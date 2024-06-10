Военная операция на Украине, день 838-й

Два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево – повреждены, никто не пострадал в результате атак ВСУ приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его данным, ВСУ «использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер».
«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено восемь украинских дронов», — сообщил Смирнов.
По итогам выборов в Европейский парламент усилили свои позиции партии, которые выступают против помощи Украине, заявил президент Франции Макрон.
Намерение ВСУ изменить ситуацию на фронте атаками дальнобойным оружием потерпит фиаско, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Система ПВО уничтожила три БПЛА над территорией Брянской области, жертв и разрпушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн рублей, сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.
Наиболее интенсивное продвижение российских войск происходит на Авдеевском участке фронта, сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
По словам главы ДНР, российские войска также имеют успехи в районе Часова Яра, который является одним из ключевых хабов ВСУ.
Под контролем РФ находится уже более 60% территории ДНР, также сообщил Пушилин.
⚡️ Четыре украинских беспилотника сбито над территорией Брянской области за ночь, сообщили в Минобороны РФ.