В Совфеде оценили, что будет с недвижимостью Софии Ротару в Крыму

Недвижимость певицы Софии Ротару в Крыму планируют национализировать. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Вопрос национализации имущества виллы Софии Ротару на набережной в Ялте стоит уже очень давно. А с учетом того, что артистка уже не один раз позволяла себе антироссийские заявления и поддерживала Вооруженные силы Украины, сейчас руководство Крыма и соответствующие структуры работают над национализацией ее имущества. Скорее всего, его продадут», — сказал сенатор.

По словам Цекова, денежные средства после продажи имущества артистки могут направить на поддержку участников военной операции на Украине.

11 декабря Telegram-канал Mash писал, что Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Ротару. Под национализацию может попасть отель артистки «Вилла София» в Ялте. По данным портала, в Крыму уже начали собирать доказательства того, что Ротару перечисляла деньги Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что София Ротару вывезла из Украины своего внука Шамана.