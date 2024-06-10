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Политика

Военная операция на Украине, день 838-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 838-й день

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Александр Река/ТАСС
Четыре украинских беспилотника сбито над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. Наиболее интенсивное продвижение российских войск происходит на Авдеевском участке фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн рублей, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:33

Два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево – повреждены, никто не пострадал в результате атак ВСУ приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его данным, ВСУ «использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер».

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено восемь украинских дронов», — сообщил Смирнов.

08:29

По итогам выборов в Европейский парламент усилили свои позиции партии, которые выступают против помощи Украине, заявил президент Франции Макрон.

08:23

Намерение ВСУ изменить ситуацию на фронте атаками дальнобойным оружием потерпит фиаско, заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

08:22

Система ПВО уничтожила три БПЛА над территорией Брянской области, жертв и разрпушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

08:20

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн рублей, сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.

08:18

Наиболее интенсивное продвижение российских войск происходит на Авдеевском участке фронта, сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, российские войска также имеют успехи в районе Часова Яра, который является одним из ключевых хабов ВСУ.

Под контролем РФ находится уже более 60% территории ДНР, также сообщил Пушилин.

08:13

⚡️ Четыре украинских беспилотника сбито над территорией Брянской области за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 838-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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