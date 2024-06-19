«На фарте проскочил»: угнавший танк ВСУ украинец подал документы на российский паспорт

Угнавший украинский танк Т-64 и сдавшийся в плен ВС РФ Максим Лихачев подал заявление на получение гражданства России. До попадания в ряды ВСУ он скрывался в Польше, но был мобилизован во время поездки в Киев по делам. По словам Лихачева, он заранее уведомил российскую сторону о своем желании покинуть армию Украины, а с угоном танка ему повезло: до этого он водил только гусеничный трактор и справиться с боевой машиной смог благодаря видео на YouTube.

«Танк — это веский довод»

Угнавший украинский танк Т-64 и сдавшийся ВС РФ Максим Лихачев подал заявление на получение российского гражданства, выяснило агентство ТАСС в силовых структурах ДНР.

По его данным, новый паспорт экс-военнослужащего ВСУ будет готов через несколько недель.

В середине июня Лихачев рассказал телеканалу «Россия 1», что планирует вернуться в родной город Сватово в ЛНР. Там он хочет устроиться на работу и помогать матери по хозяйству. Сейчас он находится вместе со своей семьей.

Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Лихачев может попросить льготы за угнанный танк ВСУ:

«Он перешел к нам с боевой техникой, пригнал танк. Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк — это все же веский довод для чего-то такого».

Эксперт добавил, что с бывшими украинскими военными, сдавшимися в плен, проводится тщательная работа: сотрудники правоохранительных органов выясняют, чем раньше занимался человек и числятся ли за ним какие-то воинские преступления.

Жизнь до мобилизации

39-летний Максим Лихачев родился в Луганской народной республике (по одним данным в Сватово, по другим — в Краснодоне). В 2014 году мужчина не согласился с перспективой отделения региона от Украины, поэтому переехал из Краснодона в подконтрольный Киеву Сватово. По его словам, он быстро пожалел о своем решении, но уже не смог вернуться. В 2021 году Лихачев отравился в Польшу на заработки.

В июне бывший украинский военный рассказывал ТАСС, что польские спецслужбы якобы предложили ему заняться шпионажем на территории Донбасса:

«На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал, [вел разведдеятельность] на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, [так как] понял, что дело «пахнет керосином».

Бывший украинский военный утверждает, что польскую разведку интересовала информация из ДНР и ЛНР. Кроме этого, они спрашивали Лихачева о месте его рождения и фактического пребывания родственников. По словам мужчины, в ситуацию вмешались его «новые знакомые» — граждане России, — которые помогли ему уехать из страны.

Согласно сюжету «России 1», в Польше мужчина пережидал боевые действия, а когда по делам вернулся в Киев, ему вручили повестку.

«Меня просто черпанули и забрали, как это делают сейчас», — вспоминает Лихачев.

Угон Т-64

Военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале опубликовал видео сдачи в плен Лихачева. На кадрах видно, как танк подъезжает к позициям российских военных, после чего из машины выходит человек. Его досматривают и куда-то отводят.

Безсонов пишет, что Лихачев начал службу в 101-й бригаде ВСУ 22 октября 2022 года. Через год он перешел в 110-ю бригаду, 1 февраля 2024 года в 119-ю, а 1 марта в 59-ю бригаду. В мае мужчина сдался в плен на Донецком направлении.

Лихачев заранее проинформировал российскую сторону о своем желании покинуть украинскую армию. Он угнал танк, так как посчитал, что так будет безопаснее добраться до позиций РФ. Мужчина рассказал ТАСС, что в день произошедшего на позициях ВСУ началась «паника и мясорубка». По его словам, сослуживцы стали разбегаться.

«Так как я это планировал задолго, я уже осознавал, что мне делать, куда бежать. Мне по пути попался вообще уникальный экспонат — танчик. Я запрыгнул в него и поехал на ту позицию, куда мне сказали пацаны. Все наши думали, что я танчик погнал в атаку, так я на фарте и проскочил. А там [на российской стороне] меня уже встретили, все было хорошо», — сообщил Лихачев.

Мужчина добавил, что внутри танка он увидел множество рычагов, однако кнопка «Пуск» была подписана. У него был опыт вождения гусеничного трактора. Кроме этого, он смотрел видео на YouTube по управлению сложными транспортными средствами, что позволило ему завести танк и добраться до нужного места.