«Макрон идет ва-банк»: чего ждать от досрочных выборов во Франции Политолог Беспалов допустил изменение антироссийской риторики в ЕС из-за Макрона

Эммануэль Макрон открыл «ящик Пандоры», назначив досрочные выборы во Франции на конец июня. Этот шаг спровоцировал слухи о возможной отставке президента, опасения захвата власти ультраправыми и объединение левых сил против всех. К тому же у правящего движения «Возрождение» осталось менее 20 дней, чтобы оправиться от поражения на выборах в Европарламенте и добиться расположения французов. Зачем Макрон пошел на это, к чему может привести голосование и при чем тут Украина — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность своей отставки после объявленных им внеочередных парламентских выборов. В интервью Le Figaro он заметил, что не сделает этого, даже если победят ультраправые силы, как это вышло с голосованием в Европарламент (ЕП).

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — объявил Макрон.

Таким образом глава государства опроверг информации СМИ о том, что в Елисейском дворце якобы обсуждают данный сценарий. Макрон отдельно подчеркнул, что раздумывал о роспуске парламента в течение последних нескольких недель и принял это решение из-за постоянных споров в органе и провале попытки собрать устойчивое большинство с другими политическими силами.

«Решение оскорбленного президента»

Досрочные выборы во Франции стали ответом на провал президентского движения «Возрождение» на выборах в ЕП.

Первую строчку заняло ультраправое «Национальное объединение» с 31,4%. На второй позиции с результатом вдвое меньшим партия Макрона — 14,6%. Третья позиция ушла социалистам (13,8% голосов), четвертая — крайне левым из «Непокоренной Франции» (9,89%), а пятая республиканцам — 7,25%. Шестое место у «Зеленых» с 5,50% поддержки, седьмое за ультраправой партией «Реконкиста» журналиста-популиста Эрика Земмура с 5,47% голосов.

В западном медиапространстве решение Макрона пойти на внеочередные выборы при таких показателях восприняли скептически. Тем более назначить голосование всего через 21 день после европейской избирательной кампании. В частности The New York Times считает, что президент Франции идет на риск, рассчитывая на изменения позиции граждан республики и создавая возможность для прихода к власти ультраправых.

Схожие опасения высказывает и главный редактор Le Figaro Алексис Брезе. По его словам, глава государства может в итоге доверить бразды правления крайне правой партии, воспринимая их триумф как случайность, хотя он отражает тенденцию на укрепление таких сил по всей Европе.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают действия Макрона. Кандидат политических наук, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что президент Франции пытается сыграть на опережение и вернуть себе большинство в парламенте:

«В течение двух лет президентская партия в парламенте обладает только относительным большинством и вынуждена с трудом пробивать нужные законы. Четких союзников у силы Макрона нет, поэтому он прибегает к статье 49–3, которая позволяет принять законопроект без обсуждения и голосования парламента. Ситуация достаточно сложная. Судя по всему, Макрон решил воспользоваться провальными выборами в ЕП, чтобы сыграть в ва-банк».

Главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина при этом заметила, что решение лидера нельзя назвать совсем неожиданным, поскольку роспуск парламента обсуждался еще осенью 2023 года.

«Однако этот шаг, вероятно, был сугубо индивидуальный, как и все решения Макрона. Его эгоцентризм проявляется во всей политике президента Франции. Шаг по выборам — решение оскорбленного главы государства, который участвовал в избирательной кампании в Европарламент настолько активно, что казалось должен был убедить своих сограждан в необходимости голосовать за него», — добавила специалист.

Неоднозначный расклад

По решению Макрона первый тур парламентских выборов состоится 30 июня, второй этап планируется на 7 июля. Согласно опросу Harris Interactive, лидирует в рейтинге ультраправое «Национальное объединение» с 34% поддержки. На втором месте сформированный после объявления выборов альянс левых сил «Новый народный фронт» с 31%. В блок вошли социалисты, «Непокоренная Франция», «Зеленые», коммунисты и движение «Поколение».

Третья строчка за объединением Макрона «Вместе» с 19%, в него входят центристы — «Возрождение», «Горизонты», Демократическое движение, Радикальная партия и «Действовать». Четвертое место у правых из «Союза правых и центра», куда входят республиканцы, и разных правых, они получают 9%. На пятой позиции ультраправые из «Реконисты» с 4% поддержки. Замыкает список ультралевое объединение троцкистов и антикапиталистов с 3%.

Во французском Национальном собрании 577 мест, и пока ни у одного блока нет стопроцентных шансов получить большинство в одиночку. Речь идет о 289 мандатах, для этого потребуется как минимум набрать 50% и один голос. Сможет ли блок Макрона договориться с другими силами о сотрудничестве — вопрос открытый.

С точки зрения Павла Тимофеева из ИМЭМО РАН, сценария развития событий тут три: президент Франции получает большинство, ситуация принципиально не меняется или контроль переходит к ультраправым.

«Выборы в ЕП проходят по пропорциональной системе, а в парламент Франции по мажоритарной. То есть шансов у ультраправых здесь будет куда меньше. Правда, прошлые выборы 2022 года по той же мажоритарной системе не помешали им сформировать вполне серьезную фракцию в парламенте. Не исключено, что так же будет и в этот раз», — отметил эксперт.

Он указал, что шансы на получение «Национальным объединением» абсолютного большинства и последующее появление ультраправого правительства крайне малы. Тимофеев подчеркнул, что если это случится, Франция перейдет в режим сосуществования с постоянными проблемами в парламенте.

В то же время Наталия Лапина из ИНИОН РАН назвала особенностью текущей избирательной кампании высокий уровень непопулярности у Макрона — на конец весны одобряли работу президента лишь 34% французов, обратной точки зрения придерживались 65%.

«Макрон настолько непопулярен, что непонятно, кто его будет поддерживать. Ситуация очень сложная, и предсказать исход невозможно. Однако ультраправые все же вряд ли смогут получить парламентское большинство. Им просто не хватит голосов», — заключила эксперт.

Украинский вопрос

Каким образом Макрон собирается нарастить поддержку своего движения до конца июня, сложно сказать. В рамках кампании президент Франции делает упор на угрозы восхождения ультраправых к власти, к которой они якобы совсем не готовы. В преддверии голосования в Европарламент же политик активно раскручивал внешнеполитические вопросы, в том числе конфликт на Украине.

С начала 2024 года Макрон фактически стал лицом жесткой линии в отношении участия Запада в кризисе. Президент Франции говорил об отправке войск и зарубежных инструкторов, призывал к снятию запретов на использование оружия для ударов по России и вообще требовал не идти на компромиссы с Москвой, поддерживая продолжение боевых действий.

Несогласие с ним высказывали в «Национальном объединении», которое и вышло победителем голосования в ЕП в разрезе республики. В отличии от радикальной позиции Макрона, партия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и переговоры с Россией.

Как заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института общественных наук Президентской Академии Сергей Беспалов, провал на выборах в ЕП — в большей степени итог внутренней и экономической политики Макрона, которой недовольно большинство французов.

«Но, конечно, то, что во время предвыборной кампании Макрон сделал ставку на антироссийскую риторику, еще сильнее ухудшило его позиции и позиции его партии, сделав поражение практически разгромным. И в каком-то смысле провал Макрона — это проигрыш того политического деятеля, который весь последний год находился в авангарде антироссийской линии в Европе, это шанс на некоторое ослабление политической линии, направленной против нашей страны», — уверен эксперт.

Опыт Макрона может привести к тому, что политические деятели его уровня в Европе станут осторожнее, продолжил Беспалов, но дальше все будет зависеть от близости национальных выборов в тех или иных странах ЕС.

«Если такие выборы близки, то опасения избирателей могут заставить политиков немного сдержать антироссийскую риторику. Если же выборы далеко, то они могут не особенно стесняться. При этом мы должны понимать, что все это если и повлияет в целом на политику Европы в отношении России, то незначительно», — резюмировал эксперт.