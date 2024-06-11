«С авиабаз Польши и Румынии». Будут ли истребители F-16 атаковать Россию с аэродромов НАТО? Полковник Ходаренок: F-16 будут атаковать ВС РФ с украинских аэродромов

Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны, рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. В каких странах разместят западные истребители, как они будут атаковать российские военные объекты и смогут ли ВСУ защитить F-16 — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Украинское командование хочет разместить боевые самолеты за пределами страны, чтобы они не стали первоочередными объектами поражения для Вооруженных сил России.

«Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — так объяснил целесообразность принятых решений генерал Сергей Голубцов.

Возникает первый вопрос: на территории каких стран в этом случае могут быть размещены украинские истребители F-16? Кандидатов тут, по сути дела, не так уж и много. К таковым гипотетически можно отнести всего пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Словакию и Венгрию из этого списка можно, наверное, исключить сразу. Вряд ли политическое руководство этих государств позволит вовлечь себя в подобную авантюру. Сомнительно участие в этом мероприятии и Молдавии. На территории этой страны нет никакой инфраструктуры для приема, обслуживания и выпуска самолетов F-16.

Остаются Польша и Румыния. Однако официальных заявлений от политического руководства этих стран о согласии на размещение украинских F-16 пока нет. Неизвестно, будут ли приняты подобные решения в Варшаве и Бухаресте.

Как это будет работать?

Тем не менее, в случае дислокации самолетов на аэродромах этих государств возможна следующая схема их боевого применения. Украинские F-16 взлетают с аэродромов Румынии и Польши (без вооружения), осуществляют посадку на украинских авиабазах (таких, как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, Озерное), в течение короткого времени осуществляют дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем взлет и следование на выполнение боевой задачи.

Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта со всеми вытекающими для этих стран последствиями.

Тем не менее, в обоих случаях истребители и аэродромы базирования будут законной целью для ВС России, и об этом не раз говорило политическое руководство страны.

Кроме того, даже при кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины, по всей видимости, предполагается постоянное перебазирование истребителей с одного аэродрома на другой с целью вывода боевых машин из-под возможного удара.

Смогут ли защитить F-16?

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов обратил особое внимание на усиление зенитного ракетного прикрытия аэродромов, на которых предполагается базирование украинских многофункциональных истребителей F-16.

По его мнению, это будет непростой задачей. Сергей Голубцов уточнил, что для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две зенитные ракетные батареи Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходных установок Gepard.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В этом месте надо немного подправить Голубцова. Столько сил и средств (и это как минимум) необходимо для эффективного прикрытия только одного аэродрома. А таких для рассредоточенного базирования F-16 потребуется, как минимум, от трех до пяти. То есть для зенитной ракетной обороны украинских авиабаз потребуется снять с прикрытия важнейших объектов государства и вооруженных сил все имеющиеся на оснащении ВСУ ЗРК Patriot и NASAMS и отправить их для выполнения другой задачи — прикрытия аэродромов.



Голубцов также отметил, что «больше всего мы опасаемся, что россияне не будут считать количество «Кинжалов» и «Искандеров» для того, чтобы поразить F-16 на аэродромах». С этим его утверждением можно безусловно согласиться. Вот уж действительно — экономии в этом случае не предполагается. Правда, при этом не планируется и перерасхода. Наряд сил и средств будет точно соответствовать поставленной боевой задаче.

Кроме того, командованием Вооруженных сил России наверняка будут предприняты все возможные меры по выводу из строя (причем на длительное время) всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на территории Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).