Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи в Сингапуре, 2 июня 2024 года

Не хотят выбирать сторону: почему Украина проигрывает битву за Азию Политолог Маслов: Украина пытается втянуть Азию в конфликт с Россией

Владимир Зеленский потерпел поражение в попытке заручиться поддержкой Азии против России. Западные СМИ констатируют неспособность Украины перетянуть большинство стран региона на свою сторону и привлечь их внимание к «мирному саммиту» в Швейцарии. Не помогло этому и мини-турне Зеленского в Сингапур в начале июня, в ходе которого президент сосредоточился на критике Китая. Почему Киев проиграет битву за лояльность Азии и кто в регионе все же готов помогать Украине — в материале «Газеты.Ru».

За неделю до запуска «мирного саммита» по Украине в Швейцарии украинская дипломатия сталкивается с серьезными проблемами ввиду не самого многочисленного списка стран-участниц. Из 160 приглашенных государств, по различной информации, можно ждать максимум 100. В частности, отказ Китая от участия в конференции подрывает заявку мероприятия на глобальность.

Поддержка Украины в этом регионе в целом страдает, несмотря на попытки Киева исправить ситуацию. Одной из них стал визит президента республики Владимира Зеленского на конференцию по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в начале июня, на которой собрались представители как Запада, так и Востока.

По информации Bloomberg, на мероприятии глава государства пытался убедить азиатских лидеров принять участие в швейцарском саммите, но весомого результата в этом достичь не смог. Приняли приглашение Зеленского только в Сингапуре, Восточном Тиморе и Филиппинах.

Провал Киева

На саммите украинский лидер запомнился серией громких заявлений, в том числе критикой Китая за сотрудничество с Россией. По словам Зеленского, Пекин якобы пытается отговорить другие страны от участия в саммите по Украине в Швейцарии и вообще стал «оружием» в руках Москвы.

С точки зрения обозревателя Bloomberg Каришма Васвани, заявка политика, вероятно, изначально была обречена на провал, поскольку Киев и его западные партнеры долгое время игнорировали взаимодействие с Азией по украинскому кризису и теперь стало слишком поздно.

«Заявления лидера Украины, что Китай поставляет русским вооружение для боевых действий в его стране, повторяя предыдущие заявления администрации Байдена, не улучшат отношения Киева с азиатскими странами, большинство из которых зависят от Китая в плане своего экономического будущего», — говорится в материале.

По версии The Washington Post, визит Зеленского в целом не вызвал в Азии такого же эмоционального и экзистенциального напряжения, как на Западе. Издание отмечает, что украинский президент столкнулся с азиатским цинизмом по отношению к западным проповедям о международном порядке и универсальных ценностях.

«История Азии прошлого века изобилует напоминаниями о том, что западные державы действовали в своих корыстных интересах, часто путем принуждения, а иногда и поддерживая жестокие диктатуры», — говорится в тексте.

А Politico связывает неудачи Украины на дипломатическом фронте с израильско-палестинским конфликтом и реакцией Запада на него. По мнению обозревателей издания, поддержка еврейского государства сыграла в ущерб усилиям Киева по укреплению международной поддержки в целом, учитывая традиционно пропалестинскую позицию многих стран Африки, Азии и Южной Америки.

Азиатский суверенитет

Поддерживают Украину в азиатском регионе в основном Южная Корея, Япония, Тайвань и Филиппины, к ним можно добавить Сингапур и Восточный Тимор. Сеул и Токио оказывают Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку, передавая нелетальные вооружения. Тайвань направляет только денежные средства и гуманитарные грузы. А Филиппины пообещали исполнить просьбу Зеленского об отправке специалистов в области психического здоровья для ВСУ.

Что касается остальных государств, то они придерживаются политики нейтралитета в украинском кризисе и выступают за урегулирование ситуации путем диалога. При том, что ряд стран (например, Индонезия и Бруней) осудили военную операцию России в рамках голосования по этому вопросу на Генассамблее ООН.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины провала Киева в Азии. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что предложения Зеленского не находят отклика в регионе из-за разницы в подходах.

«То, что предлагает Украина — абсолютно неконструктивные вещи для Азии. Киев пытается втянуть ее практически в конфликт, поставив на один уровень с Западом. У Украины для этого нет не только дипломатических рычагов, но и какой-либо привлекательности для Азии», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Киев пытается добиться своего, используя шантаж и угрозы западными санкциями тому же Китаю, если он не встанет на его сторону. Маслов заметил, что такой подход плохо работает в Азии, как и отказ Украины урегулировать вопрос с помощью переговоров с участием России, на чем настаивают ключевые игроки вроде Китая.

В свою очередь замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов не исключил, что неудачи Украины связаны с разделением, намечающимся в Азии, на тех, кто будет дрейфовать в сторону американского блока, и на азиатское большинство, которое будет стремиться сохранить свою самостоятельность и независимость.

«Конфликт на Украине территориально очень далеко от Азии, и большинство стран не имеют никаких практических интересов, связанных с Киевом. Их отказ от участия в «мирном саммите» в Швейцарии определялся стратегическим курсом и желанием сохранить стратегическую автономию, о которой так много говорят в Европе, но на самом деле ей не обладают. В Азии говорят поменьше на эту тему, но в реальности хотят ею обладать», — отметил эксперт.

Ломанов заявил, что азиатские государства не желают занимать чью-то сторону и стремятся к сохранению баланса между США и Китаем.

Американский фактор

Если смотреть на государства, которые готовы помогать Киеву в Азии, то они во многом ориентируются на США. В частности, Филиппины можно назвать страной, которая имеет больше всего противоречий с Китаем и наиболее углубленное сотрудничество с Вашингтоном в регионе.

С точки зрения Алексея Маслова из Института Азии и Африки МГУ, все эти страны не просто ориентируются на США, а исторически зависят от американской стороны.

«Все они изначально пытались противопоставить себя Китаю в регионе, к примеру за счет поддержки Тайваня, а не КНР. Самостоятельно эти государства не играют какой-либо заметной роли, так что их легко перетянуть на сторону Украины за какие-то деньги или обещания», — уверен эксперт.

С этим согласен и Александр Ломанов из ИМЭМО РАН. По его мнению, кто уже на стороне США, тот поддерживает и политику Вашингтона по украинскому вопросу.

«Остальные же не торопятся выбирать сторону в украинском кризисе, занимать позицию Америки, и ценят возможность сохранять баланс между Вашингтоном и Пекином. И когда к ним приезжает Зеленский, который требует определиться, то для большинства стран Азии эта позиция не соответствует их стратегическим целям. В Европе такие темы Украине обсуждать намного легче», — резюмировал эксперт.