечне.

«Как оказался [на Донбассе]? Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь, вот и приехал... После того как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать десять русских, — ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел», — объяснял командир.

Уточнял, что не имеет политических целей, не хочет «кого-то к кому-то присоединить» и стремится только защищать местных жителей. Обвинял Украину в репрессиях против мирного населения. Посмертно награжден российским Орденом Мужества, признан Героем ДНР, имеет различные награды республики.

«На героев, прославленных в истории, я никогда не равнялся... Я не знаю, на кого я хотел бы быть похож. На самого себя, и я себя уже реализовал», — признавался «Моторола».

Украина обвиняла его в расстрелах военнопленных, в частности, украинская «Kyiv Post» публиковала аудиозапись, где «Моторола» якобы говорил журналистам, что «15 пленных расстрелял».