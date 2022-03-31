Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил источник РИА «Новости» в крымском правительстве.

Речь идет о недвижимости в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, которые поддерживают «киевский режим и нацизм». Далее этот закон должен принять крымский парламент.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — заявил источник.

В марте текущего года Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Ранее Аксенов заявил, что отели на полуострове, владельцами которых являются украинцы, могут быть национализированы.

До этого сообщалось, что 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие, вошли в список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы.